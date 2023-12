As queixas dos passageiros aéreos aumentaram 270% em relação aos níveis de 2019

As reclamações de maio a junho deste ano aumentaram quase 35%, pois as companhias aéreas cancelaram milhares de voos no início da temporada de viagens de verão, mostram os dados.

"Em junho de 2022, o DOT recebeu 5.862 reclamações de consumidores sobre serviços de companhias aéreas, um aumento de 34,9% em relação às 4.344 reclamações recebidas em maio de 2022 e um aumento de 269,6% em relação às 1.586 reclamações recebidas em junho de 2019 pré-pandemia", afirma o relatório. "Nos primeiros seis meses de 2022, o Departamento recebeu 28,550 reclamações, um aumento de 27.8% em relação aos 22,336 registrados durante os primeiros seis meses de 2021 e mais do que em todo o ano de 2019."

No início deste mês, o secretário de transportes Pete Buttigieg enviou uma carta às companhias aéreas dizendo-lhes que o nível de interrupções neste verão era "inaceitável".

Buttigieg diz que as companhias aéreas precisam de se certificar de que são capazes de cumprir os seus horários e melhorar o seu serviço ao cliente quando os voos são cancelados.

O DOT planeia publicar um novo painel de controlo em linha até ao fim de semana do Dia do Trabalhador, onde os passageiros podem encontrar "informações resumidas comparativas e de fácil leitura" sobre o que cada uma das grandes companhias aéreas dos EUA oferece aos passageiros quando os atrasos ou cancelamentos são causados por factores sob o controlo da companhia aérea.

Numa entrevista recente à CNN, o diretor executivo da United Airlines, Scott Kirby, afirmou que a sua companhia aérea tem tido um bom desempenho e insiste que as paragens em terra da Administração Federal da Aviação estão a afetar o funcionamento da companhia aérea.

"Francamente, os maiores desafios não são as companhias aéreas em si, mas sim toda a infraestrutura de apoio à aviação que não foi recuperada tão rapidamente", afirmou Kirby.

A recente carta de Buttigieg às companhias aéreas faz apenas uma pequena referência aos problemas da FAA em termos de pessoal nas instalações de controlo do tráfego aéreo, que contribuíram para os cancelamentos e atrasos.

Em 15 de agosto, a falta de controladores levou a FAA a emitir um aviso de atraso nos três grandes aeroportos de Nova Iorque.

Imagem do topo: Viajantes caminham com as suas bagagens no Aeroporto Internacional de São Francisco a 1 de julho de 2022 em São Francisco, Califórnia. (Justin Sullivan/Getty Images)

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com