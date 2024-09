"As pessoas não têm tendência a comprar produtos químicos recicláveis de forma involuntária"

O planeta está à procura de uma solução para o seu problema de resíduos plásticos excessivos. A UE está planeando estabelecer cotas de reciclagem para embalagens até 2030. Em particular, o setor químico tem defendido isso, reconhecendo uma oportunidade de lucro nas chamadas reciclagem química. No entanto, o especialista da indústria Christian Schiller acusou empresas como a BASF de lobby no "laboratório climático" da ntv, argumentando que isso prejudicaria a Alemanha: "A indústria está essencialmente criando seu próprio mercado, já que apenas ela pode operar a reciclagem química", diz o fundador da empresa de reciclagem de Hamburgo Cirplus. Segundo ele, o processo comprovado é caro, gera subprodutos prejudiciais e nunca funcionou de forma confiável. "Sem coerção, ninguém compraria esses reciclados", diz Schiller, temendo um repeteco dos erros da indústria automobilística alemã.

ntv.de: Como o plástico ou os resíduos plásticos são reciclados atualmente?

Christian Schiller: Principalmente, não são. Dois terços dos resíduos plásticos alemães são usados para energia, o que é apenas outra forma de dizer queimá-los. Na verdade, petróleo está sendo queimado aqui, já que 99% de todos os plásticos são derivados do petróleo.

O que acontece com o outro terço?

É recolhido, lavado, triturado e derretido novamente. Então, pode ser utilizado novamente para itens plásticos. No entanto, geralmente é "downcyclado", resultando em um produto menos valioso, como o da garrafa de xampu, devido aos altos padrões de embalagem não serem geralmente alcançados com a reciclagem. No entanto, é possível reciclar plásticos de alta qualidade. O melhor exemplo é a garrafa de depósito que devolvemos ao supermercado. Ela é triturada, derretida e despejada em uma nova garrafa - aprovada para alimentos. O material pode assim ser reciclado oito a dez vezes. A eficiência da reciclagem depende menos do plástico e mais de como o manejamos. A garrafa de depósito já está bastante limpa quando volta ao ciclo.

O problema são os consumidores que não separam seu lixo adequadamente?

Isso é um argumento conveniente para a indústria. Na realidade, identificar diferentes tipos de plástico com o olho humano é impossível. Tecnologias existem que poderiam fazer isso, e os produtos poderiam ser projetados para facilitar a reciclagem. Por exemplo, em vez de ter diferentes plásticos colados juntos no painel central de um carro, poderíamos projetá-lo separadamente. No entanto, usar novo plástico é mais barato do que reciclar. Este é o modelo de negócios da indústria química: suas refinarias precisam funcionar o ano todo para fornecer novo plástico ao mercado.

Há uma argumentação econômica para a reciclagem?

Do ponto de vista econômico, sim, isso também foi reconhecido pela Comissão Europeia e pelo governo alemão. É por isso que a estratégia nacional de economia circular está sendo implementada agora. Somos um continente pobre em recursos, mas temos uma abundância de produtos petrolíferos na forma de embalagens, veículos, etc., na Europa. Por que não utilizamos isso em vez de continuar dependendo de economias que controlam o petróleo e o gás?

Mas a reciclagem não é lucrativa para a indústria química?

Se o modelo de negócios é produzir produtos petroquímicos como gasolina ou plástico a partir do petróleo, não há grande incentivo financeiro para reciclar repetidamente os produtos. Este é o domínio do gerenciamento de resíduos. Para as empresas químicas, não é criado valor nessa área.

**De qualquer forma, a indústria química quer desacelerar a legislação. Mas ela percebeu que não pode continuar assim. Portanto, agora também está apostando em algo chamado "reciclagem química". Por trás disso estão muitas tecnologias que foram conhecidas desde a crise do petróleo nos anos 70 e nunca funcionaram, mas são sempre apresentadas como tecnologias futuras. Para a indústria química, no entanto, elas são interessantes porque apenas ela pode operar essa reciclagem química. Em termos simples, velhas cadeias de plástico são quebradas sob alta pressão, com alto consumo de energia e também com relativamente muitos subprodutos tóxicos para fazer novo plástico. No entanto, há apenas instalações piloto até agora.

Qual é exatamente o plano da indústria?

