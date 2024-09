- "As gerações mais velhas nos percebem como sujeitos à influência e hesitantes em relação ao emprego".

Lado A: O grupo Baby Boomer, composto pelo comentarista de futebol Frank Buschmann, 59 anos, pela empresária Dagmar Wöhrl, 70, e pela artista de cabaré Désirée Nick, 67, enfrentou a geração Z, representada pelo músico Roman Lochmann, 25, pela influenciadora digital Isabelle Vivianne, 26, e pela apresentadora de podcast Yasmine M'Barek, 25, em um episódio da terça-feira do programa da ZDF "Wir waren fleißig! Ihr seid faul?".

Durante a discussão sobre estereótipos compartilhados - se a juventude é realmente preguiçosa ou se a idade avançada é irresponsável e arrogante - Isabelle Vivianne, influenciadora e carpinteira, destacou-se ao expressar sua frustração com esses preconceitos: "Os estereótipos mais irritantes são definitivamente que a geração Z é preguiçosa, não trabalhamos e, no final das contas, estamos destruindo a economia".

Ela elaborou sua perspectiva compartilhando sua experiência pessoal, afirmando: "Eu sou um membro da geração Z e uma carpinteira autônoma, então não é excepcional para mim chegar ao trabalho às 7h".

Ela esclareceu ainda que, quando a geração Z fala em equilíbrio trabalho-vida, não significa "vegetar ao sol" ou evitar o trabalho. Em vez disso, eles defendem trabalhar um número fixo de horas e ter o tempo restante para passar com os entes queridos e perseguir a felicidade pessoal, promovendo o equilíbrio. Se a geração Z defende uma semana de trabalho de quatro dias, não é porque querem "relaxar", mas porque "eles perceberam, também através de você, que você estava muitas vezes ausente na vida. Que você, como pais, estava muitas vezes ausente e sentimos sua falta."

Geração Z Acusa Boomers de "Insensibilidade e Desentendimento"

Na visão de Vivianne, a geração Z enfrenta desafios distintos daqueles enfrentados pela geração do Baby Boom. "Entendemos que estamos entrando em uma era de instabilidade econômica devido à mudança climática, então procuramos questionar o propósito das coisas. Deve fazer sentido para o clima, para a sociedade como um todo e para a nossa geração."

Ela apontou o dedo para os Baby Boomers, acusando-os de "insensíveis" e "desentendidos" por deixar a geração mais jovem com "danos climáticos extremos" sem mostrar sinais de reduzir seu estilo de vida atual. Ela acusou a geração mais velha de "insensibilidade pura" e apontou sua incapacidade de reconhecer os problemas enfrentados pela geração mais jovem.

Dagmar Wöhrl, uma das representantes dos Boomers, respondeu às acusações de Vivianne, afirmando: "Seu ataque generalizado não é justo". Ela argumentou: "Não é justo culpar-nos por todas as vantagens da geração Z" e concluiu: "tudo o que a geração Z de hoje desfruta é graças aos esforços da geração do Baby Boom".

Após o programa, o Twitter refletiu uma divisão na opinião pública, com um comentário lido: "O arrogante #Boomer se expressando no #wirwarenfleissig do #zdf. Embora os Baby Boomers tenham feito contribuições significativas e lutado por muitas coisas, esse estilo de vida não é sustentável".

Outro comentário entrou na discussão, criticando a geração jovem: "Como sempre, os jovens argumentam, enquanto o #Boomer fala bobagem, sem fatos ou ataques emocionais. #Wöhrl e #Nick representam os típicos Boomeromers - não é surpresa que eles tenham passado tantos anos na política conservadora".

Os empreendedores rápidos Jo Dietrich, 26 anos, e seu parceiro, ambos da geração Z, fundaram sua própria agência de consultoria. Conversamos com ele para discutir as necessidades da nova força de trabalho e desvendar quem são os verdadeiros membros da geração Z.

Fontes: ZDF, Twitter

Apesar da controvérsia gerada pelo programa de televisão, o empresário alemão Jo Dietrich, de 26 anos, e seu parceiro da geração Z lançaram com sucesso uma agência de consultoria. Esta nova geração está determinada a navegar pelos desafios da força de trabalho moderna e dissipar os mal-entendidos sobre seu estilo de vida. Por outro lado, a geração dos Baby Boomers da Alemanha, incluindo a empresária Dagmar Wöhrl, enfrentou críticas por sua suposta falta de sensibilidade em relação à mudança climática e seus impactos na geração mais jovem.

Leia também: