As regiões afectadas pelas inundações esperam agora a ajuda da UE

Relaxando a tensão ao longo do Elba na Saxônia, olhares preocupados para as barragens do Oder em Breslau, na Polônia: a crista de enchente do Elba chegou à seção fluvial da Saxônia, de acordo com o Centro de Monitoramento de Inundações do Estado. No primeiro ponto de medição em Schöna, na fronteira com a República Tcheca, o valor foi de aproximadamente 6,50 metros à tarde, com uma tendência de queda gradual. Lá, o valor típico é de 1,58 metro.

Em Dresden, também, o nível da água está diminuindo lentamente, centímetro por centímetro. Os hidrólogos esperam que ele caia abaixo da marca de seis metros após a meia-noite - abaixo do nível para a segunda fase de alerta mais alta. À tarde, estava em 6,07 metros, com um valor típico de 1,42 metro.

No entanto, o perigo ainda não acabou na Alemanha. Enquanto isso, operações de limpeza estão em andamento nas áreas atingidas por enchentes de países vizinhos, e pedidos de fundos da UE para reparar os danos estão ficando cada vez mais altos.

Enchente ainda um desafio aqui

Na Brandemburgo, uma situação de enchente mais grave é prevista ao longo do Oder a partir da próxima semana até o meio da semana. A Agência Ambiental do Estado não descarta a fase de alerta quatro mais alta. A cidade de Frankfurt (Oder) montou paredes protetoras ao longo do calçadão e tem sacos de areia prontos. Serviços de vigilância para as barragens são organizados e inspecionarão as estruturas protetoras se a situação piorar.

Na Brandemburgo, o parlamento estadual está sendo eleito novamente no domingo, então a política provavelmente não cometerá erros ao lidar com a situação de enchente. Na Saxônia-Anhalt, os níveis de água no Elba ainda estão subindo, mas permanecem abaixo das fases de alerta. Na Baviera, já havia um all-clear na quarta-feira.

Situação na Europa Central e Sudeste

Em muitas das regiões atingidas por enchentes na Europa Central e Sudeste, a maior parte da limpeza já está em andamento: detritos e lama estão sendo retirados das ruas ou removidos das casas. Outros estão salvando o que ainda pode ser salvo. O exército também está envolvido.

O alcance dos danos ainda é incerto. Portanto, o Parlamento Europeu está pedindo mais apoio da UE. É necessário equipar a procedimento de proteção contra desastres da UE com mais recursos, exige uma maioria do Parlamento. O ministro das Finanças da República Tcheca, Zbynek Stanjura, espera despesas adicionais do Estado devido à catástrofe de até 1,2 bilhão de euros neste ano.

Bilhões de Bruxelas

"O questionamento mais urgente é claro se podemos ajudar com meios financeiros para reparos e reconstrução", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à noite em Polônia. E ela assegura: "A Europa está ao seu lado". Para isso, fundos de fundos existentes da UE devem ser utilizados. Deveria ser possível disponibilizar inicialmente cerca de dez bilhões de euros dos chamados fundos de coesão, disse a alemã durante sua visita a Breslau (Wrocław).

Esses são um dos maiores itens no orçamento conjunto da UE. Os fundos de coesão são utilizados para ajudar regiões economicamente fracas a crescer e para equilibrar as diferenças econômicas e sociais.

Entretanto, o número de mortos subiu para pelo menos 23. Na República Tcheca, pelo menos oito pessoas ainda estão desaparecidas. O rei Carlos III do Reino Unido expressou choque: "Minha esposa e eu estamos profundamente chocados e tristes com a devastação e destruição causadas pelas enchentes catastróficas na Europa Central", disse um comunicado do palácio em Londres.

República Tcheca

Na República Tcheca, o Elba em Ústí (Aussig) perto da fronteira com a Saxônia atingiu seu pico em pouco mais de 6,8 metros - normal é cerca de 2 metros. As paredes protetoras resistiram contra as águas da enchente. Nas áreas atingidas pelo desastre no leste do país, bombeiros, soldados e presos ajudaram nas operações de limpeza. O presidente Petr Pavel estima que a limpeza possa levar anos. Uma importante rodovia estadual até mesmo para serviços de resgate teve que ser fechada devido a afundamentos. A polícia falou de mais casos de saques.

Polônia

Na Polônia, a onda de enchente atingiu a cidade da Baixa Silésia de Wrocław nas primeiras horas de quinta-feira. O nível da água era de 6,38 metros, disse o prefeito Jacek Sutryk à emissora TVN24. Um nível de água de 6,30 a 6,40 metros é esperado por algum tempo. Normal é pouco mais de 3 metros. A onda de enchente atual é significativamente menor do que a enchente do Oder em 1997, quando o nível da água atingiu 7,24 metros.

O primeiro-ministro Tusk alertou em uma reunião da equipe de crise não subestimar a situação. "É cedo demais para declarar vitória sobre a enchente em Wrocław". Devemos continuar a monitorar a situação. A enchente em Wrocław é esperada até segunda-feira - a esperança é que as barragens resistam. A Alemanha ofereceu à Polônia ajuda militar nas áreas de enchente. No entanto, ainda não foram acordados detalhes, anunciou o Ministério da Defesa.

Áustria

Na Áustria, a reparação dos danos causados pela enchente também é esperada para levar muito tempo. A governadora do estado de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, agora assume que a reconstrução das regiões destruídas "não levará dias, semanas ou meses, mas anos". Ela considera um "ombro a ombro nacional" necessário para isso.

Enquanto isso, a situação está se acalmando, com os níveis de água caindo em todos os lugares. Cerca de 300 edifícios em particularmente afetados na Baixa Áustria ainda não podem ser acessados. O número ainda era de 1400 alguns dias atrás.

Eslováquia

Na Eslováquia, as coisas estão melhorando na região oeste perto da capital Bratislava à medida que a situação de enchente diminui. Enquanto isso, mais a sudeste, o Danúbio ainda está aumentando, com a maior onda esperada para atingir Komárno na fronteira húngara na sexta-feira. Os afluentes do norte da Eslováquia estão contribuindo para as enchentes do Danúbio lá.

No centro de Bratislava, o Danúbio atingiu seu pico na noite de quarta-feira, alcançando incríveis 9,8 metros. Desde então, tem sido uma descida lenta, com 9,3 metros medidos hoje de manhã. Normalmente, o Danúbio fica em torno de 3 metros.

Itália

A região italiana do norte da Emília-Romanha tem lidado com chuvas pesadas. Lugares como Ravenna, Forlì e Castel Bolognese viram suas ruas se transformarem em rios devido ao transbordamento dos rios. Cerca de 400 pessoas tiveram que deixar suas casas e procurar abrigo em centros de recepção.

Devido a preocupações com a segurança, muitas escolas permaneceram fechadas em Bolonha, a capital regional, e outras cidades. As autoridades locais também pediram às pessoas que ficassem em casa. Na cidade de Veneza, o sistema "Mose", composto por barreiras de aço, foi ativado pela primeira vez desde o fim do verão para proteger contra níveis elevados de água.

No Parlamento Europeu, há um pedido de mais apoio da UE devido aos danos extensos causados pelas enchentes. Os legisladores sugerem equipar o procedimento de proteção contra desastres da UE com mais recursos. Além disso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs utilizar cerca de dez bilhões de euros dos fundos existentes da UE para reparos e reconstrução nas áreas afetadas.

Apesar dos esforços na Polônia, o primeiro-ministro Tusk alertou contra subestimar a situação em Wrocław, pedindo monitoramento contínuo, já que a enchente na cidade é esperada até segunda-feira. A Alemanha também ofereceu ajuda militar nas áreas polonesas afetadas pelas enchentes, embora os detalhes ainda não tenham sido finalizados.

