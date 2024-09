- As últimas informações sobre o indivíduo sob investigação em Solingen.

Após o ataque suspeito de terror em Solingen que deixou três indivíduos mortos, surgiram novas informações sobre o principal suspeito, Issa Al H. De acordo com os dados de seu rastreador de atividades, ele esteve ausente de suas instalações de refugiados designadas em Paderborn entre 18 e 24 de abril de 2023, por aproximadamente uma semana. Essas informações são do relatório apresentado pelo Ministério de Refugiados da Renânia do Norte-Vestfália (NRW) à legislatura do estado.

O relatório faz referência a um registro da Administração do Distrito de Detmold, que revela a falha no procedimento de expulsão para a Bulgária que ocorreu em junho de 2023. A Administração do Distrito de Detmold revelou que Issa Al H. e outro residente sírio de Paderborn estavam agendados para deportação em 5 de junho de 2023, às 2h30. No entanto, nenhum deles foi encontrado durante a batida noturna. Issa Al H. estava presente no alojamento durante o almoço naquele dia.

Então, por que não foi imposta nenhuma restrição a Issa Al H.?

A ausência prolongada de Issa Al H. em abril de 2023 era desconhecida do Escritório Federal para Migração e Refugiados (BAMF) em Bielefeld. Como resultado, a autoridade não considerou impor um 'toque de recolher noturno', que teria obrigado Issa Al H. a ficar em seu quarto à noite e poderia ter prolongado o prazo de seis meses para a deportação para a Bulgária.

De acordo com o relatório da Administração do Distrito de Detmold, Issa Al H. chegou à instalação de recepção do estado em Bochum em 3 de janeiro de 2023. Foi posteriormente transferido para outras instalações em Bad Salzuflen e Bielefeld antes de se mudar para Paderborn no final de fevereiro de 2023. Durante sua estadia no abrigo de emergência de Paderborn, Issa Al H. foi descrito como 'sem características marcantes', e não foram detectados indícios de radicalização.

Issa Al H. é suspeito de ser o responsável pelo ataque a faca que deixou três pessoas mortas e outras oito feridas em um festival da cidade de Solingen em 23 de agosto. De acordo com os regulamentos de asilo de Dublin da UE, ele deveria ter sido expulso para a Bulgária, onde foi originalmente registrado. A Ministra de Refugiados da NRW, Josefine Paul (Verdes), enfrentou críticas políticas devido aos atrasos administrativos na expulsão do suspeito de Solingen.

