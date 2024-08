- As mudanças relacionadas aos impostos, procedimentos de votação e alívio de ajuda ao coronavírus são esperadas em setembro.

O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda de 2023 está se aproximando rapidamente, juntamente com o prazo para as contas finais relacionadas à ajuda financeira da Corona. Aqui está um resumo das principais datas e mudanças que ocorrerão em setembro.

Prazo para a declaração de imposto de renda de 2023

Aqueles que não estão utilizando um contador e precisam apresentar a declaração de imposto de renda de 2023 devem fazê-lo até 2 de setembro.

Declarações de doação de órgãos via aplicativo de seguro-saúde

Fazer declarações de doação de órgãos está prestes a ficar mais fácil: a partir de 30 de setembro, os segurados poderão submeter declarações a favor ou contra a doação de órgãos através do aplicativo do seguro-saúde. Desde março, voluntários puderam registrar sua intenção de doar órgãos e tecidos através da função online do cartão de identidade no registro online central.

Eleições em três estados federais

A Alemanha elegerá novos parlamentos estaduais na Saxônia e na Turíngia em 1º de setembro. As eleições ocorrerão na Brandemburgo em 22 de setembro.

Fim do requisito de reserva de assentos para viagens de trem internacionais

Os viajantes que exportaram por trem para o exterior durante os meses de verão tiveram que fazer uma exceção e reservar um assento específico em quase todas as viagens de trem de longa distância - isso não é mais necessário. O requisito temporário de reserva de assentos termina em 1º de setembro. A ferrovia introduziu esse requisito devido à expectativa de alta demanda durante a Eurocopa de futebol em junho. Apenas o requisito de reserva de assentos entre Munique e Zurique permanecerá em vigor até 5 de outubro.

Prazo para contas finais da ajuda financeira da Corona

Os destinatários da ajuda financeira do estado da Corona ainda podem submeter as contas finais até o final de setembro. Essas contas são essenciais para validar as subvenções inicialmente concedidas em relação às quantias efetivamente devidas ao requerente, o que pode resultar em pagamentos adicionais ou de reembolso.

Regras mais rígidas para bagagem de mão

A partir de 1º de setembro, os passageiros só poderão levar líquidos em recipientes de até 100 mililitros e devem armazená-los em uma bolsa plástica transparente com capacidade total de um litro. A regra de líquidos havia sido suspensa em alguns pontos de verificação da Alemanha se a bagagem pudesse ser escaneada usando scanners de bagagem inovadores com tecnologia de tomografia computadorizada médica (TC). No entanto, a UE agora levantou preocupações sobre a confiabilidade dos scanners de TC, então os frascos maiores são proibidos novamente.

Submissão de faturas e recibos para subsídio de aquecimento

A partir do final de setembro, o primeiro grupo de candidatos ao subsídio de aquecimento do KfW poderá submeter suas faturas e recibos para os projetos pelos quais se candidataram. Isso pode ser feito digitalmente. Entre os primeiros a se candidatarem em fevereiro estavam proprietários de casas unifamiliares que moram na casa. Após a revisão dos documentos, o dinheiro será pago, de acordo com um porta-voz do banco promocional KfW, presumivelmente pela primeira vez no final de outubro.

