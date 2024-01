Ash Barty será o mentor de Gadecki no Open da Austrália

A antiga número um mundial Barty pôs fim à sua carreira em março passado, pouco depois de ter posto fim à espera de 44 anos de um campeão nacional no Open da Austrália.

Gadecki, número 202 do mundo, disse na United Cup em Sydney que Barty estaria no seu acampamento em Melbourne Park para o torneio de 16 a 29 de janeiro.

"Tenho tido a sorte de poder contactá-la sempre que tenho alguma dúvida ou preciso de conselhos, ela sempre me apoiou", disse Gadecki à Australian Associated Press.

"A melhor parte é que ela me trata como uma pessoa normal e podemos relacionar-nos nesse sentido e fora do court é tão importante como no court".

A jovem de 20 anos vai começar a sua preparação para o Open da Austrália no Hobart International da próxima semana.

