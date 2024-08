- As frases iniciais de Ralf Schumacher

Ralf Schumacher no centro das atenções após sua declaração pública há mais de um mês

Ralf Schumacher (49) vem chamando a atenção desde que revelou publicamente sua identidade há mais de um mês. Seu envolvimento recente em uma disputa de guarda incomum com sua ex-esposa Cora Schumacher (47) causou alvoroço. No entanto, em uma recente conversa com a revista croata "Gloria", Ralf Schumacher falou positivamente sobre seu novo afeto. Schumacher mencionou: "Eu nunca fui tão feliz!"

Ralf Schumacher expressa alegria com 'início inteiramente novo'

Durante a entrevista, o piloto mencionou sua relutância em discutir assuntos pessoais. No entanto, convidou um jornalista croata para sua vinícola localizada no município esloveno de Brda, acompanhado por seu companheiro Étienne Bousquet-Cassagne, e revelou: "No mundo ideal, um se casa, tem filhos e fica junto para sempre. Esse era meu sonho também, mas não deu certo. E eu não sou o único a passar por um divórcio. Agora, eu me encontro em um capítulo completamente novo da minha vida, da nossa vida, e estou mais feliz do que nunca."

Conflito no Instagram entre Ralf Schumacher e Cora Schumacher

Recentemente, uma disputa pública no Instagram entre Ralf Schumacher e sua ex-esposa Cora Schumacher ocorreu. Ralf inicialmente revelou uma conversa privada que, segundo ele, provava que, apesar de suas afirmações em uma entrevista à "Spiegel", Cora estava ciente de seu afeto por Étienne.

Há alguns dias, Cora Schumacher compartilhou sua própria conversa privada, aparentemente com o objetivo de mostrar que Ralf não tinha sido completamente honesto sobre seu relacionamento com Étienne desde abril de 2023. Ambos os ex-cônjuges desde então excluíram suas postagens.

