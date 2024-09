As trocas de prisioneiros estão a aumentar após a ofensiva de Kursk.

10:16 - Britânicos: Russos continuam a fortificação de suas posições na Frente Oriental

O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que as tropas russas estão fazendo progressos graduais na Frente Oriental da Ucrânia, perto de Wuhledar e ao sudeste do centro logístico de Pokrovsk. No entanto, não houve progressos significativos em direção a Pokrovsk nas últimas semanas.

09:46 - Ucrânia sofre ataques de drones e mísseis

A força aérea ucraniana alega ter sido atacada pela Rússia com 14 drones durante a noite. Dez deles foram abatidos pela defesa aérea, e um míssil guiado adicional foi interceptado. Além disso, a Rússia teria lançado dois mísseis balísticos. A força aérea não forneceu informações sobre o destino desses mísseis ou quaisquer vítimas ou danos resultantes. Autoridades na região de Kharkiv relataram incêndios e danos a vários edifícios na cidade de Kharkiv devido ao bombardeio russo.

09:10 - Preocupações com sistema de pagamento por reconhecimento facial em estações de metrô russas

A expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial em estações de metrô russas está preocupando ativistas de direitos humanos. A Rádio Livre Europa/Rádio Liberdade relatou que o método de pagamento chamado "Face Pay", disponível em Moscou há três anos, agora está sendo introduzido como opção em outras seis cidades, incluindo Kazan, com passageiros podendo se registrar no sistema desde o mês passado. Para pagar, eles devem apenas olhar para uma câmera na catraca, como relatado pela mídia russa. Também está planejado que o método seja oferecido para todas as estações de metrô da Rússia no próximo ano. O relatório da rede de rádio observa que câmeras de vigilância instaladas nas ruas de Moscou foram usadas para prender indivíduos suspeitos de participar de protestos contra o governo, bem como jornalistas que cobriram esses protestos. O advogado Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos Memorial proibida para apoiar presos políticos, está preocupado com os "significativos" riscos associados ao sistema de pagamento, acreditando que ele pode se tornar outra ferramenta de vigilância e controle dos cidadãos.

08:02 - Defesas aéreas russas interceptam drones sobre diversas regiões

O Ministério da Defesa em Moscou informou que a defesa aérea russa interceptou 29 drones lançados da Ucrânia durante a noite. A maioria dos drones foi interceptada sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 - Stegner defende participação em protesto contra armas

O especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, defende sua participação planejada em uma manifestação, onde figuras como Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda, também falarão. Ele enfatiza que não está se juntando a ninguém no palco e expressará suas opiniões como social-democrata. Ele reconhece que haverá outros oradores cujas opiniões não compartilha e vários chamados cujos conteúdos não endossa. "Desde que fascistas, antissemitas e racistas sejam excluídos, posso tolerar opiniões diversas." A "manifestação pela paz nacional" de 3 de outubro em Berlim foi chamada por uma iniciativa chamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". A iniciativa exige negociações para a cessação imediata das guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, e nenhuma entrega de armas para a Ucrânia, Israel ou qualquer outro lugar. Também critica a construção militar do governo federal liderado pelo SPD. A crítica à manifestação veio do porta-voz da política externa do SPD, Michael Roth, que disse: "O fato de a Rússia e o Hamas não serem condenados como agressores de forma alguma é uma vergonha." A deputada do FDP no Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, comentou sobre a participação planejada de Stegner, "Isso realmente está prejudicando seu partido e governo."

07:03 - Kharkiv sofre bombardeios constantes

Kharkiv foi bombardeada novamente pelo exército russo durante a noite, de acordo com autoridades ucranianas. O governador regional relatou que um edifício em um campus hospitalar foi danificado e incêndio em uma instituição educacional após ser atingido por um lançador de foguetes. Felizmente, não houve feridos relatados. Kharkiv é frequentemente bombardeada e fica a apenas cerca de 30 quilômetros da fronteira russa.

06:29 - Avaliações do impacto da contra-ofensiva ucraniana em Kursk

A contra-ofensiva ucraniana parece ter prendido um número cada vez maior de pessoal russo, de acordo com o Institute for the Study of War. A ofensiva obrigou a liderança militar russa a redirecionar unidades da Ucrânia para a região de Kursk e deploy tropas recém-formadas da Rússia para Kursk em vez da frente na Ucrânia. No início da ofensiva, em agosto, havia 11.000 soldados russos estacionados na região de Kursk, mas os ucranianos agora estimam que há entre 30.000 e 45.000 soldados presentes.

A Ucrânia está produzindo munição de artilharia de 155 mm, como confirmado por um oficial ucraniano ao "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ex-ministro das Indústrias Estratégicas e agora conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a produção sob sua liderança dobrou e deve triplicar até o final do ano.

03:04 - Auxiliar de Biden: Presidente continuará a se concentrar na Ucrânia

13:43 Relato: Políticos Britânicos Advogam por Ucrânia Usar Mísseis de Alcance Longo em Território Russo

Cinco ex-ministros britânicos da Defesa e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson estão, segundo o Sunday Times, advogando para que o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, autorize a Ucrânia a usar mísseis de alcance longo no solo russo, sem o apoio dos EUA. Eles alertaram o atual primeiro-ministro de que qualquer adiamento adicional apenas fortaleceria o presidente Putin, de acordo com o relato.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte é a Maior Ameaça à Ucrânia entre os Aliados da Rússia

O chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, declarou que a Coreia do Norte é a maior ameaça à Ucrânia entre os aliados da Rússia. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Budanov afirmou que "de todos esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nosso maior problema". O apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo suprimentos consideráveis de munição, afeta significativamente a intensidade dos combates, reconheceu Budanov em resposta a uma pergunta sobre o apoio de aliados da Rússia como Irã e China. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, havia anunciado a intenção de fortalecer as relações com a Rússia durante suas conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na sexta-feira. Kyiv monitora os envios de armas da Coreia do Norte para Moscou e testemunha seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão enviando grandes quantidades de artilharia, o que é preocupante", acrescentou Budanov. Leia mais aqui.

23:21 Ucrânia: Rússia Enfrentará Desafios de Recrutamento até Meados de 2025

A Rússia pode enfrentar desafios de recrutamento até meados de 2025, de acordo com a Ucrânia. Até o verão de 2025, o governo de Moscou provavelmente enfrentará uma situação difícil, sugere o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, em Kyiv - "ou declarar mobilização ou de alguma forma reduzir a intensidade dos combates". Essa situação pode ser potencialmente crucial para a Rússia. O governo de Moscou ainda não emitiu nenhum comunicado sobre o assunto.

22:20 Scholz: Ataque Russo à Ucrânia 'Irresponsável'

O chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou o presidente russo, Vladimir Putin, por arriscar o futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "A guerra é irresponsável, até mesmo do ponto de vista da Rússia", declarou em um diálogo com cidadãos como membro do SPD do Bundestag alemão em Prenzlau, Brandenburg. Para suas ambições imperialistas, Putin está enviando massas de soldados russos para enfrentar ferimentos graves e morte, e danificando as relações econômicas da Rússia com numerosos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que tinha antes", concluiu Scholz. A Alemanha continuará a apoiar militarmente a Ucrânia para evitar que o país invadido desmorone e para frustrar uma clara violação das regras na Europa. "Putin está colocando em risco o futuro da Rússia". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 Resultados Mistos nas Batalhas por Kursk

As forças ucranianas estão experimentando ganhos territoriais enquanto perdem terreno para contra-ataques russos em sua tentativa de avançar para a região ocidental da Rússia, Kursk. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas conquistaram três assentamentos adicionais. No entanto, os contra-ataques russos empurraram as tropas ucranianas de volta em torno da vila de Snagost. Uma notável brecha nas linhas de defesa ucranianas parece em um mapa publicado pelo Deep State. Essas alegações ainda precisam ser corroboradas independentemente. No início de agosto, as forças ucranianas entraram na região fronteiriça russa de Kursk, alegando o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Observadores sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, o Exército russo tentou expulsar as tropas ucranianas pela primeira vez com seriedade.

