As operações comerciais substanciais do Telegram estão sujeitas a escrutínio

A empresa que gerencia o controverso aplicativo de chat Telegram está completamente centrada em seu CEO e criador, Pavel Durov. Os procedimentos legais contra Durov na França poderiam se tornar um problema financeiro para a corporação. Há dúvidas entre os investidores sobre o IPO agendado.

Há pouco tempo, Durov anunciou que potenciais investidores estimaram o valor do Telegram em mais de 30 bilhões de euros. Em vez de incorporar esses investidores, Durov optou por um IPO futuro para liquidar as dívidas da empresa. No entanto, devido às investigações e à detenção temporária de Durov na França, potenciais investidores e acionistas agora estão incertos se um IPO pode ser lançado com sucesso como planejado no próximo ano.

Durov foi preso na semana passada ao entrar no território francês e ficou detido por vários dias. Como diretor do Telegram, as autoridades o acusam de várias supostas infrações legais cometidas pelo aplicativo, incluindo auxílio insuficiente no combate à pornografia infantil. Ele pode enfrentar até dez anos de prisão. Currently, Durov está sob fiança, mas está temporariamente proibido de sair da França.

As investigações têm sido um peso significativo tanto para Durov quanto para o Telegram. A corporação ainda procura maneiras de monetizar sua base de usuários em expansão. Ela introduziu recursos premium, principalmente para empresas que usam o aplicativo, e começou a exibir anúncios em alguns países. No entanto, a associação com conteúdo ilegal, especialmente pornografia infantil, que agora é o foco principal da investigação francesa, pode desencorajar muitos anunciantes, revelou uma fonte confidencial ao FT. Isso, por sua vez, tornaria mais difícil estimular o entusiasmo dos investidores pelo IPO.

Valor dos bonds do Telegram despenca

Se Durov for considerado culpado e preso, as consequências para o Telegram seriam difíceis de prever. Sem seu CEO, nada funciona dentro da empresa, como Durov já declarou. Ele está envolvido em todas as decisões críticas e nenhuma função do aplicativo é lançada sem sua participação.

No ano passado, o Telegram relatou uma perda de 174 milhões de dólares, segundo o FT. Até agora, Durov declarou sua intenção de tornar a empresa lucrativa neste ou no próximo ano. Embora Durov provavelmente possa suportar maiores perdas, o russo nativo, que agora também é cidadão francês, tem uma fortuna em bilhões, principalmente em criptomoedas. No entanto, o Telegram precisa resgatar bonds no valor de aproximadamente 2,4 bilhões de dólares até 2026, que a corporação emitiu nos últimos anos.

Se o IPO ocorrer até 2026, os detentores de bonds poderiam converter suas obrigações de bilhões de dólares em ações do Telegram a um preço com desconto. No entanto, se o Telegram for considerado desfavorável, os investidores podem mostrar pouco interesse em suas ações, disse um dos detentores de bonds ao FT. Após a prisão de Durov, o valor dos bonds caiu mais de dez por cento na bolsa de valores.

O anúncio do potencial IPO agendado para o próximo ano causou incerteza entre os investidores devido aos procedimentos legais contra Durov. Diante das investigações, o valor dos bonds do Telegram caiu significativamente na bolsa de valores.

