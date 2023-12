As riquezas da história: Por dentro da coleção privada de um herdeiro dos Rothschild

Nascidos numa superabundância de riquezas, a história dos Rothschild dos nossos dias é inevitavelmente diferente. Lord Jacob Rothschild, herdeiro do ramo inglês da família, diz que o seu hábito de colecionar é motivado pelo desejo de adquirir as coisas raras que "faltam".

Waddesdon Manor, o palácio ancestral dos Rothschild ingleses na zona rural de Buckinghamshire, é um castelo fortificado que transborda com o tipo de extravagância dourada inspirada em Versalhes, que ficou conhecida no final do século XIX como "le goût Rothschild" (ou "o gosto Rothschild").

No interior, torna-se evidente a gama completa e eclética de objectos acumulados pelos antepassados de Jacob Rothschild - outrora incomparável como a família mais rica do mundo, e hoje detentora de uma fortuna desconhecida.

As riquezas da História: O interior da coleção Rothschild

Há uma escrivaninha feita para Maria Antonieta, uma pulseira de ouro com o rosto da Rainha Vitória (um presente da própria Rainha) e uma variedade de 25.000 antiguidades e obras de arte, incluindo um autómato de relógio que mostra um grupo de caça de elefantes e um biombo pintado que representa macacos vestidos com vestidos do século XVIII.

Há ainda o aviário de aves canoras asiáticas raras - incluindo espécies com o nome dos antepassados de Rothschild - que formam uma coleção viva nos terrenos da mansão.

Uma riqueza tão vasta oferece "uma oportunidade maravilhosa", diz o banqueiro de investimentos de 83 anos, agora responsável pela coleção - uma das muitas afirmações que faz durante uma entrevista na sala de fumo carmesim de Waddesdon. "Aqui estou eu a viver numa casa com estas grandes obras de arte. Há, naturalmente, algumas lacunas na coleção. E é de grande interesse para mim - e muito divertido - colmatar essas lacunas."

Situada no meio de uma propriedade de 4.000 acres, Waddesdon foi construída como um retiro de fim de semana para acomodar as duas paixões do seu proprietário original: festas de fim de semana e coleção de valores. As duas coisas estavam ligadas, explicou Jo Fells, directora de comunicação de Waddesdon. Afinal de contas, disse ela, há poucas coisas de que os ricos vitorianos gostassem mais - depois de alguns banquetes e bebidas - do que passeios rápidos, ver arte e escrever cartas "para dizer a toda a gente como se estavam a divertir".

Projetado pelo arquiteto francês Gabriel-Hippolyte Destailleur para o Barão Ferdinand de Rothschild na década de 1870, Waddesdon é, em si mesmo, uma compilação de grandes êxitos de estilos arquitectónicos.

Uma reinvenção neo-renascentista de um castelo de conto de fadas do século XVI, o edifício foi ampliado a meio da construção para acrescentar uma ala para arte e lazer: "Destailleur deu a ideia (ao Barão Ferdinand) de que a casa deveria incorporar as melhores características dos melhores castelos do Loire", diz Rothschild sobre a mansão, que desde então tem aparecido em dramas de época, incluindo "Downton Abbey" e "The Crown".

Passeando entre as salas pouco iluminadas da casa, Rothschild diz que a coleção já estava construída quando ele estava a crescer: um conjunto diversificado, com pontos fortes em mobiliário francês do século XVIII, porcelana ornamentada da fábrica real de Sevres e manuscritos medievais ilustrados.

Ao longo dos anos, grande parte da coleção foi doada ao Museu Britânico ou ao National Trust, uma instituição de conservação que recebeu o edifício do parente de Jacob, James de Rothschild, quando este morreu em 1957. Mas milhares de objectos permanecem na coleção pessoal da família.

A secretária que pertenceu a Maria Antonieta, a infame e decadente última rainha de França que foi guilhotinada durante a Revolução Francesa, é "um dos grandes tesouros da casa" e um "exemplo perfeito" do que os seus antepassados queriam, diz Rothschild.

