- As temperaturas de verão em Schleswig-Holstein tendem, em geral, a ser moderadas.

Durante o verão de '24, Schleswig-Holstein sofreu com uma estação incomumente fria. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) relatou que, de junho a agosto, a temperatura média ficou em torno de 17,1°C, o que foi uma queda em relação à média padrão de 15,8°C.

Segundo o relatório do DWD para o estado, o verão começou um pouco frio, mas abriu em julho com algum calor. No entanto, os dias quentes foram poucos e distantes entre si. A temperatura máxima registrada foi uma agradável 32,5°C em Quickborn no dia 27 de junho.

Ao longo do período de três meses, Schleswig-Holstein registrou 225 litros de chuva por metro quadrado, apenas um pouco mais que a média habitual de 222 litros por metro quadrado. As horas de sol também caíram ligeiramente, com 670 horas registradas (a média sendo 645 horas), o que fez com que Schleswig-Holstein tivesse o menor ranking de horas de sol.

Agosto, encerrando o verão, registrou uma temperatura média de 18,3°C, a menor em comparação com outros estados na comparação nacional. A média habitual é de 16,2°C.

No entanto, o verão nacional de '24 foi surpreendentemente mais quente que o habitual, com uma temperatura média de 18,5°C, o que foi 2,2°C acima do período de referência de 1961-1990.

Apesar do calor moderado em Quickborn, o relatório meteorológico indicou um verão geral frio para Schleswig-Holstein. Surpreendentemente, outras partes do país relataram temperaturas mais altas, como mencionado no relatório nacional do Serviço Meteorológico.

