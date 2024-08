As iniciativas de lançamento de foguetes Falcon 9 da SpaceX são momentaneamente interrompidas pela FAA.

Após o incêndio de um estágio do foguete "Falcon 9" da SpaceX, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) suspendeu temporariamente todos os lançamentos do "Falcon 9" afetado. Essa medida afeta várias missões espaciais futuras, como a "Polaris Dawn". Nesse projeto, quatro astronautas viajarão cerca de 1.400 quilômetros da Terra por vários dias, incluindo uma atividade extraveicular.

Na quarta-feira, o confiável "Falcon 9" da SpaceX lançou um conjunto de satélites para o projeto de internet Starlink em órbita. Em seguida, o estágio do foguete caiu sobre um navio no Atlântico e pegou fogo. Outro lançamento do Starlink foi adiado "para permitir que a equipe analise os dados do pouso do último lançamento. Uma nova data de lançamento será comunicada assim que estiver disponível", anunciou a SpaceX.

Atualmente, a FAA aguarda os resultados e um relatório da SpaceX, exigindo a aprovação de quaisquer reparos recomendados antes que as operações do "Falcon 9" possam recomeçar.

Meios de comunicação dos Estados Unidos indicam que uma restrição de voo temporária também pode afetar a missão "Polaris Dawn", que também utilizará um "Falcon 9". No entanto, é possível que a FAA em breve autorize o foguete, reduzindo possíveis atrasos. A missão turística, liderada pelo bilionário Jared Isaacman e mais três pessoas, estava inicialmente programada para decolar, mas a última tentativa na quarta-feira de manhã foi cancelada devido a más condições climáticas.

Após o incidente envolvendo um estágio do foguete "Falcon 9" da SpaceX, a FAA está considerando uma restrição de voo para lançamentos futuros do "Falcon 9", o que pode afetar a missão "Polaris Dawn". Após a SpaceX fornecer à FAA os dados necessários e quaisquer reparos recomendados, a agência pode autorizar o foguete para operações, reduzindo o atraso para o lançamento da "Polaris Dawn", que também utilizará um estágio do foguete "Falcon 9".