"O sonho de uma coleção Rothschild do século XIX teria sido... a secretária da rainha", diz Rothschild, produzida por "um dos maiores marceneiros franceses da época".

Para os não iniciados, quaisquer "lacunas" ou "buracos" nesta coleção podem ser difíceis de identificar em salas com apenas uma parede ou um canto de sobra (um estilo ocupado que é frequentemente favorecido por este tipo de mansão do século XIX). Mas Rothschild diz que está sempre à procura de desenvolver o carácter único da coleção e de encontrar obras complementares.

Rothschild aponta para uma pintura a óleo de um rapaz que arruma delicadamente um castelo de cartas. Trata-se de uma das suas próprias aquisições, uma pintura de Jean-Baptiste-Siméon Chardin, um pintor francês do século XVIII, famoso pelas suas magníficas naturezas mortas e retratos de cenas do quotidiano com uma luz suave. O antepassado de Rothschild, Henri, chegou a possuir 18 obras de Chardin, mas foram todas destruídas num bombardeamento durante a Segunda Guerra Mundial.

A pintura do rapaz foi oferecida a Rothschild por um negociante de arte e, aparentemente, "exemplos oportunistas aleatórios" semelhantes aparecem frequentemente na família.

"Se olharem para esta sala, verão uma taça de prata extremamente interessante de um artista holandês do século XVII chamado Van Vianen", diz Rothschild durante uma visita à casa. De repente, um negociante telefonou-me do nada... e disse: "Encontrei uma fotografia do filho do artista de prata a segurar a taça. Ele estava a fazer de vendedor do pai. Deviam comprá-la".

"E comprámo-la", disse ele sobre a chávena, que se encontra agora ao lado da pintura da mesma chávena na sala do tesouro de Waddesdon.

Outros objectos chegaram a Rothschild através do governo britânico, graças a um comité que impede certos artefactos culturais de saírem do país. Quando são impostas proibições temporárias de exportação a obras de arte consideradas tesouros nacionais, na esperança de encontrar um comprador no Reino Unido, o Rothschild é conhecido por intervir.

Há também muitas aquisições cuidadosamente seleccionadas - especialmente na extensa coleção de arte contemporânea da mansão. Jacob Rothschild adicionou pinturas (retratos seus, especificamente) dos seus amigos Lucian Freud e David Hockney. Encomendou também um candelabro de porcelana esmagada do designer alemão Ingo Maurer e duas esculturas gigantes de "castiçais" da artista portuguesa Joana Vasconcelos, construídas a partir de garrafas de vinho Château Lafite Rothschild.

Há muito vinho à volta. As caves de Waddesdon, que contêm outra coleção considerável: 15.000 garrafas de vinhos históricos das propriedades da família, Château Lafite Rothschild e Château Mouton Rothschild. Datada de 1868, é a maior coleção de vinhos Rothschild em todo o mundo.

Talvez não seja surpreendente que existam tantas colecções Rothschild por aí. Não se trata apenas de uma família com mais de dois séculos de riqueza vertiginosa, mas também de uma família cuja história começa com um colecionador: o patriarca Mayer Amschel Rothschild, que lançou a expansão da família nas finanças, era, entre outras coisas, um negociante de moedas, medalhas e jóias.

De origens humildes ("no Ghetto, em Frankfurt, e viviam num quarto, 18 deles", como caracteriza Rothschild), a família fez mais do que qualquer outra para acumular colecções de obras de arte valiosas, públicas e privadas, em todo o mundo.

Entre as 25.000 obras de arte de Waddesdon, Jacob Rothschild parece um colecionador de colecções, completando o que lhe foi deixado e acumulando inúmeras novas adições.

É incapaz de adivinhar o valor total das peças. Mas será que há uma peça preferida entre todas?

"Obviamente, tenho obras de arte específicas que adoro neste sítio", responde. "Mas não creio que haja um objeto em particular... (ao qual) volte sempre e sempre e sempre.

"Acho que gosto do luxo de poder ver o leque de obras de arte que temos aqui, de as apreciar a todas e de aprender com elas de formas muito diferentes."

Fonte: edition.cnn.com