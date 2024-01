Ashleigh Barty torna-se na primeira mulher australiana a ganhar o título de singulares de Wimbledon em 41 anos

A número 1 do mundo venceu o primeiro set, mas perdeu o segundo num emocionante tie-break antes de recuperar a compostura para vencer a decisão.

Barty é a primeira mulher australiana a ganhar o título de singulares desde que o seu ídolo Evonne Goolagong Cawley o ganhou em 1980.

Pliskova, que estava a disputar apenas a sua segunda final de Grand Slam, demorou demasiado tempo a entrar no jogo e foi obrigada a pagar pela sua forma inicial, apesar de ter melhorado no segundo e terceiro sets mais competitivos.

"Tenho de agradecer genuinamente a cada uma das pessoas presentes neste estádio. Vocês tornaram o meu sonho tão especial, muito obrigada", disse Barty durante a sua entrevista no court.

"Foi um jogo excecional desde o início, eu sabia que tinha de dar o meu melhor. Fiquei muito orgulhosa de mim própria pela forma como consegui fazer o reset e continuar a jogar."

Pela primeira vez desde 1977, as duas jogadoras estavam a fazer a sua estreia numa final de Wimbledon, mas uma lidou com isso muito melhor do que a outra.

Pliskova começou o encontro muito nervosa e Barty, com uma experiência superior, nunca teve de sair da primeira velocidade durante as primeiras trocas de bola.

O serviço da jogadora checa é normalmente a sua arma mais potente, mas até isso a abandonou nos primeiros tempos - demorou até ao terceiro jogo antes de ganhar um ponto sequer.

O primeiro set terminou num ápice e, aparentemente, não houve qualquer alteração no início do segundo, com Barty a perder um break mais uma vez.

Mas, com o jogo aparentemente a afastar-se de Pliskova, esta encontrou finalmente o seu ritmo e quebrou para fazer 3-3.

Era como se uma jogadora diferente tivesse entrado em campo, com Pliskova a bater ases e a levar Barty aos seus limites.

Mas a australiana parecia estar à altura dos esforços da adversária e teve a oportunidade de servir para o campeonato, mas acabou por desperdiçar a oportunidade e perder no tie-break que se seguiu.

O set decisivo foi mais parecido com a final que muitos esperavam, com as duas jogadoras a exigirem o melhor uma da outra.

A classe de Barty acabou por brilhar ao recuperar de um segundo set dececionante para vencer a decisão de forma mais confortável.

"Ela estava a fazer um torneio incrível e um jogo incrível hoje", disse uma emocionada Pliskova durante a sua entrevista no court.

"Não foi fácil fechar o segundo set, eu estava a lutar para lhe dificultar a vida, mas acho que ela jogou muito bem, por isso, parabéns a ela."

Tem sido uma viagem incrível para Barty até ao seu primeiro título de Wimbledon.

Tendo desfrutado de uma carreira de júnior estelar, fez uma pausa no ténis em 2014, dizendo mais tarde que o desporto se tinha tornado "robótico" e que ela era uma "vítima do meu próprio sucesso".

Voltou-se para o críquete e ganhou um contrato como all-rounder com o Brisbane Heat, na Austrália, antes de regressar ao ténis em 2016.

Ganhou o seu primeiro Grand Slam no Open de França em 2019, antes de fazer outra pausa no desporto durante a pandemia de Covid-19.

Fonte: edition.cnn.com