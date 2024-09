As sondagens indicam que o SPD em Brandemburgo está atrás do AfD.

Em um domingo amargo para o Ministro-Presidente do Brandemburgo, Woidke, as pesquisas pré-eleitorais sugerem que a AfD supera significativamente o SPD. Até três partidos correm o risco de não garantir uma vaga no parlamento.

Três dias antes das eleições estaduais do Brandemburgo no domingo, uma pesquisa da Insa, em parceria com "Märkische Oderzeitung", "Lausitzer Rundschau" e "Märkische Allgemeine Zeitung", mostra a AfD mantendo a liderança sobre o SPD, liderado pelo Ministro-Presidente Dietmar Woidke. A AfD, sob o candidato principal Hans-Christoph Berndt, está com 28%, enquanto o SPD, liderado por Woidke, vem em segundo com 25%.

O CDU, sob o candidato principal Jan Redmann, está em terceiro lugar com 16%, enquanto a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW), liderada pelo candidato principal Robert Crumbach, fica atrás com 14%. Os Verdes e os Eleitores Livres estão ambos com 4%, enquanto A Esquerda alcança 3%. Esses últimos três partidos podem não ultrapassar a barreira de 5%, consequentemente não tendo representação no parlamento estadual de Potsdam. No entanto, eles ainda podem esperar por cadeiras de mandato direto, de acordo com a "cláusula de mandato básico".

Um mandato direto basta para a entrada no parlamento

No eleições de 2019, os Verdes e os Eleitores Livres conseguiram um mandato direto cada um, embora nenhum dos partidos tenha dependido muito disso. Os Verdes obtiveram 10,8%, enquanto os Eleitores Livres conseguiram 5,0%. A Esquerda, com 10,7%, conseguiu quatro mandatos diretos em 2014.

O SPD emergiu como o vencedor em 2019 com 26,2%, seguido pela AfD com 23,5%. O SPD, em seguida, formou uma coalizão com o CDU, que tinha 15,6%, e os Verdes. Essa aliança tem governado o estado desde então, mas uma maioria pode escapar deles de acordo com os resultados da nova pesquisa.

Mesmo uma colaboração entre o SPD e o CDU contra a AfD e a BSW não seria suficiente para uma maioria. Dado que outros partidos rejeitam a colaboração com a AfD, a BSW pode potencialmente encontrar favor, considerando as conversas em andamento sobre envolvimento em governos liderados pelo CDU na Saxônia e na Turíngia.

Woidke sugere renúncia

O Ministro-Presidente Woidke sinalizou sua intenção de renunciar como chefe de governo se o SPD não ficar em primeiro lugar - uma situação sugerida por outras pesquisas recentes.

A Insa interrogou 1.000 eleitores aptos no Brandemburgo de segunda-feira passada até esta segunda-feira sobre suas opiniões sobre as eleições. O FDP, que entrou pela última vez no parlamento estadual em 2009, está com 2% nessa pesquisa. Nas eleições de 2015, o FDP marcou 4,1%. Outros partidos permanecem com 4,1% nessa pesquisa.