Normalmente, as associações industriais não são a favor da regulamentação, mas neste caso, a indústria química está empurrando para cotas de reciclagem porque sabe: a reciclagem química é extremamente cara, e não há realmente mercado para esses reciclados. Sem coerção, ninguém os compraria. A regulamentação da embalagem da UE está em desenvolvimento e será finalizada em novembro. Ela prescreve cotas mínimas de reciclagem. A partir de 2030, haverá diferentes especificações dependendo do tipo de embalagem - uma faixa é apenas teoricamente cumprida pela reciclagem química, por exemplo para embalagens de alimentos. A indústria está criando seu próprio mercado, já que as empresas de embalagem então teriam que usar uma proporção mínima de produtos químicos reciclados.

** Pode-se já dizer quanto essas embalagens seriam mais caras depois?**

Para bens de consumo normais, o preço da embalagem representa entre cinco e dez por cento. Se a embalagem ficar duas vezes mais cara, os consumidores certamente notarão.

Há uma alternativa sensata à reciclagem química?

A reciclagem mecânica é muito superior à reciclagem química em termos de ecologia e consumo de energia. Muito menos energia é necessária, e ela foi testada no mercado por muito mais tempo. A indústria química também alega que a reciclagem mecânica tem prioridade. No entanto, ela investe tão pouco que ainda está tecnologicamente na infância - também porque é mais barato produzir plástico novo. E agora a indústria quer investir bilhões na reciclagem química. Esse é meu crítica à indústria química.

Não é compreensível que o setor invista onde vê um mercado?

Originário de Hamburgo, venho de um lugar que valoriza o mercador honrado. Este indivíduo é dedicado ao seu produto desde a produção até ao uso, e até estende o seu cuidado à fase pós-utilização. Na minha opinião, o setor químico deveria assumir a responsabilidade pelos substâncias que introduz no mercado, declarando: "Não nos limitaríamos a manter nossas grandes fábricas químicas, mas investiríamos nossos vastos lucros em tecnologias que proporcionam o máximo benefício ecológico dentro de uma economia circular." No entanto, isso não está acontecendo. Por quê? Uma grande parte da riqueza da indústria está presa em seus grandes parques químicos. Essas plantas devem continuar em funcionamento.

Uma economia circular em funcionamento poderia potencialmente ameaçar esses lucros?

Os plásticos continuarão a ser utilizados no futuro, mas suas fontes predominantes mudarão para plásticos reciclados e aqueles não extraídos do petróleo. Esses emergem como os dois principais campos na indústria química.

Quais corporações alemãs não se destacam nesses domínios?

Pelo menos não na medida em que poderiam. A BASF, a maior empresa química do mundo, tem pouca influência no setor alemão de gestão de resíduos. O líder global desse setor é a Veolia, com sede na França. Reconhecer esse mercado emergente poderia nos dar domínio tecnológico. Espero que uma indústria consciente de que seu modelo de negócios está encolhendo evolua e se adapte.

Isso quase parece o dilema dos fabricantes de carros com o diesel.

Eu percebo esse risco. A indústria está investindo seu capital em reciclagem química, uma tecnologia ou ineficaz ou ecologicamente desvantajosa a ponto de ser indesejável. Para injetar um estímulo econômico nessa indústria antiga, precisamos utilizar a estratégia da economia circular, mantendo o carbono tão amigo do meio ambiente quanto possível no ciclo. Isso poderia resultar em lucros consideráveis no futuro. A regulamentação de embalagens estabelece cotas excessivas para a utilização de materiais reciclados na Europa. Não atender a essas cotas de materiais reciclados pode resultar na incapacidade de vender um produto. Isso constitui uma espada formidável e um vasto mercado: a Índia planeja implementar legislação semelhante a partir de 2025, apresentando uma oportunidade notável para a indústria química alemã. No entanto, isso requer uma saída dos modelos de negócios tradicionais.

Clara Pfeffer e Christian Herrmann conversaram com Christian Schiller. A conversa foi condensada e polida para melhor compreensão. Ouça a conversa completa no podcast "Klima-Labor".

Apesar da urgência do planeta em lidar com seu problema de resíduos plásticos, a indústria química está defendendo a reciclagem química como uma oportunidade de lucro. No entanto, o crítico da indústria Christian Schiller argumenta que isso prejudicaria a Alemanha, afirmando: "Sem coerção, ninguém compraria esses reciclados."

O governo alemão e a Comissão Europeia reconhecem a argumentação econômica do reciclagem, uma vez que a Europa é rica em produtos petroquímicos na forma de embalagens e veículos. No entanto, o modelo de negócios da indústria química depende de manter as refinarias em funcionamento para a produção de petroquímicos, resultando em pouco estímulo financeiro para a reciclagem.

Leia também: