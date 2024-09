As linhas de suporte da Apple associadas aos iPhones estão supostamente impedindo o valor das ações da empresa.

A Wall Street ainda se recupera dos reveses da semana passada, embora a um ritmo mais lento do que no dia anterior. O Dow é prejudicado por perdas no setor bancário. Os importantes indicadores de inflação estão programados para serem divulgados mais tarde na semana.

Investidores começaram a semana com otimismo, mas foram mais cautelosos ao fazer compras de ações na terça-feira. O Dow Jones Industrial Average de blue-chips fechou em 40.736 pontos, em queda de 0,2 por cento. O Nasdaq, no entanto, viu um ganho de 0,8 por cento, alcançando 17.025 pontos, enquanto o S&P 500 aumentou 0,4 por cento para 5.495 pontos. Todos os três índices haviam se recuperado das perdas da semana passada e ganhado mais de 1 por cento na segunda-feira.

Os investidores estão de olho na taxa de inflação esperada para agosto, que é projetada para diminuir ligeiramente para 2,6 por cento ano a ano. "Se o relatório de inflação vier muito alto, pode causar preocupações, e se estiver muito baixo, os mercados podem reagir negativamente porque o risco de recessão aumenta", observou Erik Knutzen, estrategista de investimentos da Neuberger Berman. O relatório do índice de preços ao produtor será lançado na quinta-feira. Além disso, há uma discussão entre a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump agendada para quarta-feira à noite.

O mercado pode manter sua trajetória atual ou até mesmo cair ligeiramente até o início da temporada de relatórios de ganhos do terceiro trimestre, de acordo com Oliver Pursche da Wealthspire Advisors em Nova York. "Setembro é frequentemente desafiador do ponto de vista sazonal, e não há grandes eventos noticiosos atualmente impulsionando os preços das ações", acrescentou, referindo-se aos ganhos já alcançados neste ano.

Apple tropeça após polêmica fiscal

As ações individuais chamaram a atenção, como a Apple. O gigante da tecnologia americana perdeu uma batalha judicial sobre bilhões em impostos atrasados. O Tribunal de Justiça Europeu (TJE) decidiu que a Apple deve reembolsar 13 bilhões de euros em vantagens fiscais que foram consideradas auxílio ilegal do Estado irlandês. As ações caíram 0,4 por cento. Enquanto isso, a Huawei chamou a atenção logo após a Apple anunciar um novo iPhone com o lançamento de um smartphone dobrável. Enquanto a Apple tranquilizava os usuários sobre as características de IA do novo iPhone 16, a Huawei arrecadou cerca de 3,6 milhões de pré-encomendas para o "Mate XT".

As ações da Tesla tiveram um aumento na demanda. As ações do pioneiro de veículos elétricos subiram 4,6 por cento, liderando os ganhos entre as ações de crescimento. A Comissão Europeia está planejando reduzir ligeiramente as controvertidas taxas antidumping sobre carros elétricos produzidos na China pela Tesla e várias fabricantes chinesas. A taxa adicional para a Tesla será reduzida para 7,8 por cento da taxa anterior de 9 por cento, de acordo com os documentos da Comissão Europeia.

Os investidores também demonstraram interesse nas ações da Oracle. As ações subiram 11,4 por cento após a empresa relatar lucros trimestrais que superaram as expectativas do mercado devido ao rápido crescimento na nuvem.

As ações de bancos dos EUA como JPMorgan e Goldman Sachs estavam sob pressão de venda. As ações de dividendos das instituições financeiras caíram 5,2 por cento e 4,4 por cento, respectivamente, devido aos comentários cautelosos das instituições sobre suas projeções para o ano seguinte. Além disso, os participantes do mercado não ficaram entusiasmados com o discurso do vice-presidente do Fed, Michael Barr, sobre os requisitos de capital futuros para bancos. Em vez do aumento de 19 por cento originalmente planejado nos requisitos de capital, esses agora aumentarão apenas 9 por cento de acordo com as regras finais do Basileia III, anunciou Barr.

As implicações econômicas da Comissão Europeia reduzir as taxas antidumping sobre carros elétricos produzidos na China pela Tesla e outras fabricantes pode ter um impacto positivo na economia como um todo.

Apesar da recuperação da Wall Street, o setor bancário continua a enfrentar desafios, como evidenciado pela pressão de venda nas ações dos bancos dos EUA como JPMorgan e Goldman Sachs, o que pode afetar a economia mais ampla.

