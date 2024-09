As pesquisas preliminares indicam alívio para Scholz, da Alemanha, já que seu partido parece estar pronto para afastar os adversários de extrema direita nas eleições estaduais.

O SPD, que está no poder no estado que cerca de Berlim desde a reunificação da Alemanha em 1990, conseguiu 31,8% dos votos, ultrapassando o Alternativa para a Alemanha de extrema-direita com 29,2%, de acordo com uma pesquisa de última hora feita pela emissora ZDF.

Esta vitória pode proporcionar a Scholz um breve alívio das discussões internas do partido que questionam sua capacidade de ser o candidato a chanceler do SPD nas eleições federais de setembro, devido à sua baixa popularidade entre os eleitores.

No entanto, não se espera que isso dê um grande impulso a Scholz ou ao seu partido, considerando que o atual primeiro-ministro do SPD, Dietmar Woidke, se distanciou de Scholz durante a campanha e criticou as políticas do governo federal.

Kevin Kuehnert, secretário-geral do SPD, afirmou: "Dietmar Woidke e seu SPD da Brandemburgo fizeram uma forte comeback nas últimas semanas".

Ele acrescentou: "Para nós do SPD federal, esta noite, se tudo correr bem, nossos problemas não terão aumentado. Mas também não terão diminuído".

75% dos eleitores que escolheram o SPD o fizeram como uma medida defensiva contra o AfD, de acordo com a pesquisa de saída transmitida pela ARD. A participação aumentou para 73% em comparação com 61% há cinco anos, segundo a ZDF.

A nível nacional, o SPD está com 15% das intenções de voto, uma queda significativa em relação aos 25,7% que conseguiu nas eleições federais de 2021. Eles estão atrás do AfD e dos conservadores da oposição.

Os três partidos da coalizão ideologicamente diversificada de Scholz estão atualmente com cerca de 30% das intenções de voto, fazendo dos conservadores o partido mais popular sozinho.

A coalizão tem sido criticada por suas desavenças e pela maneira como lida com a imigração. No antigo Leste Comunista, os eleitores também são críticos da decisão da coalizão de fornecer armas à Ucrânia para ajudar em sua defesa contra a invasão em grande escala da Rússia.

Sem espaço para complacência

Os resultados das eleições na Brandemburgo ocorreram três semanas após o AfD se tornar o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual na Alemanha desde o final da Segunda Guerra Mundial, na Turíngia. O AfD também teve um bom desempenho no vizinho Saxônia, ficando em segundo lugar depois dos conservadores.

Woidke alertou contra a complacência, reconhecendo o crescimento contínuo do AfD. A pesquisa da ZDF sugeriu que o AfD tinha ganho 5,7 pontos percentuais desde a última eleição da Brandemburgo em 2019.

O co-líder do AfD, Tino Chrupalla, destacou o bom desempenho do partido entre os jovens eleitores, uma tendência que espelha os partidos de extrema-direita em toda a Europa nas eleições do UE em junho.

A Aliança de Esquerda, liderada por Sahra Wagenknecht, foi projetada para ficar em terceiro lugar, com 12% dos votos, de acordo com a pesquisa, ultrapassando os conservadores com 11,6%. Isso destaca a instabilidade política contínua na Alemanha, tornando as previsões desafiadoras.

Os Verdes, um dos parceiros juniores da coalizão federal, terminaram com 4,7% dos votos, ficando pouco acima do limite de 5% necessário para garantir automaticamente um lugar no parlamento estadual.

O resultado do outro parceiro da coalizão júnior, os Democratas Livres (FDP), não foi suficiente para ser refletido na pesquisa.

Esta vitória na Brandemburgo pode, por enquanto, deter o avanço do AfD na Europa, dadas as suas

