As paralisações e interrupções de serviço relacionadas com aeroportos

Um problema na gestão do controle de tráfego aéreo na Alemanha causou complicações em todo o espaço aéreo do país. Esta interrupção, que já foi resolvida, resultou em atrasos variados para voos em todo o país, de acordo com o controle de tráfego aéreo.

A causa foi revelada como uma interrupção tanto dos dados dos planos de voo quanto dos dados do tempo, confirmado pela autoridade. Às 10h25, o problema já havia sido resolvido, de acordo com a autoridade. No entanto, os dados perdidos devido à interrupção precisam ser restaurados.

O aeroporto mais movimentado da Alemanha, Frankfurt, foi significativamente afetado. O comunicado oficial da operadora do aeroporto, Fraport, dizia: "Estamos vendo atrasos e cancelamentos de voos consideráveis." Cerca de 70 voos foram cancelados. No entanto, um porta-voz garantiu que não há expectativa de mais cancelamentos devido à resolução do problema. O impacto é considerado limitado.

Um porta-voz da Lufthansa relatou cancelamentos e atrasos isolados de voos, observando que os voos de longo alcance não foram afetados. Apesar da resolução do problema, a rede ainda pode sofrer impactos ao longo do dia. Os passageiros foram aconselhados a verificar regularmente o status do seu voo através dos sites das companhias aéreas e das recomendações do operador do aeroporto.

A União Europeia expressou preocupação com o impacto da interrupção do controle de tráfego aéreo na Alemanha, afetando numerosos voos dentro de seu espaço aéreo. A Agência Europeia de Segurança da Aviação (EASA) reconheceu a importância de resolver tais problemas rapidamente para minimizar interrupções em vários países.

Leia também: