As irmãs Williams encontram-se em Indian Wells

O primeiro torneio oficial de Serena Williams desde que se tornou mãe, em setembro, foi interrompido pela irmã mais velha, Venus, em Indian Wells.

No passado, Indian Wells - que é o maior torneio de ténis fora dos grandes torneios - teve um significado especial para as irmãs após um incidente em 2001, quando Venus e o pai Richard foram vaiados pelos espectadores quando se dirigiam para os seus lugares na final de Indian Wells.

Serena estava a defrontar Kim Clijsters e, apesar de ter ganho, os adeptos aplaudiram a sua dupla falta no início do jogo e pareciam estar a apoiar a jogadora belga.

Richard Williams disse ao USA Today que foi vítima de abuso racial e Venus disse mais tarde que "ela ouviu o que ele ouviu". Serena admitiu que chorou no balneário durante "horas" após a derrota de Clijsters.

A reação dos adeptos na Califórnia ocorreu depois de Venus ter abandonado a semifinal com Serena pouco antes da luta, alegando uma lesão no joelho.

"Acho que Indian Wells desgraçou a América", disse Richard Williams.

Charlie Pasarell, na altura diretor do torneio, disse no mesmo artigo do USA Today que não desconfiava que Richard Williams tivesse sido vítima de abuso racial.

Posteriormente, Serena manteve-se afastada de Indian Wells até 2015, enquanto Venus só regressou um ano depois.

Reflectindo sobre o seu jogo com Venus, que nunca foi disputado em Indian Wells há tantos anos, a nova mãe Serena disse no sábado: "Literalmente, nem sequer pensei nisso. Isso desapareceu-me completamente da cabeça. Antes de mais, há 17 anos parece que foi há uma eternidade. Caramba".

Salvo alguma surpresa tardia, os dois vão de facto defrontar-se pela 29ª vez na segunda-feira e Serena, agora com 36 anos, recordou o seu primeiro duelo em Compton, o subúrbio de Los Angeles a cerca de 130 milhas a oeste de Indian Wells, onde os irmãos cresceram.

"Foi nos juniores", disse Serena. "Acho que eu tinha uns oito anos. Ela tinha 10. Ela venceu-me, venceu-me bem. Mas foi muito simpática.

"Ela deu-me o troféu porque eu estava muito chateada. Sempre fui um mau perdedor, mas ela tem sido fantástica. Posso realmente aprender com ela.

"Temos tantas recordações fantásticas. O meu jogo preferido contra ela? Acho que não tenho um jogo preferido. Definitivamente não tenho um jogo favorito. Detesto cada vez que jogamos, mas gosto da batalha quando estou em campo. Só depois é que não gosto tanto".

Recorde próximo

Poucas pessoas lidaram com Serena - a vencedora de 23 Grand Slams - tão bem como Vénus, como o demonstra o seu histórico de confrontos directos.

As irmãs têm dito frequentemente que a outra irmã tenista é a sua adversária mais difícil. Serena lidera por 17-11 e venceu cinco dos últimos seis encontros. Será o primeiro confronto entre as duas num torneio de topo desde o seu primeiro encontro, em que Venus derrotou Serena no Open da Austrália de 1998, na segunda ronda.

Mas Indian Wells marca o primeiro torneio de Serena desde que venceu Venus na final do Open da Austrália de 2017, tendo dado à luz a filha Alexis Olympia em setembro passado e revelando à CNN que quase morreu depois devido a uma embolia pulmonar que desencadeou complicações.

Ela admitiu sentir-se enferrujada nas duas primeiras rondas contra Zarina Diyas e Kiki Bertens, mas uma Vénus cautelosa contra-atacou: "Ela está a jogar muito bem e a aperfeiçoar o seu jogo. Quando está a falhar, não é por muito".

Quando Serena está a falhar algumas dessas pancadas, diz que não está a ser tão dura consigo própria como no passado, tendo em mente a sua filha.

"Olympia tem imensas imagens de mim a não ser simpática para mim própria. Por isso, penso: 'Ok, preciso de não ser tão negativa, apesar de ser difícil'", disse.

"Sim, cheguei tão longe. Houve momentos em que eu estava literalmente na cama do hospital e pensei nisso. E pensei: 'Serena, estás a ir bem, estás a ir bem, aconteça o que acontecer. Por isso, acho que isso também me está a ajudar".

