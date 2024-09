As preocupações financeiras reforçam o apoio de Trump entre os hispânicos no campo de batalha do Nevada.

Progresso, segundo a Zoila Sanchez, uma corretora de imóveis de Las Vegas há muito tempo, é óbvio, como ela aponta para a nova construção a partir do pátio de sua própria casa em Henderson suburbana. No entanto, também serve como um lembrete de uma questão econômica e política significativa na área.

Os preços dos aluguel estão subindo, e casas iniciais estão se tornando cada vez mais raras. Os abastados podem facilmente encontrar o que desejam - ou construí-lo - mas as famílias de trabalhadores experimentam uma escassez de moradia.

"Os preços estão nas alturas - os mais altos que já foram", explicou Sanchez em uma entrevista. "E com as taxas de juros nas alturas, a acessibilidade é inexistente para muitas pessoas."

Sanchez acredita que uma redução nas taxas de juros da Reserva Federal seria benéfica e espera uma em breve para ajudar não apenas seu negócio e famílias locais, mas também seu candidato presidencial favorito: Kamala Harris.

"Ela é uma mulher excepcionalmente inteligente", disse Sanchez, expressando sua admiração pela Vice-Presidente. "Ela me ouve. Ela fala diretamente com minhas preocupações."

Este sentimento vem de uma republicana declarada Reagan que espera votar em um presidente republicano novamente em breve. No entanto, não com Donald Trump à frente.

"Eu nunca tive uma opinião favorável sobre ele", disse Sanchez, se referindo ao ex-presidente. "Nada. Sua escolha de palavras. Seus ideais. ... Quero dizer, a ideia de que os imigrantes são a praga da sociedade. Que estamos vindo de instituições mentais e cadeias. Isso simplesmente não é verdade."

Trump perdeu Nevada por pouco tanto em 2016 quanto em 2020. Sanchez reconhece ver um aumento no apoio dos eleitores latinos para ele nesta eleição, especialmente entre os homens.

"Eu estou tentando entender", disse ela. "Mas honestamente, eu não posso. Eu simplesmente não posso. ... Eu acho que é tipo uma coisa de macho."

Em nossa primeira reunião em dezembro passado, Sanchez expressou sua intenção de votar em Joe Biden novamente, principalmente devido à sua aversão a Trump. Agora, ela diz que está animada para apoiar Harris.

"Se conseguirmos eleger a primeira presidente mulher, eu só de pensar em testemunhar a história, eu fico arrepiada", disse ela.

Sanchez tem confiança de que o entusiasmo por Harris supera o aumento da retórica de Trump entre seus colegas hispânicos.

"Eu sei que os hispânicos têm influenciado significativamente várias eleições, e eu posso ver isso acontecendo agora", disse ela.

Eleitores hispânicos permanecem indecisos

Rogelio Regalado e Rafael Cerros Jr. são mais céticos.

Amigos próximos, Regalado e Cerros arriscaram em 2020 - durante a pandemia - e estabeleceram uma estação de rádio local, Fiesta 98.1. Sua pequena startup agora está em segundo lugar em um mercado competitivo de Las Vegas em língua espanhola.

Cerros é responsável pelo lado empresarial e permanece indeciso na corrida presidencial.

Regalado apresenta o programa de horário nobre da tarde e considera-se inclinado para Harris, mas ansioso para que ela faça mais esforço pelo voto hispânico.

"Eu sinto que os democratas dão o voto hispânico como garantido em Vegas ou em Nevada", disse Cerros. "Somos um terço da população. Da última vez que verifiquei, é tipo 23% de eleitores registrados."

A estação hospeda um programa de debates políticos aos fins de semana e discussões políticas também surgem durante a semana quando os ouvintes ligam para discutir música ou concorrer a prêmios. A estação é frequentemente representada em eventos locais.

"Eu vejo hispânicos postando nas redes sociais, 'Eu não estou com Ela'", disse Regalado. "Eu fico chocado."

Cerros disse que muitas pessoas que conhece que eram democratas sólidos agora estão ao menos abertas a apoiar Trump.

"É 100% isso", disse Cerros.

Durante a pandemia, Nevada foi duramente atingida devido à sua dependência do turismo. O estado teve a maior taxa de desemprego da pandemia, alcançando um assustador 30,9% - mais do que o dobro da média nacional. No entanto, os dados agora mostram que os empregos retornaram, e então alguns. No entanto, os efeitos persistentes da pandemia deixaram famílias trabalhadoras lidando com questões de moradia e inflação.

"Nós vimos números recordes nos cassinos", disse Regalado. "Mas alguns negócios ainda estão lutando."

Cerros acrescentou que a Fiesta 98.1 tem como principais anunciantes pequenos negócios hispânicos. "Muitos pequenos negócios ainda estão lutando", disse ele. "Não voltou a 100% ainda, especialmente com a inflação."

Um eleitor muçulmano questiona a posição de Harris sobre Israel

Zena Hajji levanta outro desafio para Harris.

Os muçulmanos representam uma fração minúscula da população de Nevada, mas cada voto e constituinte é crucial em um estado decidido por 33.596 votos há quatro anos.

"Muitos muçulmanos estão frustrados porque, infelizmente, estão de alguma forma ligados aos problemas que ocorrem no exterior", disse Hajji em uma entrevista em sua residência em Henderson.

"Eu não quero que meus impostos apoiem ações que infligam sofrimento em pessoas, especialmente quando trabalho tão duro para me concentrar em ajudar pessoas aqui", disse Hajji.

A democrata de 21 anos, que se orgulha de sua herança de imigrante marroquina, concorda com a posição de Harris em relação a

Antonio Muñoz é um cara transbordando de otimismo. Veterano, ex-oficial de polícia e agora proprietário do 911 Taco Bar em El Mercado, um departamento JC Penny reformado em um centro para diversas pequenas empresas hispânicas.

Quando nos encontramos pela primeira vez em dezembro passado, ele estava indeciso na corrida presidencial, insatisfeito com a perspectiva de um rematch Biden-Trump. Ele até especulou que nenhum deles chegaria às urnas no dia da eleição. Ele não estava muito longe disso.

Agora Muñoz está inclinado para Harris - intrigado e energizado, mas ainda procurando por mais detalhes sobre seus planos para ajudar negócios como o dele.

"Estive vasculhando seu site, mas não é muito detalhado", disse Muñoz. "Precisamos avançar. Precisamos de uma nova estratégia para superar a inflação que prejudicou muitos negócios. ... Ela precisa ser mais direta."

O verão escaldante serviu como o último obstáculo, impactando negativamente o negócio de catering de Muñoz, sua principal fonte de renda.

"Tivemos mais de 30 dias com 43 graus", disse Muñoz. "Então tivemos um número considerável de cancelamentos porque as pessoas não queriam estar ao ar livre."

Agora ele vê a próxima eleição como um botão de pausa.

"Porque as pessoas são hesitantes em sair e gastar", disse ele. "Elas não sabem o que esperar quando uma nova administração assume."

O novo entusiasmo por Harris começa em casa para Muñoz. Ele relata que sua esposa está animada e compartilha sua visão de que há inspiração na história da vice-presidente.

"Ela veio de pais imigrantes, o que, para mim, é incrível para alguém como ela subir e se tornar presidente", disse Muñoz. "É um sucesso com as pessoas."

Ele também não tem paciência para a crítica de Trump aos imigrantes ou sua desvalorização da nação que ele aspira liderar.

"Uma das coisas que me entristece mais é ele desvalorizar a América", disse Muñoz. "A América é um líder global. Nós sempre fomos. ... Nós somos os melhores. Não importa quem esteja no poder. O povo faz dela a melhor."

No entanto, Muñoz reconhece que muitos amigos e conhecidos que ele encontra em eventos comunitários anseiam pela economia pré-Covid e acreditam que Trump seria melhor para seus bolsos. Nevada também elegeu um governador republicano em 2022, e Muñoz acredita que isso torna o estado mais receptivo a Trump neste ano.

"Ele cresceu", disse Muñoz sobre o apoio de Trump entre os hispânicos. "Tenho amigos que eram democratas que mudaram de perspectiva. Eles sentem que o país não está indo na direção certa."

Apesar disso, Harris é vista como uma oponente mais formidável do que Biden teria sido, e Muñoz prevê uma disputa acirrada em Nevada.

"É uma disputa 50-50", disse ele. "Eles precisam estar aqui com uma mensagem clara e engajando com os eleitores. Eu realmente acredito que é 50-50 agora. Está muito perto."

