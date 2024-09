As questões de habitação nos Estados Unidos estão a influenciar a sua decisão de votar em Novembro?

Preços atuais de habitação são astronômicos, as taxas de hipoteca ainda superam seus níveis de 2008 a 2022, e a oferta no mercado imobiliário não está atendendo à demanda crescente. Tanto a vice-presidente Kamala Harris quanto o ex-presidente Donald Trump reconheceram essa situação difícil do setor imobiliário que os americanos estão enfrentando.

Em resposta às propostas do presidente Joe Biden, Harris apresentou suas soluções habitacionais no mês passado. Estas incluem fornecer até $25.000 em auxílio para a entrada de primeiros compradores de imóveis, um crédito fiscal de $10.000 para primeiros compradores, incentivos para construtores que construam casas de início e expandir um incentivo fiscal para o desenvolvimento de habitação de aluguel acessível. Algumas partes do plano de Harris receberam aplausos de especialistas, mas outras foram recebidas com dúvidas, como relatado anteriormente pela CNN.

Por outro lado, Trump propõe utilizar terras federais para minimizar a escassez de habitação. O Comitê Nacional Republicano afirmou que seu objetivo é aumentar a propriedade de casas oferecendo incentivos fiscais e apoio para primeiros compradores, e eliminando regulamentações desnecessárias que aumentam os custos da habitação.

Considerando que os custos da habitação são geralmente a maior despesa mensal para muitos americanos, esse problema pode ter um impacto significativo nas decisões dos eleitores. Você acha que a habitação é um dos determinantes cruciais para como você votará nas eleições presidenciais? Por favor, compartilhe seus pensamentos no formulário fornecido abaixo.

