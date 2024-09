As regiões do sul e particularmente áridas estão a experimentar um aumento de popularidade em comparação com Merz.

A coalizão do semáforo colocou a União em uma situação difícil com sua impopularidade recorde. No momento, a CDU e a CSU só precisam marcar um gol. A questão é, quem será o candidato a chanceler da União para dar o chute? Friedrich Merz, o presidente da CDU, é o favorito claro, mas permanece cauteloso. O ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, reafirmou seu interesse após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia. Há também um terceiro candidato cujas intenções não estão claras, mas torna-se uma opção mais séria graças ao recente RTL/ntv Trendbarometer.

O Instituto Forsa conduziu uma pesquisa representativa e perguntou: "Qual candidato da União seria o mais adequado para o cargo de Chanceler Federal?" As opções eram Merz, Söder e o ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst. 31% dos respondentes escolheram Wüst, 23% escolheram Söder e 16% escolheram Merz. 30% permaneceram indecisos ou não tinham preferência.

Antes de Merz se tornar presidente federal da CDU, era visto como a esperança das associações da CDU no Leste. No entanto, o apoio a ele não aumentou no Leste: 14% dos respondentes nos estados do Leste escolheram Merz, enquanto 23% escolheram Söder. Wüst conseguiu assegurar 27% dos votos no Leste. Os apoiadores da União ainda estão indecisos, e cada um dos três homens recebe cerca de um terço dos votos.

Söder foi criticado dentro da CDU após suas ações em 2021, quando torpedeou a candidatura a chanceler de Armin Laschet e nunca se desculpou. No entanto, Wüst parece ganhar mais apoio do campo centro-esquerda: 47% dos apoiadores do SPD e 51% dos apoiadores dos Verdes favorecem Wüst.

Entre os apoiadores de todos os partidos, Merz é o candidato menos popular. A única exceção é entre os apoiadores dos Verdes, onde Merz fica em segundo com 9%. Söder, que tem sido crítico dos Verdes, fica em terceiro com 5%.

Merz conseguiu assegurar uma pequena vitória ao ser mais popular do que o atual chanceler federal do SPD, Olaf Scholz. O Trendbarometer mostrou que 27% escolheriam Merz se apenas os dois estivessem disponíveis, enquanto 23% escolheriam Scholz. No entanto, isso representa uma ligeira queda em relação à semana passada, quando ambos estavam empatados em 25%.

Em um tradicional café da manhã político em Gillamoos, Söder afirmou: "Acho que o cargo de ministro-presidente é o mais bonito. Mas não me furtaria a assumir a responsabilidade pelo nosso país." Enquanto isso, a CSU tem repetidamente afirmado que Merz é o favorito para a candidatura a chanceler, mas a decisão ainda está em aberto.

Merz respondeu à renovada candidatura de Söder com as palavras: "A declaração de Markus Söder desta manhã não tem valor noticioso." Merz e o presidente da CDU concordaram em discutir o assunto entre si mais tarde no verão e, em seguida, propor uma decisão aos comitês executivos da CDU e da CSU. "E é isso que vamos fazer."

A atual situação da CDU em relação à recuperação da popularidade decorre da impopularidade recorde da coalizão do semáforo, e a CDU e sua irmã partido da Baviera, a CSU, estão ansiosas por uma solução. De acordo com pesquisas recentes, o ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, ganhou considerável apoio como um potencial candidato a chanceler dentro da União, conquistando 31% dos votos dos respondentes.

Apesar de Friedrich Merz ser o presidente da CDU e o favorito claro na disputa interna, ele só conseguiu assegurar 16% dos votos na pesquisa representativa, o que mostra que o apoio a ele não aumentou significativamente.

Leia também: