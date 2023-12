As portas da classe executiva dos aviões oferecem novos níveis de privacidade. Nem toda a gente acha que são uma boa ideia

Isto é especialmente verdade nas mini-suites com portas da classe executiva, que foram lançadas há quase 10 anos a bordo dos aviões premium Mint da JetBlue, e que se encontram agora numa dezena de companhias aéreas, incluindo a Delta, a All Nippon Airways, a British Airways e a China Eastern, com mais a serem lançadas todos os anos.

As portas melhoram a experiência na classe executiva de duas formas: em primeiro lugar, aumentam a privacidade e, em segundo lugar, evitam aquilo a que os projectistas de assentos de avião chamam "brush past", em que um passageiro ou membro da tripulação que caminha pelo corredor esbarra num passageiro sentado.

Se já viajou em classe executiva, talvez já esteja a pensar em alguns dos lugares onde isso seria particularmente benéfico.

Um deles pode ser os vários tipos de disposições escalonadas em que alguns lugares estão mesmo junto ao corredor, mas outros estão bem afastados do corredor, do outro lado de uma pequena mesa de consola. Outra pode ser a disposição em espinha de peixe angular, em que os lugares estão virados para o corredor e acaba por ter de evitar o contacto visual com a pessoa do lado oposto durante todo o voo.

Conchas de privacidade

As portas ajudam obviamente a evitar isso. Mas embora estas mini-suites com portas sejam mais privadas do que muitos lugares de primeira classe, a palavra "mini" está no seu nome por uma razão: o espaço para cada passageiro é, embora enorme em comparação com a classe económica, ainda mais pequeno do que a primeira classe.

Adicionar um ou dois centímetros para incorporar uma porta pode realmente afetar a quantidade de espaço disponível para o seu lugar.

É um problema agradável de se ter, como podemos pensar a partir do nosso lugar estreito de 17 polegadas na fila 54, mas cada fração de polegada da largura da cabina é utilizada e, em alguns aviões de tamanho médio, como o Boeing 767 ou 787 e o Airbus A330 ou A330neo, isso pode fazer uma diferença real na sensação de espaço de um lugar.

Então, porque é que as companhias aéreas optam por portas, mesmo em alguns desses aviões de tamanho médio?

"Há, sem dúvida, um movimento no sentido de aumentar a privacidade nos aviões, passando da primeira classe, onde a suite de altura total da Emirates estabeleceu um novo padrão, para a classe executiva", afirma à CNN Alastair Hamilton, vice-presidente de vendas e marketing de assentos para aviões da Collins Aerospace.

"A maior parte dos assentos da classe executiva tem, desde há alguns anos, uma cobertura de privacidade, que tira os outros passageiros da linha dos olhos quando todos estão sentados. A adição de portas aumenta ainda mais esta sensação de isolamento, fechando-o do corredor, especialmente quando está deitado na posição de cama.

"Então, as portas são necessárias? Obviamente que não. Mas são um benefício para os passageiros que melhora a privacidade e, de forma crítica, o descanso e o sono num voo longo."

Peso e espaço vs. receitas

Hamilton acrescenta que as portas podem aumentar o custo, o peso e a complexidade de um assento, mas podem gerar mais receitas.

Do ponto de vista do passageiro, a possibilidade de fechar a porta e ter o "meu espaço" será sempre vista como uma vantagem", afirma. "Quanto mais o corredor estiver na linha dos olhos, maior será esse benefício, especialmente quando o passageiro estiver a dormir. As companhias aéreas estão a tender para as portas e para o aumento da privacidade em geral, uma vez que continuam a melhorar a experiência do passageiro."

Algumas companhias aéreas estão a dizer não.

Quentin Munier, vice-presidente executivo para a estratégia e inovação da Safran Seats, diz à CNN que a procura de portas é muitas vezes feita caso a caso, dependendo dos requisitos de conforto ou da disposição dos lugares.

No entanto, o colega de Munier, Jean-Christophe Gaudeau, vice-presidente de marketing, diz que a procura parece estar a aumentar.

"As portas foram lançadas há já alguns anos e, ano após ano, temos assistido a um aumento constante da percentagem de companhias aéreas que pedem portas nos nossos inquéritos ou nos pedidos de orçamento actuais - até um ponto em que a grande maioria das companhias aéreas as pede agora.

"A questão será cada vez menos a de saber se se deve ou não ter uma porta, mas mais a de saber como a fornecer de uma forma inteligente e eficaz."

A questão será também a de saber se as opções sem porta podem satisfazer a necessidade de privacidade, bem como poupar peso e espaço.

A Safran tem uma opção que é essencialmente como um estore grosso, horizontal, fixado magneticamente e com mola, que se estende ao longo do espaço da porta. Outras opções incluem uma cortina como a que a Air France utiliza nos seus lugares de primeira classe, divisórias que se expandem e retraem como uma ventoinha de mão ou painéis deslizantes que não reproduzem totalmente a porta, mas acrescentam uma privacidade substancial.

Está na altura de partir?

Todas estas opções têm contrapartidas, razão pela qual Chris Brady, um veterano do sector e fundador do fabricante de assentos Unum, afirma que as companhias aéreas estão divididas quanto a esta questão.

"Todas reconhecem que as portas são pesadas e complexas... com muita complexidade oculta devido aos requisitos de certificação", afirma Brady.

"Penso que é justo dizer que as portas podem melhorar a experiência do passageiro, mas para os assentos em espinha virados para o exterior a mais de 40 graus, em que se está virado para o corredor, a contribuição é marginal."

Este tipo de assento, com um ângulo tão grande de afastamento do corredor num avião de corredor único, como as famílias de aviões Boeing 737 ou Airbus A320, é o que a Unum está a criar como o seu primeiro assento, juntamente com outros fabricantes de assentos, tanto iniciantes como já estabelecidos.

"Estou um pouco em conflito", admite Brady. "Como passageiro, gosto de uma porta. Acho que voar é uma experiência maravilhosamente insular e gosto de estar sozinho, e uma porta ajuda. Como cidadão, sei que são pesadas", o que também significa mais emissões de carbono.

Acrescenta ainda que as portas, "na minha opinião pessoal, devem ser evitadas com base no facto de que a perfeição é alcançada não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar".

A questão das portas irá continuar à medida que mais companhias aéreas e mais fabricantes de assentos avaliarem os benefícios.

Mas, diz Brady, "uma companhia aérea corajosa pode e deve eliminá-las".

Fonte: edition.cnn.com