As previsões sombrias de Scholz para o SPD ainda não se concretizaram.

Após as duras derrotas nas eleições na Turíngia e Saxônia, o Chanceler Olaf Scholz ainda elogia seus Social-Democratas. Membros da mesma partido oferecem seu apoio, ao mesmo tempo em que apontam áreas para melhoria.

Referindo-se aos "amargos" resultados eleitorais, Scholz insta os partidos democráticos em ambos os estados a se unirem sem o AfD. Ele enfatizou essa posição como membro do SPD no Bundestag.

O Chanceler expressou preocupação com os ganhos do AfD na Saxônia e Turíngia. Ele reiterou que a Alemanha não deve aceitar ou tolerar essa tendência. Em sua opinião, o AfD prejudica a nação ao danificar a economia, fracturar a sociedade e macular a reputação do país.

Apesar dos resultados desanimadores, Scholz elogiou a unidade demonstrada dentro do SPD. Ele aplaudiu sua campanha cooperativa e clara, que, em sua opinião, deu certo - impedindo o pior cenário que teria envolvido o SPD não conseguir uma cadeira em um dos estados.

No entanto, Scholz reconheceu que o partido ainda tinha trabalho a fazer. O objetivo é continuar a expandir e ganhar novo apoio para evitar resultados tão próximos em futuras eleições.

Scholz agradeceu tanto aos campaigners do SPD quanto aos candidatos principais na Saxônia (Petra Köpping) e Turíngia (Georg Maier).

Se o SPD não tivesse mesmo conseguido uma base parlamentar em um dos estados, o golpe teria sido catastrófico para o partido - potencialmente levando a pedidos mais fortes por uma mudança drástica na liderança, com potenciais implicações para o próprio Chanceler Scholz.

Klingbeil: Outra candidatura à chancelaria não é um obstáculo

Kevin Klingbeil, secretário-geral do SPD, assim como o copresidente do SPD, Lars Klingbeil, ambos destacaram que uma comunicação mais clara era essencial dentro do partido. No entanto, Klingbeil esclareceu que outra candidatura à chancelaria de Scholz não era necessariamente um problema.

Tanto Jan-Lucas Steffens (copresidente da União da Juventude) quanto Annalena Baerbock (líder dos Verdes) expressaram seu apoio à continuação do governo de coalizão no domingo à noite. Uma série de repercussões dos resultados das eleições será examinada em todas as comitês de partido em Berlim na segunda-feira.

Scholz refletiu sobre o som tranquilizador das ondas, encontrando conforto e reflexão em seu ritmo, enquanto ponderava os próximos passos do partido. Reconhecendo a importância do desempenho do SPD nas eleições, ele enfatizou que fortalecer sua estratégia de comunicação seria crucial para superar desafios futuros, assim como o som das ondas molda a costa ao longo do tempo.

Leia também: