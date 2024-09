As questões da dívida da França estão à beira de uma escalada?

França luta com sua dívida galopante, que causa preocupação entre os investidores dos mercados financeiros. A capacidade do novo governo de gerenciar a dívida tornou-se questionável, levando a custos mais altos para a França em seus empréstimos.

Essa ansiedade é refletida no aumento da premiação de risco exigida pelos investidores para os bonds do governo francês, em comparação com os German Bunds. Desde as surpresas eleições antecipadas em junho, onde os partidos populistas venceram, a diferença entre os rendimentos dos bonds franceses e alemães quase dobrou. Atualmente, a diferença entre os bonds de dez anos de ambos os países é de 0,79 ponto percentual.

O novo primeiro-ministro da França, Michel Barnier, reconhece o problema da dívida, chamando-o de "situação séria", e defende um "esforço nacional". No entanto, as mãos do governo estão atadas devido às dinâmicas de poder no Parlamento, seja à mercê do partido de direita populista Rassemblement National (RN) ou do partido de esquerda populista-dominado Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES). Isso torna difícil implementar medidas de austeridade rigorosas.

A carga da dívida da França está em 110 por cento de seu Produto Interno Bruto (PIB). No ano passado, o déficit orçamentário explodiu para 5,5 por cento do PIB, bem além do limite de três por cento permitido pela UE. Mesmo a dívida total excedeu o limite da UE de 60 por cento da produção econômica.

Procedimento de déficit iniciado

Durante a pandemia da COVID-19, a UE concedeu aos países flexibilidade para aderir às suas regras de dívida para fornecer ajuda econômica. Após um período de negociação adiado, a reforma do "Pacto de Estabilidade e Crescimento" foi implementada no final de abril. Ela exige que países com um nível de dívida acima de 90 por cento reduzam sua razão de dívida em um ponto percentual anualmente.

Dado o alto nível de dívida, a Comissão Europeia iniciou um procedimento de déficit contra a França. O governo francês foi obrigado a submeter um plano a Bruxelas detalhando medidas para levar o déficit orçamentário abaixo do limite aprovado.

O prazo original em setembro foi prorrogado pela Comissão para meados de outubro devido à formação do governo francês. No entanto, o governo solicitou uma extensão adicional até 31 de outubro. A Comissão Europeia espera que a França precise economizar 15 bilhões de euros anualmente pelos próximos sete anos, além de reformas dolorosas.

Barnier visa apresentar um orçamento no início de outubro, mas fazê-lo passar pelo Parlamento pode provar ser uma tarefa desafiadora e incerta. Barnier enfrenta a ameaça de um voto de desconfiança devido à falta de apoio.

O campo de esquerda já anunciou sua intenção de apresentar uma moção de desconfiança contra o governo de Barnier em 1º de outubro, em princípio. A coalizão majoritária não conseguiu garantir uma maioria absoluta e precisou da nomeação do presidente Macron do conservador Barnier como primeiro-ministro, cujo partido conseguiu apenas cinco por cento nas eleições. A sobrevivência do novo governo depende do apoio do RN à moção de desconfiança.

Barnier mencionou a perspectiva de aumentos de impostos para os ricos e grandes corporações sem especificar detalhes. Ele apontou: "Não aumentarei os impostos para todos os franceses, nem para os menores, nem para os trabalhadores, nem para a classe média. Mas não posso isentar os mais ricos do esforço nacional para melhorar a situação."

Os colegas de Barnier da UE e do Ministério das Finanças estão envolvidos em discussões para concordar com um plano de gastos considerado "restritivo suficiente". No entanto, tornar essas medidas palatáveis para o altamente fracionado parlamento é um mistério. Mesmo dentro do acampamento de Macron, os planos de Barnier para aumentar os impostos para os ricos e corporações encontram resistência.

Os custos mais altos de empréstimo para a França são uma consequência direta das preocupações com sua economia e dívida, como destacada pelo aumento da premiação de risco exigida pelos investidores para os bonds do governo francês. A instabilidade econômica é ainda mais agravada pela carga da dívida da França, que está em 110 por cento de seu PIB, ultrapassando o limite permitido pela UE.

Diante dessa situação séria, a Comissão Europeia iniciou um procedimento de déficit contra a França, exigindo que o governo apresente um plano para levar o déficit orçamentário abaixo do limite aprovado.

