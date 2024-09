As reuniões entre a Ucrânia e Biden terão lugar em Ramstein às 14:22

13:56 Lituânia a Obter Tanques Leopard 2 da Alemanha para Nova Divisão Militar

A Lituânia planeja adquirir tanques principais Leopard 2 da Alemanha para uma divisão que será criada em seu exército. O acordo potencial pode ser finalizado em novembro, após uma decisão do Conselho de Segurança Nacional, de acordo com o Ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Ele não revelou o número de tanques ou a variante, já que eles são fabricados na Alemanha. A Lituânia, membro da NATO e da UE, faz fronteira com o exclave de Kaliningrad da Rússia e um aliado, a Bielorrússia. O país vê o conflito ucraniano como uma ameaça direta à sua segurança nacional e está fortalecendo suas forças militares ao criar uma nova divisão, que incluirá um batalhão de tanques. No futuro, uma brigada blindada alemã também será estacionada permanentemente na Lituânia.

13:20 Discord em Risco de Bloqueio Total na Rússia

A plataforma de comunicação popular Discord pode sofrer um bloqueio completo na Rússia nos próximos dias, de acordo com um relatório de um jornal russo que cita uma fonte da indústria familiarizada com a situação. A agência de mídia russa está supostamente considerando essa ação devido a suspeitas de violações da lei russa, embora não tenham sido mencionadas acusações específicas. Usuários russos já haviam relatado interrupções no serviço do Discord no início do mês. De acordo com o Moscow Times, cerca de 29 a 40 milhões de pessoas na Rússia usam o Discord, o que o torna especialmente popular entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas.

13:04 Nenhum Aprovação para Armas de Alcance Longo: "Biden Advertido por Agências de Inteligência Antes da Decisão"

O presidente Biden prometeu um novo pacote de ajuda de um bilhão de dólares para a Ucrânia. No entanto, os EUA não concordaram em remover restrições a armas fornecidas pelo Ocidente, permitindo ataques a alvos russos profundos. O político Thomas Jäger oferece uma explicação.

12:36 Cidadão Americano na Rússia Acusado de "Atividades de Mercenário"

De acordo com a agência de notícias do governo russo RIA Novosti, um cidadão americano foi acusado de "atividades de mercenário" na Rússia desde sexta-feira. O homem de 72 anos, identificado como Stefan Hubbard, do Michigan, que mora na Ucrânia desde 2014, é acusado de ter lutado como mercenário do lado ucraniano durante o conflito armado. O relatório não especifica quando ou onde o cidadão americano foi preso.

12:01 Kryvyj Rih: Ataque de Foguete Russo Contra Delegacia de Polícia

Relatos da Ucrânia sugerem novos ataques russos. Um foguete atingiu uma delegacia de polícia em Kryvyj Rih esta manhã, de acordo com autoridades locais. Um corpo feminino foi encontrado sob os escombros, e pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate ainda estão procurando sobreviventes. Edifícios residenciais também foram danificados. A promotoria regional de Dnipropetrovsk publicou fotos dos ataques com foguetes em Kryvyj Rih.

11:27 Possível Invasão de Espaço Aéreo da Romênia por Drone Russo

Relatórios do ministério da defesa da Romênia indicam que um drone russo pode ter entrado brevemente no espaço aéreo romeno ontem à noite. O drone poderia ter cruzado a fronteira do espaço aéreo romeno por menos de três minutos na região fronteiriça. O drone estava supostamente envolvido em um ataque à cidade ucraniana de Izmail, no sul.

10:57 Fritz: EUA Entrega Primeiras Bombas de Planagem à Ucrânia

O presidente Zelensky está programado para viajar aos EUA para apresentar seu "plano de vitória" e solicitar mais ajuda militar. Biden conseguiu garantir um pacote de armas avaliado em quase 8 bilhões de dólares para a Ucrânia. De acordo com o repórter do ntv Gordian Fritz, isso representa um aumento significativo em comparação com as entregas anteriores.

10:20 Relato: Agências de Inteligência dos EUA Advertem de Conseqüências Graves se a Ucrânia For Permitida a Usar Mísseis de Alcance Longo

As agências de inteligência dos EUA esperam conseqüências graves se a Ucrânia for autorizada pelo Ocidente a lançar mísseis de alcance longo contra alvos russos, de acordo com um relatório do New York Times com base em uma análise de inteligência não publicada. A Rússia supostamente está planejando ataques a instalações europeias, incluindo incêndios e sabotagem, assim como possíveis ataques letais a pontos de ajuda militar dos EUA e da Europa. O relatório indica que os ataques russos não são esperados ser abertos, mas sim realizados através de operações de inteligência encobridas. A avaliação também sugere que a Ucrânia não possui mísseis de alcance suficiente para afetar significativamente o curso da guerra.

09:57 Munz sobre Nova Ameaça de Putin: Ban de Exportação de Recursos "Não Afetaria o Ocidente Significativamente"

A Rússia ameaça impor conseqüências aos EUA se as armas de alcance longo forem autorizadas para uso contra alvos russos. O presidente Putin supostamente está considerando restrições comerciais em recursos estratégicos, como urânio, como resposta do Ocidente. O repórter do ntv Munz explica o contexto e as implicações.

08:40 Marinha Ucraniana Intrigada por Construção Russa Misteriosa

Uma construção russa desconhecida perto da Ponte da Crimeia deixa a Marinha Ucraniana intrigada. De acordo com a TV ucraniana, o porta-voz da Marinha Dmytro Pletenchuk disse que a construção está em andamento, mas seu propósito ainda é desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, ou talvez outra passagem, mas ainda é cedo para fazer qualquer conclusão definitiva", disse Pletenchuk. Ele duvida que os russos consigam concluí-la devido às más condições climáticas. "Eles frequentemente tentam adicionar novas estruturas ao Estreito de Kerch, com a intenção de construir diversas instalações hidrotécnicas ou barreiras. Mas após cada tempestade, eles acabam encalhados na praia", explicou Pletenchuk. A ponte conecta a Rússia à península da Crimeia, que a Rússia anexou à força da Ucrânia.

08:08 Cidade do sul da Ucrânia sob ataque, vários mortos A cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, está sob ataque esta manhã. De acordo com o governador da região de Odessa, Oleh Kiper, três pessoas morreram em um ataque de drone russo. As vítimas eram todas idosas, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Além disso, onze pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou danos a edifícios e veículos, e vários incêndios. A cidade de Ismajil fica perto da fronteira com a Romênia. [Clique aqui para mais informações.]

07:40 Roth defende aumento da ajuda de armas da Europa à Ucrânia O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, defende um aumento do apoio de armas europeias à Ucrânia. "Os maiores países europeus precisam assumir um papel militar significativo para garantir que a Ucrânia permaneça uma nação livre e democrática", disse Roth em uma conversa com o "Tagesspiegel". "Chegou a hora de mobilizar todos os recursos para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações", continuou Roth. Ele acredita que "aqueles que querem acabar com a guerra o mais rápido possível devem fornecer à Ucrânia os meios necessários". O poder militar e a diplomacia, segundo Roth, são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só será receptiva à negociação se Putin estiver convencido de que a vitória sobre a Ucrânia é inatingível."

07:09 Baerbock defende entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra apoio fraco A Ministra das Relações Exteriores, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra o apoio vacilante a Kyiv. "A noção de que não haveria conflito e baixas na Ucrânia sem armas defensivas é tão simples quanto falsa", declarou Baerbock na quinta-feira na Assembleia Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabará. Se a Ucrânia parar de se defender, estará acabada para ela." O presidente Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho bombardeando um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver disposto a negociar, ela enfatiza que cessar nosso apoio significaria "que hospitais na Ucrânia e suas crianças ficariam desprotegidos. Isso resultaria em mais crimes de guerra, possivelmente em outros países também." Baerbock enfatizou que a Rússia "sempre desafiou a inviolabilidade dos estados bálticos e das fronteiras da Polônia".

06:45 Golob alerta contra decisões apressadas sobre armas de longo alcance para a Ucrânia O governo da Eslovênia aconselha contra fazer conclusões precipitadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no solo russo, dada a dúvida da Alemanha. "Não é sempre sábio eliminar certos tópicos de saída", disse o primeiro-ministro Robert Golob à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. "É um assunto delicado, mas acho que todas as possibilidades devem ser exploradas e então a opção mais adequada para a situação atual deve ser escolhida", disse Golob quando questionado sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Até agora, a Alemanha e os EUA se opuseram principalmente a isso. O chanceler Olaf Scholz recentemente descartou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro.

06:11 Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar a agressão da Rússia contra a Ucrânia A Ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, pede ao Irã que pare de apoiar a agressão da Rússia contra a Ucrânia e pare de transferir mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores anunciou isso em sua plataforma X. Baerbock teve conversas com seu colega iraniano, Abbas Araktschi, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump planeja encontrar-se com Zelensky em Nova York O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Nova York na sexta-feira. O encontro ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, anunciou Trump. Zelensky, que teve encontros com o presidente Joe Biden na quinta-feira, estendeu sua estadia nos EUA para se encontrar com Trump. Antes de sua viagem, Zelensky expressou seu desejo de se encontrar com Trump, Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano para a vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia. Clique aqui para obter mais informações.

04:25 Harris promete apoio a Zelensky e alerta discretamente contra Trump

A candidata à presidência dos EUA, Harris, garante apoio ao presidente ucraniano, Zelensky, e alerta contra uma vitória de um rival não identificado. "Meu apoio inabalável ao povo da Ucrânia permanece firme. (...) Vou continuar apoiando a Ucrânia e trabalhar diligentemente para garantir que a Ucrânia emerja vitoriosa deste conflito e viva em paz e prosperidade", expressa Harris durante a visita de Zelensky a Washington. Ela enfatiza que uma resolução do conflito não pode ser alcançada sem a Ucrânia. No entanto, ela revela que há "certas pessoas" nos EUA que buscam esse resultado. Seu objetivo é coagir a Ucrânia a renunciar a territórios significativos, aceitar a neutralidade e renunciar à proteção de outros países. Essas sugestões, ela diz, são notavelmente semelhantes às do líder russo, Putin, e simbolizam a capitulação.

02:08 Ucrânia registra ataques a oeste de Kherson

As forças russas bombardearam repetidamente a vila de Tomyna Balka a oeste do Kherson controlado pela Ucrânia na quinta-feira, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Uma mulher foi morta e outra pessoa ficou ferida no ataque, como relatado no Telegram.

00:55 Reino Unido adiciona mais artilharia autopropulsada ao arsenal da Ucrânia

O Reino Unido fornecerá outro conjunto de sistemas de artilharia autopropulsada, AS90s, ao exército ucraniano. Dez desses sistemas já foram entregues, com seis mais previstos para seguir nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU: Falta de fundos para ajudar ucranianos neste inverno

A ONU reconhece fundos insuficientes para assistir indivíduos na Ucrânia este inverno, de acordo com seu próprio relatório. "O nível de financiamento de organizações como a nossa é inaceitavelmente baixo para esta época do ano", afirma Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). A ACNUR atualmente possui apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões de ucranianos deslocados ou afetados pelo conflito, em comparação com 70% neste mesmo período do ano passado.

22:13 Biden: EUA a Ampliar Ajuda à Ucrânia

O presidente Biden anuncia que os EUA intensificarão sua ajuda à Ucrânia durante o restante de seu mandato. Esse movimento fortalecerá a posição de negociação de Kyiv, segundo Biden, antes de uma reunião com o presidente ucraniano Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro, e ele pode ser sucedido por sua vice-presidente, Kamala Harris, ou pelo republicano Donald Trump, que é previsto para reduzir o engajamento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se Preparando para Aumentar Ataques na Região de Saporizhzhia

De acordo com relatórios de inteligência ucranianos, as tropas russas estão prestes a escalar suas atividades de ataque na região de Saporizhzhia. "A situação no conflito na região de Saporizhzhia mostra uma tendência de escalada", comenta um porta-voz de tropas estacionadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e podemos esperar que esse número aumente, já que nossas informações indicam que o inimigo está reunindo grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne." O porta-voz também destaca que o lado russo adquiriu veículos blindados leves, sugerindo que estão planejando operações ofensivas.

21:00 Biden em Reunião com Zelensky: Rússia Não Conquistará a Superioridade

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Biden, assegura ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, do apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não conquistará a superioridade, a Ucrânia o fará", diz Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado em cada passo do caminho." Leia mais aqui.

A União Europeia, da qual a Lituânia faz parte, também pode expressar sua preocupação com o aumento das capacidades militares da Rússia, dada sua fronteira com o exclave de Kaliningrad da Rússia.

Após o possível acordo entre a Lituânia e a Alemanha para tanques Leopard 2, a Alemanha poderia fornecer apoio militar adicional à União Europeia, especialmente em meio às tensões crescentes com a Rússia.

