1. Oriente Médio

O exército israelense está mudando seu foco e recursos para a fronteira com o Líbano, onde há conflitos diários com o grupo militante Hezbollah. Na quinta-feira, Israel e Hezbollah envolveram-se em vários confrontos. Ambos os lados parecem estar aumentando seus ataques após Israel ter alvejado membros do Hezbollah com explosivos disfarçados em rádios e walkie-talkies esta semana, levando o Oriente Médio à beira de um conflito mais amplo quase um ano após o grupo militante palestino Hamas lançar seu ataque em 7 de outubro contra Israel. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas com as explosões e avisou que o conflito não vai parar na fronteira do Líbano até que as hostilidades terminem em Gaza.

2. Bolsa de valores

As ações fecharam em recordes históricos na quinta-feira após o corte de taxa de juros altamente aguardado pelo Federal Reserve. O Dow subiu 522 pontos, ou 1,3%, atingindo um novo pico após ultrapassar o nível de 42.000 pela primeira vez. O S&P 500 subiu 1,7%, ultrapassando a marca de 5.700 pela primeira vez, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 2,5%. As ações de tecnologia, como Nvidia, Meta e Apple, dispararam, bem como as ações da Tesla. Na quarta-feira, o Fed cortou as taxas em meio ponto, reduzindo-as de uma alta de 23 anos. A redução das taxas de juros deve aliviar a pressão sobre as corporações e os indivíduos do dia a dia, incluindo potenciais compradores de casas. Os analistas preveem que a demanda por habitação aumentará significativamente após o Fed dar pistas de mais cortes de taxa até o final do ano.

3. Controvérsia política

Mark Robinson, o polêmico e apoiado por Trump candidato republicano à governatura da Carolina do Norte, fez comentários lascivos em um site de entretenimento para adultos há mais de uma década, nos quais se referiu a si mesmo como um "negro NAZI!" e expressou apoio à reinstituição da escravatura, uma pesquisa do CNN KFile revelou. Robinson listou seu nome completo no perfil, bem como um endereço de e-mail que usou em vários sites por décadas. Robinson negou ter feito tais comentários e prometeu continuar sua campanha. Este escândalo pode afetar a corrida presidencial: o ex-presidente Donald Trump venceu o estado da Carolina do Norte em 2020 por cerca de 74.000 votos a menos de 5,4 milhões de votos, e a campanha da vice-presidente Kamala Harris e os democratas estão fazendo um grande esforço para virar o estado.

4. Votação por correio

O diretor-geral dos Correios dos EUA, Louis DeJoy, prometeu que os Correios dos EUA farão "esforços extraordinários" para entregar todas as cédulas de voto por correio a tempo neste ano e aconselhou as pessoas a enviar suas cédulas pelo menos uma semana antes do dia da eleição em 5 de novembro. Os Correios dos EUA trabalharão "24 horas por dia" e implementarão "medidas sem precedentes" para garantir a entrega das cédulas de voto por correio, disse DeJoy na quinta-feira. Seus comentários vieram após um grupo bipartidário de oficiais eleitorais ter levantado preocupações sobre a entrega das cédulas de voto por correio e enquanto Trump revivia falsas alegações descreditadas sobre suposto fraude com o voto por correio. A fraude eleitoral é extremamente rara nas eleições dos EUA, de acordo com estudos de grupos liberais e conservadores. No entanto, os ataques de Trump à prática a tornaram menos popular entre os eleitores republicanos.

5. Origens da Covid-19

Após uma análise aprofundada do material genético de centenas de swabs recolhidos das paredes, pisos, máquinas e esgotos dentro do Mercado de Atacado de Peixe e Marisco de Huanan, em Wuhan, na China - um local frequentemente referido como um epicentro da disseminação inicial da Covid-19 - os cientistas descobriram que espécie animal específica estava presente na mesma área onde também encontraram as amostras mais positivas do vírus que causa a Covid-19. As espécies animais descobertas incluem cão-do-mato, ratazana-preta, cachorro, coelho-europeu, ouriço-cacheiro, porco-espinho-malai, marmota-dos-himalaia e civeta-palmada. Entre os animais presentes no mercado, os coelhos, os cães e os cães-do-mato são conhecidos por serem suscetíveis a infecções por Covid-19. Os cães-do-mato também foram demonstrados a transmitir a infecção, o que os torna um forte candidato a ser o animal que inicialmente passou o vírus aos seres humanos.

NÚMERO DO DIA

Falando estatisticamente, 10 pés de elevação do nível do mar poderiam se manifestar se o Glaciar Thwaites na Antártica se desintegrasse. Devido ao aumento das temperaturas, os especialistas preveem que ele pode ceder dentro de 200 anos, impondo consequências desastrosas para as comunidades costeiras de Miami e Londres a Bangladesh e as Ilhas do Pacífico.

CITAÇÃO DO DIA

“Isso é algo que vou guardar por muito tempo.”

— O destaque dos LA Dodgers, Shohei Ohtani depois de entrar para o prestigiado clube 50-50. Uma temporada 50-50 envolve rebater mais de 50 home runs e roubar mais de 50 bases em uma única campanha. Na partida de quinta-feira contra os Miami Marlins, Ohtani rebateu sua 50ª rebatida na sétima entrada após seus 50º e 51º roubos de base durante o jogo.

PREVISÃO DO TEMPO DE HOJE

