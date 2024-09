As negociações sobre acordos colectivos de trabalho começaram nos sectores metalúrgico e eléctrico.

Tem algumas ideias opostas entre chefes e sindicatos no setor de metalurgia e elétrica, então as negociações salariais estão começando. As primeiras conversas ocorreram em Baden-Württemberg, Baviera e Berlim-Brandenburg-Sachsen. Futuras discussões estão previstas para ocorrer em mais regiões salariais.

É tradicional que ambas as partes passem por várias sessões procurando um denominador comum. Após o término de outubro, com o término do acordo de paz, greves selvagens podem surgir, muito provavelmente. O setor abrange fabricantes de automóveis, seus parceiros e engenheiros mecânicos, entre outros.

O sindicato estabeleceu um aumento salarial de 170 euros para aprendizes e de 7% para todos os outros, após longas negociações, reuniões e debates. Este é o terceiro maior pedido em trinta anos e é principalmente explicado pela perda de poder de compra dos trabalhadores em anos de inflação. Os representantes dos chefes mencionaram a economia fraco e defenderam não haver aumentos salariais.

Apesar dos desafios econômicos, os trabalhadores estão lutando por suas demandas, com 'Outros' setores tendo a possibilidade de se juntar às negociações salariais. Não pode ser descartada a possibilidade de 'Outros' setores engajarem em greves de solidariedade, dada a alta estaca.

