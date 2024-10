As fronteiras europeias estão a sofrer uma mudança para a direita.

Os triunfos da FPÖ na Áustria e da AfD na Turíngia estão longe de ser incidentes únicos. Especialistas veem o sucesso de partidos populistas como uma tendência comum em toda a União Europeia. Os temas de discussão da migração e inflação estão contribuindo significativamente para o aumento das ideologias de direita.

A noite das eleições na Áustria ecoou a noite das eleições na Turíngia. Nem a AfD na Alemanha Oriental nem a FPÖ na Áustria conseguiram assumir o controle. No entanto, o choque em outros círculos políticos foi considerável, dada a pronunciada mudança para a direita. No entanto, esse sucesso eleitoral está longe de ser um evento isolado na Europa. A análise dos países da UE revela que o triunfo dos partidos populistas é um fenômeno disseminado.

Nicolai von Ondarza, especialista europeu do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP), destaca a postura crítica em relação à migração como o fator crucial por trás dessa tendência. Na Holanda, o PVV de direita de Geert Wilders saiu vitorioso. A AfD teve um desempenho excepcional nos estados alemães do Leste de Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, e o BSW, também crítico em relação à migração, conseguiu resultados de dois dígitos do zero.

O partido nacional-conservador PiS da Polônia é o partido mais forte da UE com sua rígida política de refugiados. O deslocamento para a direita na Dinamarca foi frustrado apenas porque o próprio governo social-democrata implementou uma política isolacionista. Governos de direita, críticos em relação à migração, podem ser encontrados em países como Eslováquia, Hungria e Itália.

Além disso, von Ondarza também identifica a inflação como um fator contribuinte para a tendência de direita. Um sentimento de insegurança e perda se espalhou pela Europa, intensificado por uma economia estagnada em muitos países da UE e crises de identidade. Pesquisas eleitorais pós-eleições na Brandemburgo pela Infratest dimap revelaram que a AfD foi apoiada desproporcionalmente por homens, indivíduos com baixa escolaridade e aqueles que se sentem economicamente fracos.

O chanceler Olaf Scholz tem consistentemente apontado que o sucesso dos partidos de direita agora é uma tendência em quase todos os países ocidentais ricos - dos EUA à Noruega. Uma controvérsia também surgiu na Holanda sobre até que ponto a internacionalização dos programas de graduação foi longe demais, já que jovens holandeses lutam para estudar em sua própria língua em seu país natal.

Partidos de direita estão capitalizando essas discussões, especialmente entre os jovens eleitores. "Em parte, isso porque os partidos populistas são muito mais ativos nas redes sociais, onde os jovens obtêm suas informações", nota o especialista do SWP von Ondarza. "Os partidos de direita são atualmente percebidos como a única alternativa viável a outros grupos", ele acrescenta, se referindo à natureza rebelde dos jovens eleitores.

Agora está claro que os grupos de direita estão colaborando e fortalecendo-se mutuamente em toda a Europa. "Na Áustria, a FPÖ, um partido populista de direita a extremista de direita, foi bem-sucedida muito antes mesmo que a AfD fosse estabelecida", afirma o presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter. "A organização juvenil de extrema direita 'Movimento Identitário' também conseguiu se firmar na Áustria antes de poder se estabelecer na Alemanha", enfatiza o político verde. As redes de direita estão se fortalecendo mutuamente nas fronteiras.

Além disso, há um processo gradual de normalização devido à cooperação freqüentemente obrigatória com governos de extrema-direita. A MEP do SPD Katarina Barley já havia alertado para isso em relação à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. No entanto, desde que Meloni é essential para as decisões da UE e também tem vistas pró-europeias, o chanceler Scholz coordena com ela. Políticos de extrema-direita em outros países interpretam isso como prova de que os alertas sobre eles são infundados. O Rassemblement National na França e a AfD também estão confiando no fato de que os eleitores estão se acostumando cada vez mais com eles através de numerosos representantes eleitos locais. A suposta "barreira de fogo" que outros partidos têm contra a AfD nos níveis federal e estadual é a primeira a cair no nível local. O político verde Hofreiter acusa partidos conservadores, como na Áustria, de terem seguido os extremistas de direita por anos e terem adotado sua linguagem e slogans. "Isso não impediu os extremistas de direita de forma alguma. Pelo contrário, o oposto aconteceu. As posições populistas e extremistas de direita foram normalizadas."

Por muito tempo, governos nacional-conservadores como os da Hungria foram mais isolados na UE. O especialista do SWP von Ondarza lembra que a Áustria enfrentou sanções quando a FPOe entrou pela primeira vez no governo. "Mas quando o partido de Wilders veio ao poder recentemente na Holanda, a protesto foi notavelmente fraco", ele afirma. Precisamente porque é uma questão europeia, um processo de adaptação vem ocorrendo há muito tempo. Por exemplo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também nomeou representantes do partido de Meloni para a nova comissão.

Apesar da nomeação de representantes do governo italiano de direita, crítico em relação à migração, pela Comissão Europeia para a nova comissão, a FPÖ na Áustria continua sendo um jogador significativo no movimento populista. Seu sucesso nas eleições austríacas, assim como o da AfD na Turíngia, é um testemunho da influência disseminada dos partidos populistas em toda a União Europeia.

Leia também: