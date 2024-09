- As iluminações relacionadas com o tempo no enigma K:

Chuva torrencial cai, trovões rugem e raios piscam excessivamente sobre o Gillafest, localizado na cidade de Abensberg, na Baixa Baviera. Serviços de emergência são enviados a áreas vizinhas para esvaziar porões enquanto a tempestade severa continua, enquanto o clima político piora sob as tendas que parecem ser o maior evento político de café da manhã do país.

O Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder, faz sua primeira aparição pública após as eleições estaduais na Alemanha Oriental sob a tenda branca e azul e confirma sua intenção de concorrer à chancelaria da União. "O cargo de Ministro-Presidente é minha maior alegria. Mas eu não me esquivarei de assumir a responsabilidade pelo nosso país", diz Söder.

Sem política suja desta vez

O líder da CSU, Söder, anuncia o fim das discussões internas da União, referindo-se aos conflitos políticos quentes que ocorreram em 2021 com Armin Laschet. "Daquela vez, simplesmente foi a escolha errada", explica Söder. Desta vez, o candidato C será decidido de forma cooperativa, de acordo com Söder. Merz e Söder formam uma aliança, assegura o líder da Baviera. Na CSU, diz-se que Merz agora detém todo o poder.

Anteriormente, vários políticos do CDU tentaram interpretar os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia, onde o partido de extrema direita AfD ganhou terreno significativo, como um impulso para seu líder Merz. O Ministro-Presidente de Hesse, Boris Rhein, expressou seu apoio na Baixa Baviera, aplaudindo Söder por manter a União unida.

Lições das eleições no Leste?

As contribuições dos outros oradores empalidecem em comparação com a posição de Söder sobre o candidato C, apesar dos resultados eleitorais sombrios no Leste. O político do Partido Verde Anton Hofreiter apelou aos "conservadores honrados" para ajudar a defender a democracia. "Despite disagreements on other issues: Honorable conservatives are crucial in the fight for democracy, and we should value their contributions."

O AfD tem uma interpretação diferente da honra: insultos como "mindless", "political leeches", "criminals", e "madmen" são direcionados a seus oponentes com entusiasmo por seus apoiadores. O orador convidado austríaco Gerald Grosz e outros zombam do linguagem e aparência de seus oponentes durante seus discursos para uma resposta ensurdecedora da multidão.

Se não fosse pelo tempo excepcionalmente tempestuoso, o Gillamoos 2024 teria prosseguido como de costume. Söder critica Anton Hofreiter e o crítico retaliates contra o AfD como "traidores". O SPD discute o valor do trabalho dentro de uma tenda de festival meio vazia, enquanto o AfD comemora sua vitória eleitoral com palavras apaixonadas. Hubert Aiwanger, o "recordista de discursos" no Gillamoos, aproveita o momento para expressar suas aspirações para um papel no governo federal.

Chuva do alto encharcou principalmente o AfD. Ao contrário de outras partes, o partido não utilizou tendas para sua reunião, em vez disso, montou ao ar livre no jardim do castelo de Abensberg. Ficar de pé na chuva enquanto servia como vencedor das eleições na Saxônia e na Turíngia fez uma imagem poderosa.

Nenhum partido, nem mesmo aqueles no Leste, expressa qualquer desejo de trabalhar com o AfD. Pelo menos Markus Söder alerta sobre os efeitos a longo prazo dessa abordagem, sugerindo que coligações de emergência acabam por fortalecer a política populista destrutiva do AfD, já que eles podem continuar a desafiar a estabelecida a partir da oposição. "Extremists need time", conclui Söder.

