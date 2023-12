Pessoais

Ashraf Ghani Factos rápidos

Data de nascimento: 1949

Local de nascimento: Província de Logar, Afeganistão

Nome de nascimento: Ashraf Ghani Ahmadzai

Pai: Shah Pesand Shah Pesand

Mãe: Kawkaba Lodin

Casamento: Rula (Saade) Ghani

Filhos: Tarek e Mariam

Formação académica: Universidade Americana de Beirute, Líbano, 1973; Universidade de Columbia, mestrado e doutoramento em antropologia

Religião: Muçulmano

Outros factos

Ghani é um antigo cidadão norte-americano que abdicou do seu passaporte para se candidatar à presidência afegã em 2009.

Trabalhava no Banco Mundial em Washington, DC, durante os atentados de 11 de setembro e utilizou a tragédia como trampolim para o seu reencontro com a política afegã, regressando ao seu país natal poucos meses após o acontecimento.

Foi-lhe diagnosticado um cancro e teve de remover parte do estômago.

Contratou o especialista democrata James Carville para gerir a sua campanha presidencial de 2009.

A sua mulher é libanesa-americana.

Cronologia

1974-1977 - Professor de antropologia e de estudos afegãos na Universidade de Cabul, no Afeganistão.

1977 - Vem para os Estados Unidos para estudar antropologia na Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

1983 - Professor de antropologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

1983-1991 - Professor de antropologia na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore.

1991-2001 - Antropólogo principal no Banco Mundial.

2001 - Regressa ao Afeganistão pós-talibã para ser conselheiro especial do embaixador Lakhdar Brahimi, enviado especial das Nações Unidas ao Afeganistão.

2002-2004 - Ministro das Finanças afegão no governo de transição liderado por Hamid Karzai.

janeiro de2005-2009 - Chanceler da Universidade de Cabul.

2006 - Co-funda o Instituto para a Eficácia do Estado, com Clare Lockhart.

2008 - Livro de Ghani, "Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World", escrito em conjunto com Lockhart, é publicado.

2009 - Candidata-se a presidente do Afeganistão, ficando em quarto lugar.

2010 - 1 de outubro de 2013 - Presidente da Comissão de Coordenação da Transição, o grupo responsável pela transição do poder das Forças Internacionais de Assistência à Segurança e da NATO para as Forças Nacionais de Segurança afegãs.

5 de abril de 2014 - As eleições presidenciais afegãs vão para uma segunda volta a 14 de junho, depois de ninguém ter recebido mais de 50% dos votos. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Abdullah Abdullah e Ghani são os dois mais votados.

14 de junho de 2014 - Realiza-se a segunda volta das eleições.

12 de julho de 2014 - O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry , afirma que será iniciada uma auditoria aos resultados das eleições presidenciais disputadas no Afeganistão e que Abdullah e Ghani aceitarão a determinação do vencedor.

21 de setembro de 2014 - Após meses de lutas internas devido a alegações de fraude e manipulação das eleições, Abdullah e Ghani assinam um acordo de partilha do poder. Numa conferência de imprensa no final do dia, Ghani é declarado o novo presidente do Afeganistão e Abdullah o diretor executivo.

29 de setembro de 2014 - Ghanitoma posse como presidente, selando a primeira transição democrática e pacífica do poder no país.

10 de dezembro de 2014 - Ghani condena as "acções desumanas" descritas no relatório recentemente publicado sobre as técnicas de interrogatório reforçadas da CIA após o 11 de setembro. Ghani afirma: "Todo o povo afegão deve saber que, após 2014, nenhuma força internacional será autorizada a prender qualquer cidadão afegão, a entrar nas suas casas ou a ter prisões".

22-24 de março de 2015 - Ghani desloca-se a Washington, DC, para a sua primeira visita oficial como presidente do Afeganistão. Encontra-se com o Presidente Barack Obama, dirige-se ao Congresso e vai a Camp David para conversações com o Secretário de Estado Kerry e o Secretário da Defesa Ashton Carter.

29 de setembro de 2016 - Ghani e o famoso senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, da fação Hezb-i-Islami, ratificam um acordo de paz.

5 de outubro de 2017 - Numa entrevista à BBC, Ghani afirma que ser presidente do Afeganistão é "o pior trabalho do mundo".

28 de fevereiro de 2018 - Numa conferência internacional em Cabul, Ghani afirma que, como parte de um potencial acordo de cessar-fogo, o governo afegão está disposto a reconhecer os Talibãs como um partido político legítimo.

1 de novembro de 2018 - Confirma, numa entrevista à Bloomberg News, que se vai candidatar à reeleição em 2019 para "terminar o trabalho" de pôr fim à guerra do seu país.

28 de julho de 2019 - Ghani lança a sua campanha para a reeleição.

17 de setembro de 2019 - Um bombista suicida talibã detona explosivos perto de um comício eleitoral de Ghani. Ghani sai ileso.

18 de fevereiro de 2020 - Ghani é oficialmente declarado vencedor das eleições presidenciais no Afeganistão com 50,64% do total dos votos elegíveis, quase cinco meses após a realização do escrutínio em 28 de setembro de 2019. Os resultados foram adiados devido a alegações generalizadas de fraude, o que obrigou a que centenas de milhares de votos tivessem de ser objeto de recontagem e de um processo de auditoria.

9 de março de 2020 - Ghani toma posse como presidente, enquanto Abdullah realiza uma cerimónia de tomada de posse paralela nas proximidades. Abdullah afirma que os resultados das eleições presidenciais são fraudulentos.

17 de maio de 2020 - Ghani e Abdullah assinam um acordo de partilha do poder, mantendo Ghani a presidência e Abdullah a liderança das conversações de paz com os Talibãs, na qualidade de presidente do Conselho Superior de Reconciliação Nacional. Abdullah nomeará também membros da sua equipa para o gabinete.

15 de agosto de 2021 - Depois de os Taliban terem tomado o controlo de todas as grandes cidades do Afeganistão em apenas duas semanas, os combatentes Taliban entram no Palácio Presidencial do Afeganistão horas depois de Ghani ter deixado o país.

18 de agosto de 2021 - O Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos confirma que Ghani e a sua família se encontram nos Emirados Árabes Unidos. Numa mensagem vídeo no Facebook, Ghani declara que deixou o país para evitar um derramamento de sangue.

8 de setembro de 2021 - Numadeclaração publicada no Twitter, Ghani afirma que esperava evitar a violência generalizada com a sua saída súbita do Afeganistão e pede desculpa ao povo afegão por "não ter podido fazer com que as coisas acabassem de forma diferente". Ghani também nega as alegações de que chegou aos Emirados Árabes Unidos com "milhões de dólares pertencentes ao povo afegão".

14 de agosto de 2022 - Diz àCNN que, apesar de os Estados Unidos terem inicialmente negociado um acordo com os Talibãs, este não foi honrado pelos Estados Unidos. "O processo, que pertencia aos afegãos e era liderado por eles, foi desviado". Transformou-se num acordo com prazos e levou ao controlo dos Talibãs. Afirma também que ele e o povo afegão não se concentram na culpa ou na traição.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com