As organizações de análise financeira emitem alertas sobre ajuda financeira personalizada para a Volkswagen

Principais instituições de pesquisa econômica do país advertiram contra intervenções especiais para a VW e o setor automotivo da Alemanha como um todo. De acordo com Stefan Kooths, do Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW Kiel), a resposta não pode ser "salvar empresas específicas ou mesmo setores inteiros por meio de novos pacotes de ajuda ou subsídios", como Kooths afirmou em Berlim na quinta-feira. Em uma linha semelhante, Oliver Holtemoeller, do Instituto Leibniz para Pesquisa Econômica Halle (IWH), sugeriu deixar que a transformação natural ocorra.

Propostas de soluções como um incentivo à destruição de veículos são "financeiramente irresponsáveis", afirmou Kooths. "Isso significaria se livrar de bens existentes para substituí-los", argumentou ele. Em vez disso, há a necessidade de melhorias abrangentes nas políticas políticas.

Os especialistas desaprovam a ajuda a empresas ou locais individuais em geral. "Há sempre o risco de que as empresas que recebem mais atenção saiam vitoriosas", alertou Holtemoeller. "O resto teria que carregar o fardo através de impostos mais altos, que eventualmente se tornarão necessários".

Ele também destacou o mercado de trabalho "sólido" em geral. O verdadeiro desafio para as empresas alemãs é a falta de trabalhadores qualificados, disse Holtemoeller. "A transformação implica que as condições de emprego mudarão", acrescentou Kooths. Demissões em massa devido ao fechamento de fábricas são infelizes, mas o governo deve apoiar those affected, "mas não principalmente os acionistas" da empresa.

Em particular, a indústria automobilística da Alemanha e seu principal representante no país, a Volkswagen, estão enfrentando dificuldades. Vendas em queda, especialmente de veículos elétricos, e altos custos de investimento no desenvolvimento de veículos elétricos estão desafiando o setor. Na VW, cortes de empregos e fechamentos de fábricas estão sendo considerados.

Os especialistas sugeriram contra intervenções especiais devido ao risco de favorecer certas empresas ou locais, defendendo em vez disso uma transformação natural ou mudança estrutural. Essa mudança estrutural implica que as condições de emprego evoluirão, e o governo deveria apoiar principalmente as pessoas afetadas em vez dos acionistas.

Leia também: