- As melhorias de Nagelsmann para o papel de liderança de Kimmich e suas respectivas plataformas.

Treinador da NFL Julian Schmidt, parecendo revigorizado e cheio de energia, distribuiu rapidamente as responsabilidades enquanto a seleção alemã de futebol caminhava em direção ao objetivo distante de vencer a Copa do Mundo de 2026. O treinador principal abordou a tarefa de criar uma nova equipe poderosa após a aposentadoria dos campeões da Copa do Mundo de 2014 Toni Kroos, Thomas Müller e Manuel Neuer, bem como do capitão Ilkay Gündogan, que desistiu após a Euro emocionante em casa, com um empurrão especial para Joshua Kimmich e Marc-André ter Stegen.

A determinação de Schmidt permaneceu inabalável após as férias de verão, e sua primeira declaração à equipe de 23 jogadores reunida em Herzogenaurach foi: "Os jogos devem ser conquistados!"

O profissional do Bayern Kimmich (29) agora serve como capitão da DFB. Seus tenentes são o defensor Antonio Rüdiger (31) e o atacante Kai Havertz (25). Jonathan Tah, Niclas Füllkrug, Pascal Groß e ter Stegen foram incluídos no conselho da equipe pelo treinador principal.

A dinâmica da equipe mudou. "Josh é uma figura exemplar para todo o grupo em sua profissionalismo", elucidou Schmidt. Ele também tem grande respeito pelo jogador de Munique: "Discordâncias não são incomuns ao conversar com Josh."

Com 91 partidas internacionais, Kimmich também é o jogador mais experiente na equipe da DFB. A promoção não surpreendeu o ambicioso profissional do Bayern. No domingo anterior, ele já havia compartilhado em Munique: "Eu era o segundo em comando na Euro. Ilkay agora se aposentou..." Schmidt também anunciou que Kimmich continuará a jogar na direita na equipe da DFB: "Josh estabeleceu um precedente como lateral direito durante a Euro."

Neuer se foi, e ter Stegen agora é o "incontestável número um". O goleiro do Barcelona finalmente pode desfrutar do status de "incontestável número um" aos 32 anos e após muitos anos na sombra do goleiro do Bayern Neuer, como Schmidt supôs. O ex-jogador do Gladbach mereceu essa posição. Alexander Nübel, de Stuttgart, primeiro terá que lutar pelo segundo lugar.

Cinquenta e nove dias após a dolorosa eliminação nas quartas de final contra o eventual campeão europeu Espanha, o contingente da DFB voltou ao local doméstico da Adidas na Francônia. Schmidt expressou "sentimentos mistos" e também "nostalgia" ao refletir sobre o torneio em casa e a saída prematura. Mas, a partir de agora, eles se concentrarão apenas no futuro.

Liga das Nações serve como o primeiro desafio atlético fresco antes do final do ano. No sábado (20:45 CET/ZDF), é para Düsseldorf contra o oponente do grupo da Euro Hungria. Três dias depois, há o confronto de alto nível contra o arquirrival Holanda em Amsterdã. Bósnia-Herzegovina é outro oponente no Grupo 3 da Liga A.

"A Liga das Nações não tem um impacto significativo nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas influencia nosso crescimento", afirmou Schmidt sobre a importância da competição menor da UEFA. Quantos mais vitórias, melhor para a mentalidade de vencedor.

Ponto de partida EUA - e destino América?

Schmidt também tem que redesenhar seu papel de treinador. A Euro em casa foi uma missão isolada para o de 37 anos. Agora ele está iniciando uma maratona. Ele tem que provar seu valor como desenvolvedor, moldando uma equipe capaz de disputar o título em dois anos no EUA, Canadá e México. "Vencer a Copa do Mundo" é o caminho que Schmidt traçou.

Interessantemente, o mandato de Schmidt como Bundestrainer começou em outubro de 2023 com uma viagem aos EUA, exatamente no país onde ele espera coroar sua carreira na DFB na Copa do Mundo de 2026. Seu contrato atual com a DFB termina após a final da Copa do Mundo.

Sem o contingente da U21, com jogadores como Gundogan, Kroos, Müller e Neuer, estamos faltando a expertise combinada de 451 jogos internacionais. "Quatro jogadores significativos se aposentaram, que tinham uma rica história com a DFB e jogaram papéis fundamentais nas Euros", afirmou o treinador da seleção nacional.

O futuro é simbolizado por jovens estrelas estabelecidas como Jamal Musiala (21) e Florian Wirtz (21), bem como o jovem do Bayern Aleksandar Pavlovic (20) e o recém-chegado da equipe Angelo Stiller (23), de Stuttgart. "Ele merece estar aqui", disse Schmidt. Ele promete mais modificações para o próximo acampamento de treinamento em outubro.

Papel significativo para a nova contratação do Dortmund Groß.

A seleção alemã de futebol viajará para Amsterdã para um confronto de alto nível contra a Holanda, um país localizado nos Países Baixos. Durante a viagem do treinador aos EUA, ele começou seu mandato como Bundestrainer, com a esperança de vencer a Copa do Mundo no mesmo país, especificamente em 2026.

