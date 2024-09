As instalações de armazenagem de munições russas sofreram danos perto de Mariupol, Ucrânia, aproximadamente às 20:23.

19:36 Itália Entregará Sistema Moderno de Defesa Aérea à Ucrânia em Setembro A Itália está prestes a entregar um segundo sistema de mísseis de defesa aérea SAMP/T à Ucrânia neste mês, anunciou o Ministro da Defesa Guido Crosetto em Roma. Este sistema pode monitorar vários alvos simultaneamente e interceptar até dez deles. É o único sistema de defesa aérea desenvolvido na Europa com a capacidade de interceptar mísseis balísticos.

19:02 Relato: Rússia Despacha 38.000 Soldados na Contraofensiva de Kursk Um relatório do "Financial Times" sugere que a Rússia está despachando cerca de 38.000 soldados em sua contraofensiva na região fronteiriça de Kursk, citando um oficial de inteligência ucraniano de alto escalão. Embora alguns soldados tenham sido retirados do sul da Ucrânia, os contra-ataques ainda não são em grande escala, de acordo com a fonte. A Rússia precisaria enviar mais de suas brigadas endurecidas pelo combate para alcançar sucessos significativos. Anteriormente, o Presidente ucraniano Selenskyj havia estimado que seriam necessários 100.000 soldados russos para repelir completamente a contraofensiva em Kursk.

18:22 Exército Ucraniano Intercepta Homens Fugindo do Serviço Militar no Rio Dniester O exército ucraniano está sentindo a necessidade de novos recrutas devido ao conflito em andamento, mas muitos homens estão tentando fugir do serviço militar e fugir para países vizinhos como a Moldávia. Eles são frequentemente interceptados na fronteira do Rio Dniester.

17:44 Mistério dos Aviões Russos Cobertos com Pneus Desvendar Em agosto de 2023, aeronaves militares russas começaram a ser cobertas com pneus de carro. A motivação por trás disso permaneceu incerta até que um oficial militar dos EUA supostamente forneceu uma resposta. De acordo com Schuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, os pneus são usados para confundir sistemas de pontaria de mísseis modernos. "Se você colocar pneus nas asas, muitos modelos de visão por computador têm dificuldade em reconhecer que é uma aeronave", afirmou Moore durante uma discussão no think tank dos EUA Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Anteriormente, especulações haviam surgido de que os pneus poderiam oferecer proteção extra contra drones kamikaze.

16:56 Tropas Russas Destruzem Mina de Carvão da Ucrânia em Wuhledar As forças russas estão bombardeando a cidade mineira de carvão da Ucrânia, Wuhledar, onde estão destruindo uma das maiores minas de carvão do país. Vídeos mostram a explosão e o subsequente colapso da torre sobre o poço principal da mina. Estima-se que mais de 150 milhões de toneladas de carvão estejam armazenadas no veio.

16:19 Pistorius Enxerga Despesas de Defesa como Desafio Após o fundo especial de 100 bilhões de euros, o Ministro da Defesa Federal Boris Pistorius está ciente da necessidade de financiamento adicional para apoiar o orçamento futuro da Bundeswehr. "O fundo especial será completamente esgotado até o final do ano", afirmou Pistorius após visitar tropas em Saarlouis. "Então veremos de onde vem o financiamento adicional". Pistorius destaca o fato de que 80 bilhões de euros estão alocados no planejamento financeiro do governo federal para o orçamento de 2028. "Presumo que isso seja a base, porque teremos que garantir financiamento adicional para aquisições e infraestrutura até então". Pistorius também enfatiza que garantir financiamento adicional permanece um desafio significativo.

15:51 Ucrânia Ataca Edifícios Residenciais em Belgorod O exército ucraniano está continuando seus ataques em cidades russas, alvo Belgorod perto da fronteira compartilhada. Vários carros e um edifício residencial foram queimados e destruídos, com oito pessoas feridas.

15:14 Manobras Navais: Navios Chineses Chegam a Vladivostok Após anunciar exercícios militares conjuntos, dois navios da guarda costeira chinesa fizeram seu caminho até Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, de acordo com relatórios russos. Os navios chineses estão aparentemente em Vladivostok por convite da patrulha de fronteira russa, ficando até sexta-feira, de acordo com uma explicação do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Os exercícios visam "profundar a cooperação estratégica entre as forças militares chinesas e russas", como Pequim esclarece. Forças navais e aéreas de ambos os países participarão do exercício "North-Joint 2024" nos mares do Japão e Okhotsk, ao largo da costa russa. Além disso, a China participará do maior exercício da Rússia, "Ocean-2024".

14:39 Baerbock Avisa: Se a Ucrânia Cai, a Moldávia Também Cai Na opinião da Ministra das Relações Exteriores Federal Annalena Baerbock, apoiar a Ucrânia também assegura a sobrevivência da Moldávia. "Tudo o que fazemos para apoiar a Ucrânia também contribui para estabilizar a situação da Moldávia", afirmou Baerbock durante uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital Chisinau. "Está claro que a principal preocupação das pessoas aqui é que, se a Ucrânia cair, a Moldávia provavelmente será a próxima".

No ataque russo à Ucrânia, um grande número de soldados de ambos os lados foi ferido e perdeu a vida, de acordo com a análise do jornal americano "Wall Street Journal". Os soldados ucranianos aparentemente sofreram cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos, de acordo com o jornal, citando uma estimativa confidencial da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, é estimada em cerca de 600.000 baixas - 200.000 mortos e 400.000 feridos - de acordo com as estimativas das agências de inteligência ocidentais, segundo o jornal. Nem o governo ucraniano nem o russo divulgam oficialmente seus próprios números de baixas.

O Kremlin está justificando planos para ampliar seu exército e se tornar a segunda maior força militar do mundo devido a ameaças crescentes em suas fronteiras. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou isso em uma ligação com jornalistas, explicando que o aumento das ameaças na periferia de suas fronteiras é a causa. Isso é resultado do ambiente hostil em suas fronteiras ocidentais e da instabilidade em suas fronteiras orientais, o que requer medidas adequadas. O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira o aumento do tamanho regular do exército russo em 180.000 soldados, para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o a segunda maior exército do mundo depois da China.

O governo em Kyiv quer atacar a logística militar russa - aeroportos militares, centros de comando, infraestrutura. Em uma nova RTL/ntv Trendbarometer, 64 por cento dos respondentes são contra a entrega de armas ocidentais que também poderiam atingir alvos profundamente dentro da Rússia. 28 por cento apoiam a entrega de tais mísseis. Uma maioria para a entrega de tais mísseis existe apenas entre os apoiadores dos Verdes (53 por cento) e do FDP (58 por cento). Apenas 34 por cento dos apoiadores do SPD e 31 por cento dos apoiadores da União apoiam esse passo. Entre os apoiadores do BSW, é de 0 por cento e apenas 4 por cento entre os apoiadores da AfD. 61 por cento dos apoiadores do SPD e da CDU/CSU são contra tais entregas de armas. 91 por cento dos apoiadores da AfD e 97 por cento dos apoiadores do BSW rejeitam a transferência de armas de longo alcance. A rejeição é significativamente maior no leste, com 83 por cento, em comparação com o oeste, com 61 por cento.

O suspeito Ryan Wesley Routt, ligado à tentativa de assassinato de Donald Trump, expressou o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un anos atrás, como relatado pelo "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Ela trabalhou na Ucrânia em 2022 e encontrou Routt várias vezes. Walsh descreveu-o como o "americano mais perigoso" que ela encontrou durante seu tempo em Kyiv. Ele supostamente tentou se juntar a brigadas voluntárias e lutar ao lado das forças ucranianas.

O documentário controverso "Russians at War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto afinal. Anteriormente, os organizadores haviam falado de "ameaças significativas" devido ao filme e anunciado que "Russians at War" não seria exibido no festival. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na frente na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano no Canadá critica a decisão, afirmando que o festival está servindo como plataforma para a propaganda russa.

O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou reservas sobre potenciais negociações de paz na guerra com a Ucrânia. Ele afirmou que primeiro é necessário um plano de paz. Só então a Rússia poderá ver em que medida esse plano coincide com suas próprias vistas. Os comentários de Nechaev seguem declarações feitas pelo chanceler alemão Olaf Scholz, que havia expressado anteriormente o desejo de acelerar os esforços em direção a uma resolução pacífica.

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) está ajudando a Ucrânia a se preparar para o inverno devido às preocupações com a segurança energética, uma vez que a Ucrânia enfrenta um potencial inverno rigoroso com numerosos ataques aéreos russos em infraestrutura crítica causing power, heat, and water outages. O PNUD planeja ajudar a minimizar interrupções no suprimento à população, incluindo fornecendo geradores a gás.

Na região ucraniana de Sumy, que foi atacada por drones Shahed russos esta manhã, 280.000 pessoas permanecem sem energia. Enquanto a força aérea ucraniana alega ter abatido 16 drones, aqueles que passaram causaram danos à infraestrutura crítica.

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano declara que tropas russas executaram brutalmente um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado. "Russians brutally executed an unarmed Ukrainian POW, with his hands tied behind his back using a sword," a Ukrainian expert stated. The extent of Russian barbarism and savagery is unfathomable. A photograph of the fallen soldier, featuring the sword used in the heinous act engraved with "For Kursk," was disseminated on social media today. Ukrainian photographers Konstantin and Vlada Liberova share images of Ukrainian soldiers who have survived Russian captivity.

09:02 Comandante Checheno Comenta sobre a Ofensiva de Kursk

A surpresa invasão ucraniana da região fronteiriça de Kursk em agosto deste ano pegou Moscou de surpresa. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinov espalhou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, peguem alguns lanches e aproveitem para assistir nossos caras destruindo o inimigo," escreveu no primeiro dia do avanço. Desde então, Alaudinov tornou-se o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com seus comentários amplamente presentes na mídia russa. Especialistas da AFP concordam que uma tal presença na mídia só é possível com a mais alta aprovação. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinov parece desfrutar de uma liberdade de expressão pouco convencional. Alguns até especulam que ele pode ser o sucessor de Kadyrov.

08:42 Alemanha Fornece à Ucrânia 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno

here.)

A Alemanha oferecerá à Ucrânia uma ajuda de inverno adicional de 100 milhões de euros, anunciou a Ministra do Exterior Federal, Annalena Baerbock, durante sua visita à capital da Moldávia, Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno está logo ali," disse Baerbock antes de encontrar-se com a Plataforma de Parceria da Moldávia. A Rússia está planejando novamente uma "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para as pessoas na Ucrânia.

08:01 Ucrânia: Russos Bombardeiam Instalações de Energia em Sumy do ArA Ucrânia relata outro grande ataque de drone pela Rússia. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones russos durante a noite, segundo a força aérea. Os drones estiveram ativos em cinco regiões. As autoridades locais também relatam que as instalações de energia na região nordeste de Sumy foram alvo. Dezesseis drones russos foram interceptados lá, e infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, foram conectados a sistemas de energia de emergência. Equipes de emergência estão atualmente consertando os danos.

07:37 Rússia Sofre 1.020 Vítimas nas Últimas 24 HorasA Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortes e feridos, nas últimas 24 horas, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, isso traz o total de perdas russas para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, junto com seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrânia Ataca Aeroporto Militar RussoO aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, foi atacado por drones de ataque ucranianos na noite passada, segundo o Kyiv Post, publicando vídeos com explosões. Bombardeiros estratégicos armados com mísseis e destacados para atacar cidades ucranianas estão estacionados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Apoia Debate sobre Armas de Alcance Longo para a UcrâniaO secretário-geral saída da NATO, Jens Stoltenberg, dá as boas-vindas ao recente debate global sobre permitir que a Ucrânia use armas ocidentais de alcance longo para atacar território russo. "É decisão de cada aliado, mas é importante que coordenemos de perto, como fazemos", disse Stoltenberg à LBC. A Ucrânia vem pedindo essa permissão há semanas para atacar centros de comando, aeroportos e infraestrutura dentro da Rússia. O norueguês expressou preocupação com o risco de escalada do conflito, afirmando: "Mas ainda acredito que a maior ameaça é Putin vencer na Ucrânia".

06:13 Facebook e WhatsApp Banem Canal de Propaganda Russo RTO Meta, empresa que possui o Facebook, está impedindo a disseminação de propaganda do estado russo através de mídias como o canal de TV RT em todo o mundo. O RT (antigo Russia Today) e organizações afiliadas estarão proibidas dos aplicativos do Meta, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. O RT já foi bloqueado na UE desde a primavera de 2022 devido à desinformação sobre a invasão russa da Ucrânia.

05:33 Lukashenko Concede Anistia a 37 Prisioneiros na BielorrússiaO líder autocrático da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu anistia a 37 prisioneiros. A presidência bielorrussa declarou que esses presos foram condenados por "extremismo" - uma acusação comum na Bielorrússia para rotular críticos do governo. Entre os indultados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não foram divulgados mais detalhes sobre as identidades dos 37 prisioneiros indultados. Nas últimas duas meses, Lukashenko concedeu clemência a vários prisioneiros que foram presos por protestar contra o regime. Em meados de agosto, ele reduziu as sentenças de 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 indultos no início de setembro. Em cada caso, o líder bielorrusso insistiu que os prisioneiros haviam demonstrado arrependimento e pedido misericórdia.

03:11 Relatório da ONU: Condição dos Direitos Humanos na Rússia se AgravaA ONU declarou que os direitos humanos estão sendo continuamente violados na Rússia. De acordo com um relatório da ONU, Mariana Katzarova, a Relatora Especial da ONU sobre a situação da Rússia, afirma que existe uma estrutura sistematicamente estabelecida e apoiada pelo estado para violar os direitos humanos. Esse sistema é projetado especificamente para sufocar a sociedade civil e a oposição política. Indivíduos que criticam as ações da Rússia contra a Ucrânia ou expressam opiniões dissidentes estão sendo submetidos a punições mais severas. Katzarova estima que pelo menos 1.372 indivíduos foram injustamente condenados e presos por longos períodos sob acusações fabricadas. Esses indivíduos, incluindo ativistas dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra, são submetidos a tortura enquanto estão sob custódia. Alguns prisioneiros políticos são mantidos em celas isoladas, enquanto outros são forçados a ser admitidos em clínicas psiquiátricas. De acordo com um funcionário, o número real de vítimas pode ser ainda maior.

23:24 Suécia Assumirá Papel de Liderança na Presença Proposta da NATO na FinlândiaA NATO está planejando estabelecer uma presença militar na região norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando essa iniciativa. Isso envolveria um modelo distinto de forças terrestres multinacionais da NATO, conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhante àquelas em países vizinhos da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa sueco Pål Jonson, junto com seu colega finlandês Antti Häkkänen, anunciou esse plano em uma entrevista coletiva em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão por ter sido escolhido pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença, afirmando que isso fortalecerá a segurança geral da NATO.

Leia também: