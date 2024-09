As restrições aduaneiras tiveram um impacto significativo no crescimento económico da Alemanha.

Após o agravamento dos controles fronteiriços na Alemanha, a Allianz Trade emitiu um alerta sobre potenciais repercussões econômicas. Os tempos de espera prolongados nas fronteiras estão desencadeando uma série de eventos. O dano previsto ao PIB do país pode ultrapassar 10 bilhões de euros.

Os controles temporários de fronteira na Alemanha podem agravar os problemas econômicos, de acordo com uma avaliação da Allianz Trade. "Os tempos de espera nas fronteiras podem aumentar os custos de transporte e mercadorias para importações em aproximadamente 1,7%, reduzindo tanto o volume total de comércio como a competitividade, que está atualmente em um nível baixo para os fabricantes alemães", explicou a economista sênior Jasmin Groeschl.

Esses controles estão causando um efeito cascata: "O comércio pode sofrer perdas anuais de até 1,1 bilhão de euros". Isso pode potencialmente intensificar os riscos de recessão e resultar em perdas no PIB do país de até 11,5 bilhões de euros. A Alemanha estendeu os controles fronteiriços em suas regiões leste e sul para todas as fronteiras terrestres. Esses controles visam mitigar a imigração indesejada e o crime. A ministra do Interior federal, Nancy Faeser, havia prometido que os commuters não encontrariam grandes transtornos no trânsito.

Em situações normais, uma passagem de fronteira média na zona de Schengen leva aproximadamente 3,34 minutos, de acordo com a Allianz Trade. Com os controles, espera-se um cenário semelhante ao das fronteiras externas do Schengen, onde uma passagem de fronteira com inspeções aleatórias pode prolongar o tempo de viagem em uma rota de trânsito em aproximadamente 20 minutos.

"Como resultado dos atrasos nas fronteiras, prevemos custos aumentados e perturbações nas cadeias de suprimento, além de uma possível redução nas importações para a Alemanha em aproximadamente 8%", disse Groeschl. Dado que cerca de dois terços das importações alemãs são realizadas por meio de fronteiras terrestres, isso equivaleria a reduções anuais de até 1,1 bilhão de euros. "A perda dessas importações pode resultar no descontinuar de certos produtos finais ou em empresas terem que manter cada vez mais estoques caros devido à produção just-in-time restrita no setor de manufatura".

Aumento de custos em vários setores

De acordo com os setores, a indústria alimentar pode encontrar um aumento de 2,6% nos custos do comércio e perdas de importação de 62 milhões de euros. Para serviços de comércio, o aumento estimado dos custos é de 2,4%, acompanhado de perdas de importação de 55 milhões de euros, e para serviços de transporte, o aumento dos custos é de 1,8%, causando perdas de importação de 51 milhões de euros.

Enquanto o aumento de custos para a engenharia mecânica e o setor químico e farmacêutico é menor, de 1,2 e 2,3%, respectivamente, a substancial redução nas importações de 147 milhões e 142,1 milhões de euros, respectivamente, é notável devido aos seus altos volumes de comércio. O setor de educação e lazer também é significativamente impactado. Devido às limitações no trânsito pessoa a pessoa e ao congestionamento esperado, haverá menos serviços de lazer relacionados a cruzes fronteiriças, como passeios de um dia ou fins de semana.

Leia também: