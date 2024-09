As razões subjacentes ao desenvolvimento da doença de Alzheimer ainda não são totalmente compreendidas.

Cada ano, dezenas de milhares de indivíduos na Alemanha são diagnosticados com demência ou Alzheimer. No Dia Mundial do Alzheimer, que ocorre anualmente, essa desordem cerebral, inicialmente descrita pelo neurologista Alois Alzheimer em 1906, ganha destaque. No entanto, lutar contra essa enfermidade é um desafio, com vários aspectos ainda sendo um mistério para os pesquisadores. Aqui está um resumo das principais perguntas e respostas:

O que é Alzheimer?

O Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Esta condição cerebral desencadeia uma perda de funções cognitivas, como pensamento, fala, tomada de decisão e percepção espacial, bem como a morte ou danos graves de células cerebrais, principalmente na corteza cerebral. As habilidades de interação social também pioram. Além do Alzheimer, a demência vascular e a demência frontotemporal são os distúrbios de demência mais comuns.

O esquecimento não é sempre um sinal de demência. Outros problemas físicos, como distúrbios da tireoide não tratados, problemas vasculares ou abuso de drogas, também podem induzir transtornos de memória.

Quantas pessoas são afetadas?

Atualmente, mais de 1,8 milhão de indivíduos na Alemanha lidam com demência. Cerca de dois terços deles, cerca de 1,2 milhão, têm Alzheimer. Em 2023, cerca de 445.000 indivíduos com 65 anos ou mais desenvolveram demência pela primeira vez. Devido ao envelhecimento da população, o número de indivíduos afetados está aumentando.

O número de mortes relacionadas ao Alzheimer na Alemanha quase dobrou em 20 anos. De acordo com estatísticas recentes da Office Federal de Estatística, cerca de 10.100 pessoas morreram de Alzheimer em 2023. Cerca de 19.000 indivíduos foram tratados em hospitais com esse diagnóstico em 2022 - um aumento de 61% em relação a 20 anos atrás.

Se não houver um avanço na prevenção ou no tratamento, até 2,7 milhões de indivíduos com 65 anos ou mais podem ser afetados na Alemanha em 2050, de acordo com estimativas atuais.

Quais são os sintomas?

O Alzheimer começa com esquecimento e falta de motivação. À medida que progride, ações comuns se tornam desafiadoras. Pacientes frequentemente esquecem palavras, ficam desorientados e têm dificuldade em lembrar. Tarefas básicas, como abotoar e desabotoar botões, tornam-se impossíveis.

Eventualmente, os pacientes perdem sua independência e podem não reconhecer seus entes queridos. Impedimentos cognitivos e de julgamento tornam a vida cotidiana cada vez mais difícil. Muitos indivíduos afetados tornam-se desconfiados, agressivos ou deprimidos, e sua personalidade pode mudar.

O que causa essa condição?

Isso ainda não é completamente entendido, apesar de décadas de pesquisa. Pesquisas mostram que dois depósitos de proteínas tóxicas no cérebro podem estar relacionados à progressão da doença - aglomerados de beta-amilóide, uma proteína naturalmente encontrada no cérebro, e fibrilas tau, que geralmente preservam a estabilidade e o suprimento nutricional dentro das células cerebrais.

Os cérebros de pacientes com Alzheimer geralmente exibem esses depósitos de proteínas. Processos metabólicos equivocados prejudicam as células nervosas, e compostos inflamatórios são ativados. Os neurotransmissores relacionados à memória e à atenção do cérebro não podem mais ser produzidos.

Em quase todos os casos, fatores genéticos, processos de envelhecimento, doenças cerebrais existentes e influências ambientais trabalham juntos. Apenas cerca de 1% dos casos são puramente hereditários. Pessoas com primeiros graus de parentes afetados, como pais, irmãos ou filhos, têm quatro vezes mais risco de desenvolver a doença do que a população em geral.

Quem é afetado?

Embora essa desordem também possa atingir pessoas com menos de 50 anos, a idade é indiscutivelmente o maior fator de risco para o Alzheimer. Cerca de 1,7 milhão dos 1,8 milhão de indivíduos afetados são maiores de 65 anos, com cerca de dois terços sendo mulheres. No entanto, cerca de 47.000 pessoas entre 40 e 59 anos também lidam com demência.

Quais são os fatores de risco?

Até agora, foram identificados 14 fatores de risco para demência, incluindo deficiência auditiva, consumo de tabaco e álcool, deficiências visuais, níveis elevados de colesterol, obesidade, depressão, lesões na cabeça e isolamento social. Estimativa-se que até 45% dos casos de demência poderiam ser adiados ou prevenidos através de um estilo de vida saudável e cuidados médicos.

Há uma cura?

Não. Embora biomarcadores possam identificar o Alzheimer nas primeiras etapas do comprometimento cognitivo leve, antes que a demência se instale, a desordem é tipicamente detectada apenas quando as células cerebrais danificadas são irrecuperavelmente perdidas.

A terapia medicamentosa pode momentaneamente atrasar a queda da capacidade cognitiva, e terapias comportamentais, de fala e de música, ou treinamento de memória podem melhorar a qualidade de vida.

Qual é o status atual da pesquisa?

Encontrar um medicamento eficaz é difícil porque os mecanismos subjacentes da doença de Alzheimer ainda não são completamente entendidos. Nos últimos anos, houve vários revezes, com medicamentos inicialmente promissores falhando em ensaios clínicos com pacientes.

O medicamento recentemente aprovado Leqembi nos EUA e no Reino Unido visa ajudar pacientes com Alzheimer em estágio inicial. O medicamento alvo

Leia também: