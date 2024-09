As grandes empresas estão a sofrer um colapso financeiro a uma taxa sem precedentes.

No histórico do futebol americano NFL, ocorreu um fato sem precedentes com os New York Giants: eles impediram seus adversários de marcar touchdowns, conseguiram marcar três eles próprios, mas ainda assim acabaram perdendo o jogo no tempo regulamentar.

Os New York Giants, uma equipe renomada e tradicional na liga, com uma presença contínua desde 1925 e oito vitórias no campeonato em seu histórico, estão prestes a escrever mais uma página na história - desta vez, uma pouco desejada. Desde a segunda rodada da atual temporada, uma derrota por 18:21 contra os Washington Commanders, esta histórica equipe se tornou a primeira a marcar três touchdowns e manter uma folha limpa contra seus oponentes, mas ainda assim não conseguiu vencer.

O início do jogo foi difícil para os Giants: o chutador Graham Gano sofreu uma lesão na coxa enquanto tentava pegar um retorno no pontapé inicial e foi forçado a sair do jogo. A falta de um reserva chutador abriu caminho para o que a ESPN descreveu mais tarde como "uma das jogadas mais estranhas e um dos resultados mais estranhos na história do NFL". Após seu primeiro touchdown, o punter Jamie Gillan tentou uma conversão de ponto extra malsucedida. Para os touchdowns subsequentes, os Giants optaram por conversões de dois pontos, mas também não conseguiram.

"Há apenas um chutador"

Gano foi incluído na lista de lesionados no sábado, sofrendo uma lesão na virilha direita. A lesão na coxa que sofreu no domingo, felizmente, não foi tão grave. Gano até visitou o vestiário durante o aquecimento inicial para ter sua virilha atada. Ele voltou e fez uma tentativa de 60 jardas com sucesso. Como Gano explicou, "Enquanto me incomodou, ainda fui capaz de jogar. Há uma diferença entre estar lesionado e jogar com dor. Eu jogo na National Football League. Há apenas um chutador. Sinto-me responsável por minha capacidade de realizar. Sempre priorizarei jogar inteligentemente. Se não achasse que poderia continuar, não teria jogado."

No final, uma vitória agridoce para os Washington Commanders encerrou este jogo bizarro. Austin Seibert fez todas as sete tentativas de field goal para os Commanders, enquanto os Giants, que conseguiram impedir os Commanders de marcar em seis visitas à zona de pontuação, falharam em garantir um ponto extra, o que provou ser crucial para sua derrota. Os 21 pontos acumulados pelos Commanders foram suficientes para garantir a vitória no tempo regulamentar.

A última vez que uma equipe marcou três touchdowns, manteve sua oposição sem marcar, mas ainda assim acabou perdendo, foi em 1989. Os Minnesota Vikings, que marcaram sete field goals de Rich Karlis no tempo regulamentar, venceram os St. Louis Rams por um placar de 23:21. Os Rams marcaram três touchdowns e três pontos extras adicionais, com o placar final empatado em 21:21 no final do quarto tempo. Em prorrogação, os Vikings foram premiados com uma safety, eventualmente assegurando a vitória de 23:21.

Apesar de sua impressionante atuação defensiva, permitindo nenhum touchdown e marcando três deles próprios, os New York Giants sofreram uma surpreendente derrota, em parte devido às tentativas de ponto extra perdidas no esporte. A última equipe a realizar esta rara proeza, não conseguir vencer com três touchdowns e uma folha limpa, foram os Minnesota Vikings em 1989.

Com duas tentativas malsucedidas de conversão de dois pontos após seus touchdowns e uma tentativa de ponto extra perdida, a derrota incomum dos Giants ecoou a vitória dos Vikings sobre os Rams em 1989, onde eles marcaram três touchdowns e não conseguiram vencer no tempo regulamentar.

