As raposas de Berlim superaram com facilidade a oposição dinamarquesa

A jornada para garantir uma segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões para a equipe de handebol Berlin Foxes é desafiadora e difícil. No entanto, seu ataque implacável e defesa aprimorada eventualmente os posicionam como os favoritos na Dinamarca.

Em seu último jogo fora de casa contra os vice-campeões da Dinamarca, Fredericia HK, os Berlin Foxes saíram vitoriosos com um placar de 38:32 (17:17). Após três jogos, eles agora têm duas vitórias e uma derrota. Os principais artilheiros da equipe de Berlim foram Lasse Andersson com oito gols, Mathias Gidsel, o Melhor Jogador de Handebol do Mundo, e Jerry Tollbring, cada um marcando sete gols.

O início do jogo foi equilibrado. A equipe da Bundesliga só conseguiu garantir a liderança após aproximadamente oito minutos. Os berlinenses provaram ser formidáveis no ataque, aproveitando os erros de Fredericia com uma sequência de 5:1, o que lhes deu a vantagem inicial (9:5).

No entanto, os Raposas então começaram a cometer erros técnicos desnecessários, e os problemas defensivos dos jogos anteriores voltaram a aparecer. Fredericia aproveitou, especialmente no centro, onde o ex-jogador de Berlim Evgeni Pevnov, que havia liderado os Raposas à vitória na Copa Europa EHF de 2015, frequentemente ficava desmarcado, permitindo que ele marcasse. Portanto, a vantagem foi perdida antes do intervalo.

Igualador espetacular

"Podíamos ter ampliado a vantagem, mas tivemos muitos turnovers no ataque. Estávamos satisfeitos com o empate no intervalo, especialmente com o gol de Lasse Andersson", comentou o técnico Jaron Siewert. Andersson quase marcou da linha do centro quando o apito do intervalo soou, garantindo um empate de 17:17.

Ao voltar para a segunda etapa, os Raposas demonstraram mais determinação e rapidamente recuperaram a liderança com uma sequência de 6:2. "O início do segundo tempo estava mais de acordo com nossas expectativas, com foco na defesa e nas defesas do goleiro", disse Siewert. "Tivemos sucesso nessa área por 15 minutos, mas Fredericia criou oportunidades com passes precisos. Estamos satisfeitos com a vitória e nossa alta eficiência na frente do gol adversário, mas encontramos desafios na defesa." Apesar disso, os Raposas continuaram a sufocar a equipe dinamarquesa com seu ataque potente até o apito final.

Após sua impressionante vitória, os Berlin Foxes se preparam para seu próximo jogo da Liga dos Campeões, usando sua habilidade esportiva para manter sua posição como favoritos. O igualador espetacular de Lasse Andersson contra Fredericia HK mostrou a resiliência e o trabalho em equipe da equipe diante das adversidades.

