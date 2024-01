As tournées de ténis retiram pontos à classificação em Wimbledon devido à decisão de banir os jogadores russos e bielorrussos

Este ano, no entanto, os circuitos profissionais masculino e feminino, juntamente com a Federação Internacional de Ténis (ITF), optaram por retirar os pontos de classificação para o evento do Grand Slam.

O anúncio da retirada dos pontos da classificação, que foi feito separadamente na sexta-feira pela Associação de Ténis Feminino (WTA), a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e a ITF, surge na sequência da decisão dos organizadores do torneio de proibir os russos e os bielorrussos de participarem no evento deste ano.

"A posição que estamos a tomar tem a ver com a proteção da igualdade de oportunidades que as jogadoras da WTA devem ter para competir como indivíduos", afirmou um comunicado do Presidente e Diretor Executivo da WTA, Steve Simon. "Se não tomarmos esta posição, abandonamos o nosso princípio fundamental e permitimos que a WTA se torne um exemplo para apoiar a discriminação com base na nacionalidade noutros eventos e noutras regiões do mundo. A WTA continuará a aplicar as suas regras para rejeitar tal discriminação".

"A discriminação por parte de torneios individuais é simplesmente inviável num circuito que opera em mais de 30 países", afirmou um comunicado da ATP.

"Valorizamos muito as nossas relações de longa data com Wimbledon e a LTA e não subestimamos as decisões difíceis que enfrentámos para responder às recentes orientações do Governo britânico. No entanto, registamos que se tratava de uma orientação informal, e não de um mandato, que oferecia uma opção alternativa que teria deixado a decisão nas mãos dos jogadores individuais que competem como atletas neutros através de uma declaração assinada. De facto, as nossas discussões internas com os jogadores afectados levaram-nos a concluir que esta teria sido uma opção mais aceitável para o Tour".

A ITF, que anunciou a retirada dos pontos de classificação para as provas de juniores e de cadeira de rodas de Wimbledon, declarou: "Esta difícil decisão foi tomada como medida de proteção que defende o princípio da entrada livre na competição internacional com base no mérito e protege a integridade das competições internacionais de ténis da ITF. A posição da ITF continua a ser a de que os atletas russos e bielorrussos continuam a ser elegíveis para participar como atletas neutros".

A AELTC, que é uma subsidiária do All England Lawn Tennis and Croquet Club, disse em um comunicado na sexta-feira que mantém sua decisão. Os organizadores de Wimbledon disseram em abril que os russos e os bielorrussos não seriam autorizados a competir no torneio deste ano.

"Tal como afirmámos anteriormente, após uma análise cuidadosa de uma série de factores, e obrigados a agir em conformidade com as orientações do Governo do Reino Unido, chegámos a duas conclusões firmes que serviram de base a esta decisão", afirma o comunicado da AELTC.

O comunicado prossegue: "Não estávamos preparados para tomar quaisquer medidas que pudessem pôr em risco a segurança pessoal dos jogadores ou das suas famílias. Acreditamos que exigir declarações escritas de jogadores individuais - e isso aplicar-se-ia a todos os jogadores relevantes - como condição de entrada nas circunstâncias de alto perfil de Wimbledon implicaria um escrutínio e um risco significativos.

"Além disso, não estamos dispostos a aceitar que o sucesso ou a participação em Wimbledon sejam utilizados para beneficiar a máquina de propaganda do regime russo, que, através dos seus meios de comunicação social estatais estreitamente controlados, tem uma história reconhecida de utilização do sucesso desportivo para apoiar uma narrativa triunfante para o povo russo.

"Por conseguinte, queremos manifestar o nosso profundo desapontamento com as decisões tomadas pela ATP, pela WTA e pela ITF no sentido de retirar pontos de classificação aos campeonatos. Consideramos que estas decisões são desproporcionadas no contexto das circunstâncias excepcionais e extremas desta situação e da posição em que nos encontrámos, e prejudiciais para todos os jogadores que competem no Tour.

"Estamos a considerar as nossas opções e, nesta fase, reservamos a nossa posição. Estamos também a discutir com os nossos colegas do Grand Slam".

Fonte: edition.cnn.com