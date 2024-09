As questões abrangentes em apreço foram postas à votação.

Uma semana antes das eleições no estado de Brandemburgo, a AfD está à frente com 29%, enquanto a SPD segue de perto com 26%, de acordo com o ZDF Politbarometer Extra para a votação de 22 de setembro. Em contraste, a SPD conseguiu reduzir a diferença e ficou logo atrás da AfD com 27%, de acordo com a pesquisa ARD Alemanha Tendência publicada na quinta-feira.

A Oficina de Proteção da Constituição do Brandemburgo categoriza a filial local da AfD como uma possível instância de extremismo de direita. Um novo parlamento estadual será eleito no Brandemburgo em 22 de setembro, com base nos resultados da pesquisa representativa do ZDF realizada entre 10 e 12 de setembro, envolvendo 1060 eleitores no Brandemburgo. A CDU fica em terceiro lugar com 15%, atualmente parceira da SPD e dos Verdes no estado. A Aliança Sahra Wagenknecht está logo atrás com 14%. Os Verdes têm motivos para se preocupar em manter uma cadeira no parlamento estadual com apenas 5% de apoio. Tanto o BVB/Votantes Livres quanto os partidos de Esquerda recebem 3% cada. 73% dos respondentes já tomaram sua decisão, enquanto 27% ainda estão indecisos.

Popularidade de Woidke

Na pesquisa, Dietmar Woidke da SPD é a escolha preferida para ministro-presidente, liderando com uma margem significativa, com 55% expressando seu apoio. Hans-Christoph Berndt da AfD recebe 7% dos votos, seguido por 11% para Jan Redmann (CDU) e 1% para Robert Crumbach (BSW).

De acordo com 48% dos brandemburguenses, a SPD deve liderar o governo subsequente, com 21% favorecendo a CDU, 15% a AfD e 8% a BSW. A SPD esteve no poder no Brandemburgo desde 1990, com uma série de parceiros, e vem governando em parceria com a CDU e os Verdes desde 2019. Woidke anunciou sua aposentadoria da política se a SPD não vencer a eleição. Nas recentes eleições na Turíngia e na Saxônia em 1º de setembro, a AfD garantiu mais de 30% em ambos os estados, com a Turíngia vendo a AfD emergir como a força mais forte.

As pesquisas de opinião estão sujeitas a diversas incertezas. Fatores como a diminuição da lealdade partidária e as decisões de voto de curto prazo tornam desafiador para os institutos de pesquisa pesar corretamente os dados que coletam. No final das contas, as pesquisas refletem apenas a opinião atual e não são indicativas dos resultados das eleições em si.

