As lágrimas de Roger Federer pelo seu antigo treinador: "Nunca fiquei assim

Federer tem falado ao longo da sua carreira sobre o seu influente ex-treinador, que morreu num acidente de viação aos 37 anos, em 2002, enquanto passava a lua de mel na África do Sul.

Mas, como o próprio Federer disse, ele raramente ou nunca "quebrou" em uma entrevista como fez ao falar com Christina Macfarlane da CNN em sua base de treinamento em Dubai no mês passado.

Federer fez 37 anos no passado dia 8 de agosto, um dia antes do que teria sido o 53º aniversário de Carter.

Quando lhe perguntaram o que Carter pensaria sobre o seu recorde de 20 Grand Slams masculinos, Federer chorou.

"Lamento", disse Federer. "Oh, pá, ainda sinto muito a falta dele. Espero que ele esteja orgulhoso.

"Caramba, nunca fiquei assim", disse mais tarde.

Federer soube da morte de Carter enquanto competia no Canadian Masters em Toronto e, de acordo com 'The Roger Federer Story: Quest for Perfection", o livro escrito pelo jornalista suíço de ténis Rene Stauffer, "nunca esteve tão perturbado na sua vida".

Federer "saiu do hotel e correu pelas ruas, gritando e histérico", informou o jornal australiano.

Usou braçadeira preta

Já eliminado em singulares, Stauffer notou que Federer usou uma braçadeira preta quando jogou e perdeu nas duplas em Toronto ao lado de Wayne Ferreira - um sul-africano - contra a dupla australiana Joshua Eagle e Sandon Stolle.

"Acho que ele não queria que eu fosse um talento desperdiçado, por isso acho que foi uma espécie de alerta para mim quando ele faleceu e comecei a treinar a sério", disse Federer, temperamental antes dos seus dias de vitória no Grand Slam, à CNN Sport.

"O Peter era realmente uma pessoa muito importante na minha vida, porque acho que se posso dizer obrigado pela minha técnica hoje, é ao Peter", afirmou.

Federer também agradece de outras formas. Todos os anos desde 2005, segundo o jornal australiano, convida os pais de Carter, que vivem em Adelaide, para o verem no Open da Austrália em Melbourne, pagando todas as despesas.

No campo, o mundo do ténis já viu Federer chorar, tanto na vitória como na derrota. Ele se emocionou, por exemplo, ao abrir sua conta de Grand Slam em Wimbledon em 2003, um triunfo que ele dedicou a Carter.

Em 2009, em Melbourne - cerca de sete meses depois de perder o que muitos consideram o melhor jogo de todos os tempos contra Rafael Nadal em Wimbledon - o espanhol colocou o braço em volta de um Federer inconsolável durante a apresentação do troféu, depois de ter vencido em mais um emocionante jogo de cinco sets.

"Choro de felicidade

A família Federer, que inclui a mulher Mirka e os seus dois filhos gémeos, cunhou o termo "choro feliz".

"Por vezes, emociono-me a ver filmes, mas não sabia que tinha este choro de felicidade, como lhe chamamos na nossa família, não só quando estamos a ganhar, mas também os miúdos", disse o natural de Basileia.

"Digamos que (tivemos) umas férias maravilhosas, deixamos o local e os miúdos não querem ir embora porque se divertiram imenso na Austrália.

"Chamamos-lhe um choro de felicidade. Eu não sabia que tinha isso em mim

"Quando aconteceu pela primeira vez, creio que foi na Taça Davis em Basileia, quando joguei um fim de semana fantástico contra os americanos (em 2001) e, claro, quando ganhei Wimbledon, as emoções foram tão, tão fortes.

Fazem-nos a pergunta: "Como é que te sentes? E tu dizes: 'Como me sinto neste momento? É assim que me sinto' e é como se fosse um colapso total.

"Nunca pensei que ia segurar um troféu, nunca pensei que ia ganhar Wimbledon, nunca pensei que podia estar aqui, a aplaudir de pé, a cerimónia do troféu é completamente surreal".

Federer acrescentou: "E quando começamos a pensar na nossa família ou nos nossos amigos, voltamos ao ginásio, voltamos aos courts de treino onde não havia ninguém a ver, e de repente percebemos que trabalhámos tanto e que tudo valeu a pena.

"É difícil dizer apenas 'Sim, não é nada de especial'. É muito importante para mim, porque não dou por garantida esta carreira."

