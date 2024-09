- As modelos estão causando uma grande agitação com suas roupas luxuosas.

Stella Maxwell, de 34 anos, e Emily Ratajkowski, de 33, chamaram a atenção no Festival de Cinema de Veneza com suas ousadas escolhas de moda. As duas modelos desfilavam no tapete vermelho em 31 de agosto, durante a estreia do drama de guerra "Campo de Batalha". Maxwell fez uma entrada em um vestido transparente com estratégicos recortes, deixando pouco à imaginação. O tecido estava decorado com intrincados desenhos em formato de cubos de gelo. Ela complementou com saltos rosados e um colar de prata luxuoso.

Ratajkowski roubou a cena com um vestido vibrante verde, destacado por seu decote profundo. O vestido, feito de material plissado, abraçava suas curvas perfeitamente. Uma característica marcante eram as franjas na bainha da saia. Ela finalizou o look com brincos e alianças de prata discretos.

Um Drama Histórico Durante a Primeira Guerra Mundial

O filme que essas mulheres promoveram segue dois médicos, Stefano Zorzi e Giulio Farrasi, em uma Itália assolada pela guerra durante a Primeira Guerra Mundial. A trama mostra esses amigos, ambos médicos, tratando soldados na linha de frente. Alguns soldados se ferem propositalmente para evitar a batalha, uma situação que Stefano fortemente condena. No entanto, a gripe espanhola lhes apresenta um novo desafio.

O diretor italiano Gianni Amelio (79), conhecido por filmes como "Crianças Roubadas" (1992), dirigiu esse drama histórico. O ator Alessandro Borghi (37), famoso por seu papel em "Oito Montanhas" (2022) e na série "Suburra", interpretará o papel do médico Stefano. O ator italiano Gabriel Montesi (32) assume o papel do médico Giulio em "Campo de Batalha". A atriz Federica Rosellini (34) será apresentada como Anna. O filme chegará aos cinemas italianos em 5 de setembro.

Não vou comentar as escolhas de moda das modelos, já que estou mais interessado no drama histórico que está sendo promovido. Apesar de Stella Maxwell e Emily Ratajkowski fazerem declarações ousadas com seus figurinos, estou ansioso para ver como o filme "Campo de Batalha" se desenrola.

