Às oito da noite, aviões militares alemães reagem à atividade aérea russa no Mar Báltico.

Hoje, caças alemães foram despachados para monitorar aviões russos. Um Tu-142 Bear de reconhecimento, acompanhado por um Su-30 não identificado, foi avistado pelas forças armadas alemãs em local X. Os Eurofighters, em alerta em Laage e Lielvarde, na Lituânia, intervieram para escoltar os aviões russos. Incidentes envolvendo aeronaves russas têm ocorrido com frequência nos últimos meses.

19:32 Osatschuk Discute Possível Lançamento de Armas: "Essencial para o Fim do Conflito"A Ucrânia tem defendido o uso de mísseis de longo alcance contra a Rússia há algum tempo. O Reino Unido e os EUA estão considerando essa opção. O coronel Osatschuk compartilha sua perspectiva sobre por que a Ucrânia poderia se beneficiar dessa ação na guerra em andamento:

19:06 Zelensky Sugere Convite à Rússia para Conversas de Paz na Suíça - A Decisão Final Caberá à RússiaDe acordo com o presidente ucraniano Zelensky, a Rússia será convidada para uma cúpula de paz na Suíça em novembro. Essa informação foi relatada, entre outros, pelo "Le Monde". Tanto Kyiv quanto os aliados ocidentais têm apoiado a participação russa no passado. No entanto, permanece incerto se a Rússia aceitará o convite. Altos funcionários têm rejeitado repetidamente tal proposta. Além disso, a Rússia insiste na realização de todos os seus objetivos de guerra na Ucrânia ou na imposição de termos de negociação inaceitáveis que equivaleriam à submissão da Ucrânia.

18:40 Lange Pergunta sobre Ameaças do Kremlin: "Não Deveríamos nos Exaltar com as Declarações de Putin"Após o possível envio de armas de longo alcance para a Ucrânia, Putin alerta o Ocidente. O especialista em segurança Lange considera "as táticas psicológicas habituais" estar em jogo nessas declarações. No entanto, ele fica surpreso com a recente interpretação das declarações de Putin pelo Chanceler Federal:

18:07 UE Considera Novas Sanções contra o Irã - Após Relatos de Transferências de MísseisDiante de rumores de envio de mísseis iranianos para a Rússia, os 27 Estados membros da UE estão considerando novas sanções contra Teerã. "A União Europeia advertiu claramente o Irã contra a transferência de mísseis balísticos para a Rússia", conforme consta em um comunicado. O envio representa uma ameaça direta à segurança e constitui uma escalada significativa. A reação será rápida e abrangente, incluindo restrições para o setor de aviação do Irã. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a Alemanha está atualmente consultando ativamente seus parceiros da UE e internacionais para implementar novas sanções, incluindo a possibilidade de proibição de voo ou pouso.

17:25 Ex-Ministro de Relações Exteriores da Rússia Kosyrev Avisa o Ocidente sobre Nova Agressão Russa - "Objetivo: Humilhar e Desacreditar os EUA e a NATO"O ex-ministro de Relações Exteriores da Rússia Andrei Kosyrev alerta o Ocidente sobre a possibilidade de nova agressão russa. "Se apoiado na Ucrânia, Putin, convicto da fraqueza e covardia da NATO, atacará os Estados bálticos da NATO antes de receber quaisquer garantias da NATO", afirma Kosyrev, compartilhando sua crença de que o objetivo de Putin não é território ou tudo, mas sim a humilhação e a desgraça dos EUA e da NATO.

17:04 Políticos da Coligação pressionam pelo Envio de Armas de Longo Alcance para a Ucrânia

Políticos da coligação estão defendendo o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia para atingir alvos no território russo. "Devemos fortalecer a Ucrânia, junto com outros países europeus, o Reino Unido e os EUA, para destruir objetivos militares no território russo", afirma a política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, de acordo com o "Der Spiegel". Ela continua: "Isso também envolve a Alemanha fornecer o Taurus. Afinal, o Taurus foi projetado especificamente para desativar instalações militares antes que elas possam lançar ataques pesados". O político do Partido Verde Toni Hofreiter compartilha uma visão semelhante. "O uso de armas de longo alcance para combater sites de lançamento russos é indispensável para a restauração a longo prazo das instalações energéticas danificadas".

16:35 Luta Intensa em Kurachove - Ucrânia Reporta Ataques GravesAs forças russas estão intensificando seus ataques na Ucrânia oriental perto da cidade disputada de Kurachove, com os maiores conflitos deste mês ocorrendo, de acordo com o governo ucraniano. Além disso, as forças russas estão se aproximando de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurachove, para abrir novos fronts, desestabilizar a logística ucraniana e, finalmente, tomar o controle da região oriental de Donetsk. As forças armadas ucranianas repeliram 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ele elogia suas tropas por manter suas posições em Pokrovsk e Kurachove, reconhecendo-os como os dois setores mais desafiadores na zona de conflito oriental.

15:56 Ataques Ukrainianos a 1.900 km da Fronteira? Região Russa Fecha Espaço AéreoAs autoridades da região russa do norte de Murmansk suspenderam todos os voos em seus aeroportos devido a preocupações com potenciais ataques de drones ucranianos, de acordo com o governador Andrei Chibis. A região fica a cerca de 1.900 quilômetros da fronteira ucraniana. A Agência Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity por razões de segurança. A região de Murmansk abriga a Frota do Norte e uma base aérea de onde bombardeiros estratégicos são lançados em direção à Ucrânia.

O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou detalhes dos mísseis iranianos relatados fornecidos à Rússia. Esses mísseis são armas balísticas de curto alcance do tipo Fath-360, também conhecidas como BM-120. Lançadas pela primeira vez em 2020, essas mísseis podem carregar uma carga útil de 150 kg até 120 km e têm uma precisão alegada de 30 metros. O relatório sugere que isso aumentará a capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra a infraestrutura militar ou civil ucraniana perto da frente.

14:45 Parece que Polônia ainda não ofereceu apoio financeiro para o projeto de artilharia tchecoDe acordo com relatórios da mídia da Gazeta Wyborcza, Polônia ainda não forneceu financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca, um esforço colaborativo financiado por vários parceiros ocidentais para fornecer munição mundialmente para a Ucrânia. A Alemanha é relatadamente o principal e mais rápido financiador. De acordo com o plano, a Ucrânia receberá 100.000 projéteis neste mês, e o objetivo é acumular um total de 500.000 projéteis até o final de 2024, com suprimentos adicionais em 2025. Enquanto isso, a Rússia está relatadamente causando dificuldades no mercado, de acordo com fontes em Praga.

14:20 Pistorius acredita que o uso de armas de longo alcance contra alvos russos poderia ser justificado legalmente sob direito internacionalO ministro da Defesa da Alemanha, Pistorius, acredita que a possível aprovação de armas de longo alcance para a Ucrânia para atacar alvos russos pode ser legalmente permissível sob direito internacional. Ele enfatiza que é para os Estados Unidos e o Reino Unido decidirem, dado que são os países que forneceram as armas. Em resposta às ameaças de Putin de que a NATO então estaria em guerra com a Rússia, Pistorius diz: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há muito mais a ser dito sobre isso. Ele faz ameaças sempre que quer e age sempre que acha certo."

13:57 Zelenskyy anuncia o retorno de 49 prisioneiros de guerra da RússiaO presidente da Ucrânia, Zelenskyy, anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo antigos combatentes da fábrica de aço Azovstal em Mariupol, que foi cercada pelo exército russo durante a primavera de 2022. "49 ucranianos retornaram para casa", disse o presidente, compartilhando fotos de soldados e mulheres soldados enroladas em bandeiras ucranianas. Esses retornados são relatadamente membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. De acordo com a mídia ucraniana, 23 dos 49 são mulheres. O presidente não especifica inicialmente se o retorno é resultado de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk minimiza as ameaças de Putin sobre armas de longo alcance contra alvos russosO primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, não se preocupa com as últimas ameaças de Putin sobre armas de longo alcance contra alvos russos. Embora reconheça a importância dos eventos na Ucrânia e na frente ucraniano-russa, ele acrescenta que "Não enfatizaria demais as recentes declarações do presidente Putin". Essas declarações, segundo ele, ilustram os desafios enfrentados pelo exército russo na frente. Putin já havia alertado que o Ocidente estaria em guerra com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance produzidos no Ocidente.

13:21 Jun Dong da China defende negociações como a única solução para conflitos como o da UcrâniaO ministro da Defesa da China, Jun Dong, enfatiza a negociação como a única maneira de resolver conflitos semelhantes aos da Ucrânia e da Faixa de Gaza em um fórum de segurança internacional em Pequim. Ele afirma que "Promover a paz e as negociações é a única maneira de resolver a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino".

