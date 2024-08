- As razões predeterminadas do assassino de Trump provocam investigações adicionais

Após o ataque ao ex-presidente dos EUA Donald Trump em um comício na Pensilvânia, os investigadores ainda não conseguiram determinar uma motivação definitiva para o agressor, como sugeriram várias fontes de notícias. O suspeito, segundo fontes da NBC News e da MSNBC, incluindo oficiais de alto escalão do FBI, teria realizado pesquisas on-line sobre eventos envolvendo tanto Trump quanto o presidente Joe Biden. O evento de Trump parece ter sido uma escolha fortuita para o ataque.

O incidente ocorreu em 13 de julho, com o atirador alvejando Trump de um telhado próximo durante um evento de campanha ao ar livre. O ex-presidente sofreu um ferimento a bala no ouvido direito, enquanto o suspeito foi morto a tiros pelos seguranças. Infelizmente, um espectador morreu e dois ficaram feridos.

Fontes da NBC News afirmaram que os investigadores encontraram uma "mistura de crenças". Um oficial de alto escalão foi citado como dizendo, "No momento, não estamos identificando uma ideologia clara que esteja ligada ao nosso suspeito. Nem de esquerda nem de direita". A equipe ainda está examinando todas as possíveis pistas e formando conclusões.

O atirador havia planejado cuidadosamente o ataque ao longo de um período prolongado. Sua pesquisa abrangia vários eventos e potenciais alvos antes de se fixar no comício de Trump. O FBI posteriormente divulgou imagens da arma, mochila e explosivos encontrados no veículo do suspeito no comício.

A investigação do FBI sobre o passado do atacante revelou que ele havia realizado pesquisas sobre eventos envolvendo não apenas Donald Trump, mas também o presidente Joe Biden. Em uma entrevista coletiva, o diretor do FBI mencionou, "Nossos resultados preliminares sugerem que o suspeito tinha interesse tanto no ex-presidente Trump quanto no presidente Biden".

