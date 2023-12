Ashleigh Barty ultrapassa a compatriota Ajla Tomljanovic para atingir as meias-finais de Wimbledon

A número 1 do mundo gastou pouca energia numa exibição brilhante, vencendo por 6-1 6-3 no Court Central.

A sua adversária, por sua vez, estava a disputar os primeiros quartos de final de um Grand Slam da sua carreira e só conseguiu entrar no jogo na fase final.

Barty venceu o primeiro set com facilidade em pouco mais de 20 minutos e quebrou o serviço no início do segundo set.

Com o jogo aparentemente a aproximar-se do fim, Tomljanovic quebrou o serviço de Barty para ter um momento de esperança, mas a sua compatriota fechou a porta rapidamente, quebrando de imediato e servindo para a vitória.

"Ajla (Tomljanovic) é uma concorrente incrível", disse Barty durante a sua entrevista no court após a vitória.

"Joguei muito com ela, pratiquei com ela, todos os australianos em casa estão orgulhosos dela e foi (...) bom partilhar o court com ela hoje.

"Este é um sonho tornado realidade. Sei que se ouve isso muitas vezes, mas este é o meu sonho e estou extremamente grata por ter a oportunidade de viver o que adoro fazer e esta tarde não foi diferente."

Barty está a tentar tornar-se a primeira campeã de singulares femininos em Wimbledon desde que Evonne Goolagong venceu em 1980 e, apesar de ter desistido do Open de França no mês passado devido a uma lesão, parece estar bem colocada para o desafio deste ano.

O único título de Grand Slam da jovem de 25 anos veio em Roland Garros em 2019, mas, com muitos dos grandes nomes do desporto já não no sorteio, o Wimbledon deste ano parece uma oportunidade tão boa como sempre para adicionar à sua contagem.

Barty vai defrontar Angelique Kerber na final four, depois de a alemã ter vencido confortavelmente Karolina Muchova por 6-2 6-3 na terça-feira.

"Adoro esse confronto. Ela conhece bem este court e eu sei que preciso de jogar bem para ter uma oportunidade nesse encontro", acrescentou Barty.

Entretanto, na terça-feira, Aryna Sabalenka derrotou Ons Jabeur para alcançar a sua primeira semifinal de um Grand Slam. Jabeur tinha-se tornado a primeira mulher árabe a atingir os quartos de final em Wimbledon, mas não conseguiu fazer mais história depois de ter sido derrotada por 6-4 6-3 por Sabalenka.

Sabalenka vai agora defrontar Karolína Pliskova por um lugar na final, depois de a checa também ter atingido a sua primeira meia-final em Wimbledon, depois de ter derrotado Viktorija Golubic.