12:58 Importações de petróleo do Cazaquistão são destacadas na viagem de Scholz à Ásia CentralO governo alemão está procurando aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Bem-vindos ao potencial aumento das entregas de petróleo do Cazaquistão", observou um representante do governo antes da visita do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começará no domingo. O objetivo é fornecer fontes de petróleo alternativas para a refinaria PCK em Schwedt, com petróleo adicional do Cazaquistão sendo uma das opções. No entanto, outras opções são necessárias, considerando que o petróleo cazaque depende de pipelines russos para chegar à Alemanha, dando à Rússia influência. Após o ataque da Rússia à Ucrânia, a Alemanha suspendeu as importações de petróleo russo. A visita de Scholz também se concentrará nos suprimentos de gás da Ásia Central. Em resposta aos pedidos de novos leilões de usinas de energia a gás, fica claro: "Precisamos garantir o gás de algum lugar, e a Ásia Central é rica nesse aspecto", disse o representante.

12:26 França convoca o embaixador iraniano devido a supostas entregas de mísseis à RússiaA França convocou o representante diplomático iraniano no Ministério das Relações Exteriores em Paris. O motivo dessa convocação são as supostas entregas de mísseis balísticos à Rússia. Recentemente, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que são esperados para serem implantados na Ucrânia nas próximas semanas. O Irã nega essas afirmações.

12:03 Pentágono considera a ofensiva russa em Kursk insignificanteO Pentágono afirma que a ofensiva russa em Kursk é apenas marginalmente bem-sucedida. "Notamos unidades russas tentando algum tipo de ofensiva em

11:16 Shoigu se Reune com Kim em Discussões Amigáveis em Pyongyang O Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, teve conversas com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, em Pyongyang. Essas discussões ocorreram em uma "atmosfera distintamente confiável e amigável", segundo o comunicado do Conselho de Segurança da Rússia. As conversas são esperadas para contribuir significativamente para a implementação do acordo de defesa coberto no pacto de junho entre Kim e Vladimir Putin, o chefe do Kremlin. O acordo prevê auxílio mútuo em resposta à agressão contra qualquer uma das partes, de acordo com Putin. As forças ocidentais acusam Moscou de utilizar mísseis e granadas da Coreia do Norte na Ucrânia. Para sustentar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia supostamente busca obter mais munição, alcançando países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:46 Presidente da Câmara da Rússia Acusa NATO de Participar Ativamente no Conflito na Ucrânia O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar ativamente no conflito na Ucrânia. Ele sugere que a NATO está dirigindo ataques contra cidades russas, coordenando despliegues militares com o exército ucraniano e dando ordens ao governo de Kyiv através desses meios.

10:17 Analistas Ocidentais Desacreditam a Gravidade das Ameaças de Putin Há apreensões no Ocidente de que apoiar a Ucrânia no lançamento de ataques de longo alcance no território russo possa escalar ainda mais o conflito. exactly this was the subject of another Putin warning. Rainer Munz, correspondente da ntv, apresenta várias razões para descreditar o peso das assertivas de Putin.

09:42 Líder da Oposição Belarussa está em Condição Crítica A líder da oposição belarussa presa, Maria Kolesnikova, está em condição crítica, de acordo com sua irmã. Ela tem suportado más condições de vida por quatro anos e agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, como indicado por Tatiana Chomitsh, que obteve sua informação de ex-prisioneiros. "Eu acho que isso representa um ponto crítico, pois o corpo humano não pode suportar tais condições por um período prolongado", afirmou Chomitsh. Ela acusa as autoridades belarussas de infligir tortura psicológica e física em sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde às consultas sobre as condições de detenção de Kolesnikova. Kolesnikova, que cumpre uma pena de prisão de 11 anos por supostos planos de golpe de poder, é um símbolo de resistência desde os protestos contra o presidente Alexander Lukashenko em 2020.

09:20 Acordo Bilateral Assinado para o Despliegue do Regimento Lituano Alemanha e Lituânia oficializaram um acordo para estabelecer os detalhes do despliegue de um regimento de combate pronto para lutar no país da NATO na Lituânia. O Ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. Este acordo estende o Acordo de Forças da NATO, clarificando o estatuto legal dos soldados e civis alemães na Lituânia para garantir certeza jurídica. Abrange questões como direitos de residência, legislação fiscal, instituições educacionais, monitoramento da saúde pública, trânsito de veículos e segurança pública. Por meio disso, estabelece a base legal para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A incorporação do regimento é estimada para ocorrer em 2027.

08:56 Expulsão de Diplomatas Britânicos pela Rússia por Acusações de Espionagem A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos, alegando espionagem. O serviço secreto FSB afirma ter descoberto documentos incriminatórios que indicam que o Foreign Office de Londres orquestra a escalada política e militar contra a Rússia. O Foreign Office britânico nega essas alegações, rotulando-as de "infundadas". A retaliação da Rússia segue as respostas ocidentais que se seguiram às supostas "ações da Rússia na Europa e no Reino Unido".

08:31 Kremlin Lança Aviso contra a Participação da NATO na Ucrânia O presidente ucraniano Zelensky tem insistido persistentemente para que a NATO considere o despliegue de mísseis de longo alcance contra alvos militares russos. Os EUA e o Reino Unido estão supostamente considerando essa possibilidade. A Rússia responde rapidamente, com Putin emitindo um aviso severo à aliança ocidental.

08:03 Rússia Oferece Compartilhar Inteligência sobre Armas Ocidentais A Rússia estende uma oferta a seus aliados, compartilhando suas informações obtidas ao combater armas ocidentais. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, fez essas declarações em uma conferência de segurança na China. Ele afirmou que a Rússia acumulou vastos conhecimentos sobre a contração de várias armas ocidentais, de acordo com a agência de notícias russa RIA. Fomin também mencionou que a evolução da guerra moderna levou ao desenvolvimento de armas capazes de combater armas ocidentais.

07:05 Rabbi Moshe Azman Lamenta a Morte do Filho Adotivo na Guerra da Ucrânia O rabino principal da Ucrânia, Moshe Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborsky, que morreu no conflito russo. Um cerimonial fúnebre realizado em Kyiv na quinta-feira destacou a presença de soldados, veteranos e outros participantes. A notícia do desaparecimento de Samborsky surgiu no final de julho e sua morte foi confirmada algumas semanas depois. Ele se tornou pai de uma filha recém-nascida apenas algumas semanas antes de ser convocado. O rabino Azman marcou sua última ligação com seu filho em 17 de julho.

06:29 Japão Mobiliza Aviões de Caça após Aproximação de Aviões Militares RussosO Japão mobilizou aviões de caça na quinta-feira após dois aviões militares russos circularem em torno de seu espaço aéreo. Os aviões Tu-142, que partiram do mar, voaram em direção a Okinawa, na região sul, mas o Ministério da Defesa confirmou que não infringiram o espaço aéreo japonês. Em resposta, o Japão enviou sua Força de Autodefesa Aérea. Os Tu-142s, eventualmente, terminaram sua viagem no norte, atravessando o território em disputa das Ilhas Curilas entre Japão e Rússia. Esta semana, navios de guerra russo e chinês iniciaram exercícios conjuntos no Mar do Japão, como parte de um exercício naval de grande escala. Este evento marca o último de uma série de encontros de aviões militares russos em torno do Japão, com a ocorrência anterior ocorrendo em 2019.

06:07 Moscou Afirma que EUA Seguem Política de Contenção Contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, alega em uma conferência de segurança na China que os EUA seguem uma política de contenção contra a Rússia e a China. A agência de notícias russa Tass relatou a informação. Na visão da agência, Fomin declara que Moscou e Pequim apoiam a formação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada em oportunidades iguais e respeito mútuo, enquanto o Ocidente engendra conflitos na Ásia ao estabelecer novos pactos de segurança na região.

05:27 Ucrânia Acusa Rússia de Atacar Navio Civil no Mar NegroA Marinha ucraniana revela novos fatos sobre supostos ataques aéreos russos contra um navio civil no Mar Negro. De acordo com as fontes, um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio, sob a bandeira de São Cristóvão e Nevis, navegava fora das águas territoriais ucranianas e transportava trigo para o Egito. De acordo com relatórios da BBC, o navio estava dentro da zona econômica exclusiva da Romênia, e um míssil Ch-31, menos poderoso, usado para supressão de radar, foi usado em vez disso.

03:19 Tiroteio Fatal Inesperado em Soldado na Linha de Demarcação na MoldáviaUm soldado moldavo morreu em circunstâncias não esclarecidas enquanto desempenhava suas funções na linha de demarcação com a região separatista da Transnístria. O Ministério da Defesa da Moldávia esclareceu que o soldado recebeu ferimentos fatais de sua própria arma enquanto cumpria suas funções em seu posto. A polícia e peritos forenses agora investigam o incidente infeliz. Desde o conflito de 1992 após o colapso da União Soviética, soldados moldavos, separatistas da Transnístria e tropas russas estão estacionados na linha de demarcação. Incidentes como esse são extremamente raros.

02:18 Líder do Reino Unido Rejeita Afirmações de Guerra de Putin, Enfatiza Direito da Ucrânia à AutodefesaO primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nega a afirmação do presidente russo, Vladimir Putin, que atribui o papel da OTAN na Guerra. "A Ucrânia tem o direito de se defender", afirma Starmer, e o Reino Unido apoia completamente esse direito. São fornecidas oportunidades de treinamento nesse contexto. No entanto, Starmer enfatiza a intenção do Reino Unido de evitar conflitos com a Rússia. Mais detalhes aqui.

