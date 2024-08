As tropas alemãs dão adeus ao Níger, encerrando a sua presença militar no país.

Após a bem-sucedida execução de um golpe militar no Níger, a Bundeswehr da Alemanha tinha como objetivo manter sua presença no país. No entanto, as negociações com o governo nigerino provaram ser infrutíferas. Consequentemente, a missão finalmente chegou ao fim: Os últimos soldados alemães estacionados lá pousaram na Alemanha durante as horas noturnas.

De acordo com os detalhes compartilhados pelo Níger, o Ministério da Defesa Alemão e seus contrapartes nigerinos anunciaram publicamente o término da retirada de tropas e equipamentos alemães do Níger. O Deputy Commander in Chief nigerino, Colonel Major Mamane Sani Kiaou, e o Coronel Alemão Karsten Struss assinaram essa declaração.

De acordo com o "Der Spiegel", os soldados da Bundeswehr que estão voltando são esperados para chegar à sua base aérea em Baixa Saxônia, especificamente em Wunstorf, na noite de sexta-feira. No entanto, o Ministério da Defesa Alemão inicialmente recusou-se a confirmar essa informação. De acordo com Kiaou, o contingente alemão consistia em 60 soldados e 146 toneladas de equipamento, que foram transportadas de volta para a Alemanha usando cinco aviões de carga.

Inicialmente, a Alemanha e o Níger concordaram com um acordo intermediário para a base de Niamey após o término do acordo de déploy anterior. O acordo deveria durar até 31 de agosto. No entanto, a proposta do governo nigerino para um novo acordo de déploy foi considerada insatisfatória em Berlim. Um problema significativo foi a retirada da imunidade de processo para o pessoal estacionado, anteriormente desfrutada por eles.

A retirada não sinaliza o fim

Apesar da retirada, a cooperação militar entre o Níger e a Alemanha não está chegando ao fim, com ambas as partes comprometidas em preservar suas relações militares, como declarado por Kiaou. No entanto, anteriormente em julho, o Ministério da Defesa Alemão já tinha declarado o fim da cooperação militar.

Em julho do ano passado, a militar nigerina depôs o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum. Nos últimos anos, os governos do Níger, Mali e Burkina Faso, atolados pela pobreza e instabilidade, têm se aproximado da Rússia e se afastado do Ocidente. A Bundeswehr já tinha encerrado sua participação estendida no Mali. Portanto, a perda da base no Níger representa mais um revés para a influência da Alemanha na região do Sahel.

