As vendas de automóveis caem significativamente, cerca de 30%

O mercado mais recente de automóveis está passando por uma queda, especialmente no setor de veículos elétricos, que estão registrando perdas significativas em comparação ao ano anterior. Um especialista sugere várias razões para as circunstâncias desafiadoras, incluindo alguns fatores externos que influenciam o equilíbrio.

O registro de novos veículos na Alemanha caiu significativamente em agosto, de acordo com a Autoridade Federal de Trânsito de Veículos Motorizados (KBA), com uma queda de 27,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esta queda é atribuída principalmente ao declínio do interesse em veículos elétricos, mas não é apenas o mercado elétrico que está sofrendo - todos os outros tipos de propulsão também viram quedas significativas.

De acordo com a KBA, apenas 69% tantos veículos elétricos foram registrados em agosto em comparação a agosto do ano anterior. A queda foi de 24,4% para carros a diesel e de 7,4% para carros a gasolina.

A confiança do consumidor na Alemanha é baixa

Constantin Gall da empresa de consultoria EY atribui a atual queda no mercado de carros novos da Alemanha a fatores temporários, em vez de uma reversão da tendência negativa, mas enfatiza que o clima ainda é tenso. A lacuna em relação aos níveis pré-crise ainda é considerável, e os números atuais estão longe de uma recuperação sustentável. Nos primeiros oito meses do ano, cerca de 590.000 menos de novos carros foram vendidos na Alemanha do que no mesmo período antes da pandemia do coronavírus.

Gall destaca várias razões para a persistente fraqueza nas vendas na Alemanha: "A economia alemã não está ganhando velocidade, e a confiança do consumidor e o sentimento de investimento entre pessoas físicas e empresas são desanimadores", disse ele. "Tensões geopolíticas e conflitos armados estão afetando o clima geral. Não há indicação de qualquer ponto de virada positivo."

Incentivos para veículos elétricos distorcem os números

O baixo número de registros de veículos elétricos leva a EY a apontar que mais veículos elétricos foram registrados em agosto de 2024 do que seria normalmente esperado. Este aumento nos registros foi devido a compras de última hora por clientes comerciais, que se apressaram para aproveitar a subsídio da empresa antes que ela expirasse em 1º de setembro de 2024. De acordo com a KBA, 13,7% dos novos carros registrados em agosto de 2025 eram veículos elétricos puros - EY descreve isso como a "nova normalidade". De janeiro a agosto de 2024, a participação de veículos elétricos em todos os novos registros foi de 18,6%.

A produção de carros na Alemanha viu um aumento em agosto em comparação ao ano anterior, com 313.700 veículos