20:57 Scholz: Planeja Processar Sabotadores do Gasoduto Nord Stream na Alemanha

O chanceler alemão, Olaf Scholz, considera a sabotagem dos gasodutos Nord Stream como um "ato terrorista". Ele deseja que os responsáveis sejam processados nos tribunais alemães. "Eu já tomei uma decisão", mencionou durante um diálogo com cidadãos como membro do SPD no Parlamento em Prenzlau, Brandenburg. "Esta decisão é para instruir todas as autoridades de segurança e a Procuradoria Geral Federal para investigar incansavelmente. Nada ficará oculto", enfatizou. "Nossa intenção é levar à justiça aqueles responsáveis, se pudermos capturá-los, em um tribunal alemão". Scholz também descartou como "uma grande afirmação falsa" a alegação de que o governo alemão havia abandonado o gás natural russo. Foi a Rússia que desligou a válvula de gás através do gasoduto Nord Stream 1, afirmou. O subsequente aumento de preços, os tetos de preços e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". As explosões do gasoduto só ocorreram após a Rússia já ter cessado o fornecimento de gás para a Europa através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria Geral Federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano em relação ao incidente de sabotagem.

20:24 G7 Critica Fornecimento de Mísseis Iranianos à RússiaRelatos de que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia levaram os principais economistas do G7 a condenar fortemente essa entrega de armas. Apesar de vários apelos internacionais para que essas entregas parem, Teerã continua a armar Moscou, aumentando a assistência militar do Irã à guerra da Rússia contra a Ucrânia, segundo um comunicado conjunto dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o Representante da UE. A Rússia está usando armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura crucial. Recentemente, o Reino Unido e os EUA alegaram que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã. Teerã negou essas alegações. O comunicado, lançado sob a presidência italiana do G7, diz: "O Irã deve parar imediatamente todo o apoio à guerra injusta e ilegal da Rússia contra a Ucrânia e cessar o fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada, que representam uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança internacional". O comunicado conclui: "Mantemos a determinação de responsabilizar o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que coloca em perigo a segurança global". A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE está considerando penalidades mais severas. Saiba mais aqui.

19:41 Putin Enaltece Conceito de Liberdade de ExpressãoCríticos presos de Putin podem achar isso divertido: o presidente russo Vladimir Putin destaca a importância da liberdade de expressão e de informação. "Num momento em que o processo complexo da multipolaridade está surgindo, é particularmente importante proteger os princípios da confiabilidade da informação", diz em uma mensagem de vídeo aos participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, em homenagem ao 120º aniversário da agência de notícias Tass. "A verdadeira liberdade de expressão, que permite diferentes pontos de vista, permite a busca de compromissos e soluções comuns para os problemas do mundo", continua Putin. Os meios de comunicação desempenham um papel fundamental na construção de uma ordem mundial justa, fornecendo às pessoas "uma visão imparcial e isenta do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não existem no regime autoritário da Rússia. Meios de comunicação independentes foram proibidos e fechados, e os críticos do governo são perseguidos pelo sistema judiciário. A Tass, a maior agência de notícias da Rússia e um órgão controlado pelo governo, existe desde 1904, inicialmente com diferentes nomes e títulos.

19:20 Scholz se Oposiciona ao Entregue de Mísseis de Cruzeiro TaurusO chanceler Olaf Scholz proibiu a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões tomadas pelos parceiros da aliança. Durante um diálogo com os cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandemburgo, ele reiterou sua oposição à entrega de mísseis de cruzeiro Taurus, que têm um alcance de 500 quilômetros, da Ucrânia a Moscou, destacando que isso "constitui um risco de escalada maciço". "Eu disse não a isso. E isso naturalmente se aplica a outras armas com alcance semelhante", diz Scholz. "Isso continua sendo o caso. (.) Mesmo que outros países tomem decisões diferentes" (veja também a entrada das 17:24). A arma mais poderosa que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

O conflito ucraniano, especificamente os frequentes trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia, pode ser influenciado pela atual ofensiva ucraniana em Kursk. A recusa do exército russo em negociar uma troca de prisioneiros antes da ofensiva ucraniana em Kursk tinha sido uma questão consistente, mas desde então, a incursão da Ucrânia em Kursk parece ter aumentado o poder de negociação da Ucrânia para trocar prisioneiros com a Rússia.

