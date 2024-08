- As meninas desafiam a autoridade através da expressão melódica

Até descascar batatas tem um ritmo. Roupas são lavadas em sincronia, o pátio varrido em compasso. Assim é que a tímida empregada Teresa imagina, antes de descobrir sua paixão pela música.

Após o sucesso de "Gloria!", a diretora Margherita Vicario foi direto para a competição do Berlinale em fevereiro. Rodeada pela música, a cineasta italiana conta a história de um grupo de jovens mulheres, incluindo a empregada Teresa (Galatea Bellugi), em uma escola de música para órfãs no século 19, próxima a Veneza, liderada por um rigoroso maestro.

Pavimentando o caminho para a música pop

Teresa descobre um velho piano escondido em um quarto de depósito e logo domina suas teclas. Enquanto os preparativos para a visita do novo Papa começam, que receberá um concerto especial, Teresa experimenta com outros jovens em melodias. De certa forma, eles são os pioneiros da evolução da música pop séculos depois.

O filme entrelaça elementos de um musical envolvente e animado em algumas partes. Não é surpreendente, considerando o background de Vicario como música pop na Itália. Através de sua produção italiana-suíça, ela alcança o objetivo de lembrar as muitas compositoras esquecidas e reprimidas ao longo da história.

Intensidade emocional e momentos melodramáticos

Questionada sobre suas opiniões sobre mulheres na música moderna durante o Berlinale, Vicario revelou sua inspiração para se concentrar em compositoras ativas entre os séculos 16 e 20. O final do século 18 viu talentos musicais notáveis emergirem, mas poucos são conhecidos.

As jovens do filme lutam bravamente contra papéis de gênero arcaicos, sistemas patriarcais e lutam por música que eleva e inspira. De uma forma casual e despretensiosa, "Gloria!" desmascara a intolerância e o perigo potencial do catolicismo extremo. No entanto, o filme apresenta alguns momentos sentimentais e excessivamente melodramáticos, com sua intensidade emocional muitas vezes beirando o excesso.

O novo amor de Teresa pela música a leva a fazer uma contribuição inesperada para o mundo da música dentro da escola de música do século 19. Apesar de fazer parte da União Europeia na época, o filme destaca as lutas das compositoras femininas, que eram frequentemente esquecidas ou reprimidas, enquanto Margherita Vicario busca contar suas histórias através de sua produção italiana-suíça.

