As reservas globais de água doce parecem estar diminuindo constantemente.

Os níveis globais de água em rios importantes caíram significativamente em 2023 em comparação com as três últimas décadas, segundo um relatório da ONU. Ao longo dos últimos cinco anos, esses níveis de água ficaram consistentemente abaixo da média histórica, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). A principal causa é a mudança climática, exacerbada pelo evento do El Niño periódico, que altera os padrões de precipitação global. Em 2023, foi registrado o ano mais quente desde o início da industrialização, com geleiras derretendo a uma taxa não vista em pelo menos 50 anos.

Diferentes rios experimentaram diferentes graus de perda de água. A região do Mississippi nos EUA, o Amazonas na América do Sul e os rios Ganges, Brahmaputra e Mekong na Ásia tiveram níveis de água abaixo da média histórica, enquanto a África Oriental, a Nova Zelândia do Norte, as Filipinas e a Europa do Norte tiveram níveis de água acima da média, de acordo com a OMM.

"Água serve como um alerta para a mudança climática", declarou a Secretária-Geral da OMM, Celeste Saulo. "Estamos testemunhando mais frequentes e severos eventos de chuva extrema, enchentes e secas que representam sérios riscos para vidas, ecossistemas e economias."

No passado, canários eram utilizados para sinalizar potenciais perigos em minas de carvão, perdendo a consciência em concentrações mais altas de monóxido de carbono do que os humanos. De acordo com estimativas da ONU, pelo menos 3,6 bilhões de pessoas, mais de 40% da população global, enfrentam escassez de água por pelo menos um mês por ano. Esse número é previsto para aumentar para cinco bilhões em 2050.

O relatório aborda os níveis de água em rios e lagos, umidade do solo e medições de geleiras e neve. No entanto, muitos países forneceram dados limitados, com apenas cerca de 30 nações contribuindo para um parâmetro específico. Nesses casos, a OMM recorre a estimativas de modelos. Mais dados devem ser coletados urgentemente, insistiu a OMM.

