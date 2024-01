As intercepções inseguras de aviões militares dos EUA por parte da China diminuíram, segundo os responsáveis pela defesa

Em outubro, registou-se um aumento do número de incidentes considerados perigosos pelos EUA e o Pentágono condenou publicamente o comportamento da China. Mas, num sinal de que as tensões militares poderão estar a abrandar, os funcionários disseram à CNN que não se registaram incidentes de maior desde então.

A última interceção ocorreu a 24 de outubro, segundo as autoridades, quando um caça chinês se aproximou a menos de 3 metros de um bombardeiro americano B-52 que sobrevoava o Mar do Sul da China. O Comando do Indo-Pacífico dos EUA disse que o piloto chinês voou de uma "forma insegura e pouco profissional", aproximando-se do avião maior dos EUA a uma "velocidade excessiva e descontrolada".

O Departamento de Defesa tinha avisado, dias antes, que o comportamento "coercivo e arriscado" dos chineses estava a aumentar. De acordo com o Pentágono, registaram-se mais de 180 incidentes deste tipo nos últimos dois anos, mais do que em toda a década anterior.

Ely Ratner, o secretário adjunto da Defesa para os assuntos de segurança do Indo-Pacífico, chamou-lhe uma "campanha centralizada" para tentar forçar uma mudança na atividade operacional dos EUA na região.

Mas nos dois meses que se seguiram à interceção insegura no final de outubro, os incidentes diminuíram, apesar de os responsáveis americanos afirmarem que os militares chineses continuam a operar no Mar do Sul da China e na região.

Em novembro, o Presidente Joe Biden reuniu-se com o Presidente chinês Xi Jinping na Califórnia, o primeiro encontro deste tipo entre os líderes das duas maiores forças armadas do mundo. Biden saiu da reunião de quatro horas manifestando-se confiante de que a relação tensa iria melhorar, chamando às conversações "algumas das discussões mais construtivas e produtivas que tivemos".

Um mês depois, os principais generais norte-americanos e chineses realizaram a sua primeira reunião em mais de um ano, quando o Presidente do Estado-Maior Conjunto, General CQ Brown, Jr., falou com o Chefe do Estado-Maior Conjunto do Exército Popular de Libertação da China, General Liu Zhenli. Os dois discutiram a necessidade de "linhas de comunicação abertas e directas", de acordo com uma leitura da chamada do gabinete de Brown.

Na segunda-feira, Xi tweetou uma mensagem de felicitações a Biden pelo Ano Novo, na qual afirmou que os dois países estavam a "avançar como um todo", apesar de terem "passado por momentos difíceis", segundo a agência noticiosa estatal chinesa Xinhau.

No entanto, o declínio nas intercepções de aviões pouco fez para diminuir as preocupações mais gerais sobre o crescimento do poder militar da China e a expansão do seu arsenal nuclear. Os Estados Unidos acreditam que a China possui mais de 500 ogivas nucleares operacionais, ultrapassando as projecções anteriores, segundo um importante relatório do Pentágono publicado em outubro. Pequim estava também a explorar a possibilidade de desenvolver mísseis de longo alcance com armas convencionais que pudessem atingir os Estados Unidos, à medida que modernizava as suas forças armadas, de acordo com o Relatório do Poder Militar da China de 2023, publicado poucos dias antes da última interceção.

Embora Pequim pareça ter deixado de direcionar as suas forças armadas para intercetar e perturbar os aviões militares dos EUA, tem havido uma série de incidentes marítimos com as Filipinas, um aliado próximo dos EUA envolvido numa disputa crescente no Mar do Sul da China. Em meados de dezembro, as Filipinas acusaram a China de enviar a sua guarda costeira e embarcações marítimas para assediar e impedir ilegalmente os navios filipinos de chegarem ao Ayungin Shoal, também conhecido como Second Thomas Shoal, na cadeia das ilhas Spratly. O incidente foi um dos mais recentes entre os dois países, que aumentou as tensões regionais.

O Departamento de Estado dos EUA avisou a China para "desistir da sua conduta perigosa e desestabilizadora", na qual os navios chineses mostraram desrespeito pela "segurança e meios de subsistência dos filipinos, mas também pelo direito internacional".

E não há sinais de que a China vá recuar em relação ao futuro de Taiwan, uma das principais fontes de tensão com os EUA.

Na semana passada, Xi afirmou que a "reunificação" de Taiwan com a China é "inevitável", reiterando a posição de longa data de Pequim sobre a democracia da ilha auto-governada, antes das eleições cruciais que terão lugar este mês.

"A realização da reunificação completa com a pátria é um curso inevitável de desenvolvimento, é correto e é o que o povo quer. A pátria deve ser e será reunificada", disse Xi num discurso que assinalou o 130º aniversário do nascimento do fundador da República Popular da China, Mao Zedong.