01:09 Taylor Espera Maior Apoio da Harris à UcrâniaO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, espera que Kamala Harris ofereça um apoio mais dinâmico à Ucrânia do que Biden se ela se tornar presidente. Harris demonstrou uma abordagem mais assertiva em áreas específicas, de acordo com Taylor, que falou em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden mostrou-se mais cauteloso com HIMARS, Abrams, caças F-16 e permitir que a Ucrânia ataque profundamente a Rússia. Taylor prevê uma abordagem mais robusta de Harris, em parte devido à perspectiva de uma nova equipe de política externa na Casa Branca.

00:27 Zelensky Elogia Ajuda Militar da EstôniaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebe o presidente da Estônia, Alar Karis, em Kyiv, reconhecendo sua ajuda militar. A Estônia comprometeu-se a alocar 0,25% de sua renda anual para as necessidades de defesa da Ucrânia, segundo se diz. Enquanto estava em Kyiv, Zelensky também discutiu a reconstrução do país e as aspirações da UE com Karis. Enquanto isso, a primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, declarou apoio adicional durante um encontro com Zelensky.

23:19 BND Não Está Obrigado a Revelar Análise sobre a Ucrânia a JornalistaO Serviço de Inteligência Alemão (BND) não está obrigado a revelar a um jornalista se descreveu uma vitória militar da Ucrânia como desafiadora ou impossível em discussões privadas, como decidiu o Tribunal Administrativo de Leipzig. O BND também não está obrigado a revelar quais meios de comunicação foram parte dessas discussões privadas, pelo menos por enquanto. No entanto, o BND deve fornecer detalhes sobre o número de discussões de fundo confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido do jornalista de uma medida cautelar foi principalmente negado. A decisão do tribunal foi baseada em um artigo de jornal de maio, que relatou que um político do CDU alegou que o BND apresentou intencionalmente uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação Advogam pelo Uso de Armas de Alcance Longo Contra a Rússia

here.

19:35 Roth: "É certo e legal internacionalmente atacar alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance"

Políticos da coalizão do semáforo apoiam a permissão para que Kyiv ataque sites militares na Rússia com armas de longo alcance. "É a coisa certa a fazer e também está de acordo com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance", diz o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth menciona campos militares, centros de comando ou sites de lançamento como potenciais alvos na Rússia para essas armas de longo alcance. A partir desses bases, "os ataques traiçoeiros contra alvos civis ucranianos são lançados", e esses ataques podem ser interrompidos mais efetivamente lá. O chairman do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, afirma que a aprovação para "destruir aeroportos militares russos com armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow é há muito tempo necessária". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser permitido a atingir bases militares no território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Comenta as Ideias de Trump sobre a Ucrânia

De acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, o plano de Donald Trump para acabar com a guerra russa poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Como Vance explica em uma entrevista com o produtor de televisão Shawn Ryan, Trump poderia trazer russos, ucranianos e europeus à mesa de negociações para "descobrir o que uma solução pacífica poderia ser". "Acho que ele poderia fechar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por sua simpatia aberta pelo presidente russo Vladimir Putin e sua crítica frequente à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia acabar com a guerra em 24 horas se eleito, mas não fornece detalhes de seu plano.

21:03 "Somos russos. Deus está conosco" - Comício fascista em São Petersburgo

Eles não podem ser desafiados ou contraditos: "Somos russos. Deus está conosco", gritam numerosos nacionalistas e fascistas russos durante sua marcha por São Petersburgo. E repetidamente, eles gritam: "Avante, russos!" A ocasião para sua marcha é o aniversário do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, que é celebrado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista do Kremlin: "A ideal barreira é o Atlântico"

O popular apresentador de televisão russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deve se limitar a conquistar a Ucrânia. "Acho que a ideal barreira é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. "O local ideal para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles ficam atraentes em Paris." Quando lembrado por um participante da discussão que não há muitos russos, ele diz: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Caso contrário, também se poderia recorrer à China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

Muitas casas ucranianas que até agora conseguiram resistir aos bombardeios faltam janelas, uma situação desastrosa à véspera do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema viajando para zonas de conflito e instalando janelas temporárias.

aqui.Leia todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

Em resposta ao potencial deployment de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, a União Europeia pode precisar reavaliar sua posição em relação à Rússia.

here.

Dado o aumento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, é crucial para a União Europeia considerar as potenciais implicações de suas ações na relação da União Europeia com a Rússia.

Leia também: